Rosalía: el bizcocho que le cocinó a Broncano, la actividad a la que se tenía que ir corriendo y los secretos de su vida íntima

A tres días de haber lanzado Lux, su cuarto álbum de estudio, Rosalía volvió a llevarse los elogios de la televisión española en su paso por La Revuelta, el ciclo que sustituye a La Resistencia y que el mismo David Broncano conduce en RTVE. Con más de 2.7 millones de espectadores, la artista catalana logró brillar una vez más.

Rosalía y David Broncano en La Revuelta (Foto: Captura RTVE)

Con un total black compuesto por una blusa con frunces, pollera tubo, estiletos, pelo suelto y un rosario que colgaba en el cuello, la Motomami recibió múltiples aplausos al ser presentada por Broncano. Sin embargo, lo que despertó más emoción fue la torta que ella misma preparó para el reconocido conductor español.

“Es un bizcocho que te hice ayer”, le dijo luego de que le entregara el plato envuelto en papel aluminio. Al momento de abrirlo, él le dijo: “No puede ser un bizcocho”. “Te lo juro por Dios. Te lo hice ayer, es de aceite de oliva. Es un bizcocho de 14 quilates”.

Rosalía sorprendió a Broncano con un torta hecha por ella misma

En medio de la ovación del público, Broncano intentó agarrar una porción con la mano, pero Rosalía lo interrumpió: “Pero no, hombre. Vamos a cortarlo bien, vamos a cortarlo así en cuadrados”. Al momento de probar la preparación de su invitada, no dudó en darle su aprobación: “No es broma que está muy bueno, eh”. Y la artista procedió a repartirlo entre los presentes. “Les paso la receta. Está hecho con amor”, lanzó.

El momento en el que Rosalía cortó la torta que llevó a La Revuelta (Foto: Captura TV)

Otro de los momentos que más llamó la atención fue cuando fue consultada sobre su vida sexual. “En los últimos días, ¿relaciones sexuales totales?“, quiso saber David y ella no tardó en admitir: “Cero... Yo creo que va de épocas, pero en mi caso, sube el cortisol y mi líbido baja mucho”.

Rosalía reveló cuestiones íntimas y sorprendió a todos

Pero eso no fue todo. Luego comentó que la noche anterior se había despertado con la sensación de haber tenido un orgasmo. “Muy lúcida de haber tenido un orgasmo. O sea, no sé cómo cuenta eso. O sea, no es tan habitual, pero en mi vida me habrá pasado unas cinco o seis veces”, expresó entre risas.

Comprometida con sus actividades, Rosalía contó que después del programa tenía que irse corriendo a su clase de canto. “Tengo clases de canto. Llevo toda la vida tomando clases de canto y sigo. La voz es un instrumento y tengo que practicar cada día, como un deportista que no para de entrenar, no para de practicar", aseveró.

Rosalía reveló que sigue estudiando canto

Por último, fue consultada sobre su último trabajo discográfico, el cual el presentador halagó. Al escucharlo, le agradeció y se sinceró: “Me gusta que digas esto porque hacer discos me lo tomo muy en serio. Hacer singles es mi diversión. Pero sin la presión que me pongo para hacer el disco. Esa es la intención”.

En ese sentido es que la joven de 33 años se refirió a que gran parte del material se filtró antes de tiempo en Telegram. “La próxima vez te lo envío”, bromeó la cantante. “Me lo mandas por correo”, le respondió él. “Por correo mejor no que luego se filtran cosas. De hecho, se filtró un poco. Estaba en Telegram. Pero estaba todo desordenado”, completó.