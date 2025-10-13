Rusherking desembarca con un nuevo emprendimiento lejos de la música: trajo la idea de Nueva York

Rusherking deja los escenarios... pero solo por un rato. El reconocido artista santiagueño sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de Pastasole, un restaurante de pastas que marcará su llegada al mundo gastronómico y una nueva etapa en su carrera. El proyecto, en marcha desde hace un año y actualmente en obra, refleja su interés por diversificar sus pasiones sin abandonar su conexión con la música. Según reveló, es una idea que trajo de un viaje a Nueva York, por lo que la expectativa por conocer el nuevo local de comida es mayúscula.

Para anunciar este lanzamiento, el cantante publicó un divertido video junto a la chef Maru Botana. “Estoy por abrir un restaurante en Palermo. Amo la comida, así que va a estar increíble”, le contó el cantante a la cocinera. Luego detalló: “Hace un año que venimos trabajando para abrirlo; ahora estamos en plena obra”. El anuncio generó sorpresa entre sus fanáticos, acostumbrados a verlo sobre el escenario, y despertó gran expectativa por su nueva faceta empresarial.

Rusherking le mostró su nuevo emprendimiento a Maru Botana (Captura: @rusherking)

El concepto de Pastasole tiene raíces internacionales, según reveló el exnovio de Ángela Torres. Rusherking contó que la idea nació tras un viaje a Nueva York, donde visitó una franquicia de pastas que lo cautivó por su original propuesta. “Conocí un restaurante donde el chef cocina dentro de una horma de queso gigante frente a la gente y me pareció increíble”, explicó. Fascinado por la experiencia, decidió traer ese estilo a la Argentina: “Me encanta la comida, así que pensé: lo quiero traer para acá”.

El local ya tiene su propia cuenta de Instagram en @pastasolearg y allí definieron cuál es la búsqueda gastronómica: “Sabores de la infancia que traen recuerdos felices. El sabor de la pasta italiana de mamá que nunca olvidarás”, aseguraron en uno de los posteos. La nueva propuesta de Rusher ya tiene casi 10 mil seguidores en esa red social, por lo que las ganas de probar las pastas ya se notan en el público.

El local gastronómico ya cuenta con sus redes sociales

El desarrollo del local lleva tiempo y dedicación. El propio artista explicó que el proyecto ya suma un año de preparación y que el equipo trabaja en los últimos detalles de la obra en Palermo. Aunque aún no hay fecha confirmada para la apertura, el entusiasmo del cantante es evidente. Durante una recorrida junto a Botana, se mostró feliz por los avances y destacó el orgullo que siente por el resultado. “Tremendo”, elogió la cocinera al local y bromeó con el artista: “Al fin te vas a poner a laburar”.

La participación de la reconocida cocinera le dio un impulso extra al lanzamiento. Maru elogió la propuesta y felicitó al artista por su iniciativa, mientras que Rusherking le agradeció su apoyo y le pidió conocer el espacio antes de la inauguración. El restaurante neoyorquino que inspiró a Rusherking se hizo popular por ofrecer pasta casera por menos de diez dólares, con la posibilidad de personalizar los platos con ingredientes como salmón, camarones, pollo o pesto. Además, sus clientes valoran su ambiente relajado, con patio exterior y postres italianos, un estilo que el artista busca replicar en Buenos Aires.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, que destacaron su espíritu emprendedor y lo alentaron con mensajes como: “Un genio, gran inversión”, “¡Vamos a probar las mejores pastas!”, “Los santiagueños con prioridad” y “¡Éxitos en esta nueva etapa!”. De esta manera, el santiagueño, que se hizo conocido por su música y por sus parejas famosas -María Becerra y la China Suárez, entre otras- ahora buscará un perfil más bajo ligado a la gastronomía. Un salto que pocos esperaban y que generó una gran ilusión entre sus fanáticos.