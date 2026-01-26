Rusherking reveló lo que pasó con el auto que le regaló a la China Suárez

En una emisión reciente de MasterChef Celebrity (Telefe), Rusherking revivió una de las anécdotas más comentadas de su romance con la China Suárez: el regalo más ostentoso que entregó durante la relación y las consecuencias de ese gesto tras la ruptura. La conductora Wanda Nara impulsó la conversación al preguntar por el vehículo y por lo que pasó después, momento que se emitió al aire y luego se viralizó en redes sociales.

La charla arrancó con una pregunta directa de la conductora, quien le consultó: “¿Regalaste alguna vez un auto?”. A lo que el participante contestó que era algo que se sabía. Sin embargo, Nara siguió indagando: “Y cuando te separás, ¿el auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve también para mí”.

Rusherking no evitó la respuesta y explicó que inicialmente quiso que su exnovia se quedara con el auto, pero que ella insistió en devolverlo tras la separación. Ante la consulta sobre si todavía conservaba el vehículo, el cantante confirmó que vendió el coche en ese momento.

El relato sorprendió a varios en el estudio, dado que el auto fue uno de los regalos más comentados del vínculo entre el artista urbano y la actriz. Se trató de un Volkswagen New Beetle modelo 2006, descapotable y de color negro, un detalle que generó repercusión en aquel entonces.

Rusherking reconstruyó en su momento cómo surgió la idea del regalo. Según contó, cuando Suárez viajó a Nueva York le envió una foto del auto que soñaba tener. Ese fue el impulso para que el cantante buscara ese modelo específico, lo personalizara con el color elegido por ella y se lo entregara con un moño gigante, un gesto que generó expectativa entre seguidores de ambos durante ese periodo.

En el diálogo televisivo, la anécdota tomó un tono distendido cuando la conversación derivó en comparaciones con otros obsequios. Cuando el cantante le consultó a la conductora si hizo algún regalo, ella bromeó acerca de obsequiar una casa y afirmó: “La regalé, pero a mi nombre”. A lo que Rusherking le contestó: “A ninguna boluda”.

El cierre de la anécdota no pasó desapercibido. Rusherking describió que luego de la separación “fue todo un quilombo” y aclaró: “Creo que ese fue el primer y último auto. Basta”.

El comentario se dio en un contexto mediático más amplio, en el que el propio ciclo televisivo y la figura de la China Suárez están en el centro de la escena, incluso con repercusiones de terceros como Mauro Icardi, quien en días recientes expresó críticas indirectas hacia el programa y su contenido.

El futbolista y expareja de Wanda Nara, compartió una historia en redes sociales con un descargo en defensa de su novia: “Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, concluyó.