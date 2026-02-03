A menos de un mes del final de MasterChef, estos son los 12 participantes que siguen en el reality

A una semanas de la final de MasterChef Celebrity (Telefe), muchas personas se preguntan quiénes son los participantes que quedan en competencia y que tienen todavía chances de llevarse el título de ganador del reality de cocina conducido por Wanda Nara. Actualmente, todavía hay 12 competidores que aún tienen chances de convertirse en finalistas de esta edición.

El programa inició en octubre del año pasado con 24 famosos y, de a poco, se fue eliminando a varios de ellos. En el medio, hubo incorporaciones para reemplazar a algunos de los participantes que abandonaron la competencia, como es el caso de Valentina Cervantes o Eugenia Tobal. A su vez, a fines de enero hubo un repechaje, que le dio la posibilidad a otras de las personalidades a ingresar de nuevo al certamen, pero ahora ya no hay más chances de volver.

Los 24 participantes que arrancaron en MasterChef Celebrity 2025 Instagram

Estos son los 12 participantes que quedan en MasterChef Celebrity

A continuación, estos son los famosos que aún participan del reality de cocina y aún tienen chances de llegar a la final:

Emilia Attias.

​Evangelina Anderson.​

Miguel Ángel Rodríguez.

​Claudio “Turco” Husaín.

Andy Chango.

La Joaqui.

Agustín “Cachete” Sierra.

Ian Lucas.

Sofi “La Reini” Gonet.

Maxi López.​

Leandro “Chino” Leunis.

Marixa Balli.

Cuando termina MasterChef Celebrity 2025

Se espera que MasterChef Celebrity termine en febrero adrian diaz bernini

Aún no se confirmó una fecha especifica para la finalización del programa de cocina. De todos modos, se espera que termine en las próximas semanas, durante el mes de febrero. Esto se debe a que dejará su franja horaria para Gran Hermano: Generación Dorada, que se empezará a emitir desde el lunes 23 de febrero.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

Esta es la lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Rusherking , cantante, fue el último eliminado.

, cantante, fue el último eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

Rusherking fue eliminado de MasterChef Celebrity

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.