Luego de la separación de Luciano Castro, la vida amorosa de Flor Vigna fue tema de discusión en los últimos días y se reavivó un viejo rumor que la había vinculado tiempo atrás a Pedro Alfonso, esposo de Paula Chaves. Como si los protagonistas fueran pocos, Gustavo Conti quedó pegado al escándalo como la persona cómplice de aquella infidelidad y, al verse involucrado, salió en su defensa con un fuerte descargo.

“Nunca los vi a Flor Vigna y a Pedro Alfonso teniendo sexo, como están diciendo. Es una pelotudez bárbara. Eso es mentira, y si lo hubiese visto no lo habría contado tampoco por más que esté todo mal con quien esté. No me metan a mí. No tengo nada que ver”, lanzó el actor este jueves a través de sus stories de Instagram, cuenta en la que tiene 779.000 seguidores.

Paula Chaves, Pedro Alfonso y Flor Vigna Archivo

Luego, el ex Gran Hermano siguió: “No los vi nunca juntos. Están diciendo muchas pelotudeces y no me pone de buen humor. Hay una familia. Es una locura terrible lo que están diciendo. Quiero saber quién tiró esta bomba, porque es cualquier cosa. Dicen que yo los mandé al frente”.

“Me están mandando mensajes de lo que dijo este periodista de Todo Noticias y Mariana Brey. Cualquier cosa. No lo hubiese contado si lo hubiese visto. Mienten, embarran a la gente al pedo, joden a la familia, todo para tener un minuto más de cámara. Son un papelón. Eran compañeros de laburo, nos divertíamos”, completó.

Pero quien tiró la bomba que desató la polémica fue Mimi Alvarado. La pareja de El Tirri dijo que la cantante habría tenido una historia de amor clandestina con un famoso casado y que este habría sido Alfonso. Luego de escuchar aquella información, Ángel de Brito se puso en contacto con Chaves. “Lo primero que me dice es: ‘qué fiaca’”, comentó el conductor de LAM y leyó completo el mensaje que recibió de la actriz. “¿Qué querés que te diga? No puedo creer, te juro, volver con este tema. Nunca fue un tema entre nosotros”, sostuvo.

“¿Qué quiere decir eso, que pasó y no te importó o que nunca pasó y por eso no fue tema?”, quiso saber el periodista sobre el posible vínculo de quienes en 2016 conformaron la dupla ganadora de Bailando por un sueño y luego hicieron teatro juntos.

Pedro Alfonso y Flor Vigna en el Bailando Captura de TV/El Trece - Archivo

En ese sentido, Chaves respondió: “No pasó, confío en Pedro. Compartimos mucho con Flor Vigna y Nico Occhiato en ese tiempo, que era su novio. Son esas cosas que se instalan, ella re venía a casa, salíamos con Nico. Jamás me dio celos ella, otras, sí”, cerró.

La palabra de Pedro Alfonso tras el supuesto affaire con Flor Vigna

Luego de que su esposa y madre de sus tres hijos saliera a hablar sobre la supuesta infidelidad, Pedro Alfonso no tardó en referirse a la situación en diálogo con Intrusos (América TV).

“¿Cómo visite lo que pasó en estas últimas horas? Reflotaron un rumor”, le dijo este viernes Pablo Layus al actor y productor y él le contestó: “Es eso. No soy de decir malas palabras en cámara, pero digo ‘¡qué paja!’”.

Y continuó: “No lo entiendo, porque si estuviera en el Bailando o en un lugar así, uno se banca todas. Pero estoy muy tranquilo, al margen de todo, sin hacer ninguna declaración. No nos metemos con nadie”.

“Entonces, eso moleta un poco, pero bueno, no hace falta aclarar que todo es absolutamente mentira”, finalizó.