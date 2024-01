escuchar

Los fanáticos del cine y de la historia mundial enloquecieron al conocer que salió a la luz el tráiler y las primeras imágenes de la próxima película dirigida por el británico Guy Ritchie, quien estuvo también detrás de producciones como Snatch: cerdos y diamantes (2000) o Sherlock Holmes (2009 y 2011). En esta ocasión, el protagonista será Henry Cavill y la trama está basada en hechos reales. Acá te contamos cuándo se estrena.

La película se estrenará en los cines próximamente IMDb

El director británico Guy Ritchie dio a conocer a través de su perfil de Instagram el primer tráiler de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, la película que basó en hechos reales y en la novela homónima del escritor y corresponsal de guerra Damien Lewis.

En su adaptación al género audiovisual, la película contará con un aclamado elenco, conformado por Henry Cavill (Batman vs. Superman: el origen de la justicia), Eiza González (Ambulance), Alan Ritchson (Smallville: Superman), Henry Golding (G. I. Joe) y Henrique Zaga (13 reasons why); entre otros nombres.

La trama se centrará en el momento en el que el ejército británico creó una organización secreta conformada por soldados de élite, de la mano del primer ministro Winston Churchill y el oficial de inteligencia y novelista Ian Fleming, quien estuvo detrás de James Bond. El objetivo fue batallar en la Segunda Guerra Mundial contra las líneas nazis.

Eiza González formó parte del elenco IMDb

Guy Ritchie formó su nicho en el cine a través de producciones exitosas y reconocidas como Snatch, cerdos y diamantes, protagonizada por Brad Pitt, Jason Statham y Benicio del Toro; Lock & Stock; The Gentlemen: Los señores de la mafia; Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., Rachel McAdams y Jude Law; o Aladdín, la adaptación de la película animada de Disney que contó con la aparición de Will Smith.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare aterrizará en los cines de Estados Unidos el 19 de abril y está previsto que llegue al streaming, aunque todavía no tiene una fecha definida.

La increíble transformación de Sofía Vergara para interpretar a Griselda Blanco en la serie de Netflix

Sofía Vergara protagoniza Griselda, la serie basada en la vida de la líder del narcotráfico colombiana que arrasa en Netflix desde el momento de su estreno, el pasado 25 de enero. Para contar con una apariencia que se asemejara con el físico de la mujer, la actriz tuvo que someterse a una increíble transformación, que incluyó cejas, dientes y una nariz postizas.

Griselda Blanco fue una de las líderes del narcotráfico más buscadas en el mundo, hasta 1985, cuando fue capturada en su residencia de California. Apodada como La viuda negra, llegó a trasladar hasta más de una tonelada de cocaína entre Colombia y Estados Unidos.

El 25 de enero, aterrizó en Netflix la serie de seis capítulos de alrededor de una hora que plasmó una de las etapas de la vida de Griselda Blanco, cuando viajó a Miami y creó una ruta para el narcotráfico, que posteriormente usaría Pablo Escobar.

Sofía Vergara interpretó a Griselda Blanco en la serie de Netflix Archivo

“Yo quería no parecerme para nada a mí, no parecerme a Gloria Pritchett [el personaje que interpretó durante 11 temporadas en Modern Family], que la gente adoraba y reconocía”, expresó Sofía Vergara, en referencia a su papel de Griselda.