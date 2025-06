Salió a la luz un video de Wanda Nara y Leandro Paredes que causó todo tipo de reacciones en redes

En medio de su polémico divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez por un supuesto affaire con un futbolista de la selección argentina. Aunque al principio todo parecía ser solo un rumor, desató un escándalo en redes cuando los usuarios se encontraron con un video que tiene a Leandro Paredes como protagonista y que daría prueba de ello.

Wanda Nara en la pileta con un famoso futbolista de la selección argentina (Foto: Captura)

Todo comenzó en DDM (América TV), cuando Tatiana Schapiro lanzó una frase que dejó a más de uno sin palabras: “Me dicen que Wanda es buscona”. Acto seguido, Santiago Sposato contó detalles sobre un supuesto acercamiento de la intérprete de “Bad Bitch” con el integrante de La Scaloneta en el country Santa Bárbara, una de las casas de la mediática. “Unos días después de que Argentina fuera campeón del mundo, en diciembre de 2022, Wanda estaba en su casa y, mientras estaba con el auto, vio pasar en cuero a un campeón del mundo”, agregó.

Según contó el periodista, la empresaria de cosméticos recurrió a su teléfono para escribirle a través de las redes sociales. “Le mandó un mensaje diciendo que lo había visto caminando por el barrio, que son vecinos y que, si él quería, le escriba”, señaló y agregó que el deportista no tardó en contarle a Camila Galante, su esposa. “Ella no le dijo nada, solo se lo contó a sus amigas y personas de confianza. Lo mostró en una mesa a otras mujeres de futbolistas y empezaron a aparecer historias parecidas de otras chicas”, añadió.

Sin embargo, ese no habría sido el primer acercamiento de Wanda con Leandro Paredes, dado que en las últimas horas, circuló en redes sociales un video que se remonta a 2020 y en el que se lo ve al futbolista sostener en brazos a la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) y lanzarse a la pileta con ella. Pese a que en las imágenes el actual jugador de Associazione Sportiva Roma de la Serie A de Italia no muestra el rostro, la coincidencia de los tatuajes de la espalda dejan en evidencia que es él quien está junto a Nara y que ambos tiene la suficiente confianza para divertirse de esa manera juntos.

Los tatuajes de Leandro Paredes dejaron en evidencia que el protagonista del video era él

El clip generó todo tipo de debate en X y algunos usuarios deslizaron la posibilidad de que la misma Wanda podría haber sido quien las compartió. “No sé quién es el chabon, No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda que la ‘filtración’ es por parte de Wanda”; “A Wanda las botineras nunca la quisieron, saquen la cuenta de cuál es la razón, la mina les escribía en privado y ellas lo sabían. Recuerdo que sus defensoras decían que era por ‘envidia’, nunca se les ocurría que era por querer comerse a sus maridos, no eh” y “Filtraron... fue una historia pública que subió”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Algunos de los comentarios que repudiaron el video de Wanda y Paredes (Foto: Captura X)

Pero esta no fue la única imagen de Wanda Nara que recientemente se filtró y generó polémica. En las últimas horas, se viralizó una escandalosa foto de ella y Keita Baldé que sería de antes del destape del Wanda Gate, por lo que Mauro Icardi la presentó en la audiencia de divorcio como prueba de infidelidad.

Fue en el streaming La Posta de la TV Pública, que mostraron una foto en blanco y negro de la presentadora y el jugador de fútbol mientras se besan, que supuestamente fue tomada por la cámara de seguridad de la casa de Milán en la que vivía la familia Icardi en 2021.

Esta es la segunda foto tomada por las cámaras de seguridad de la casa de Italia que Icardi presentó en el juicio; se trataría de Wanda y Keita (Foto: Instagram @mecomprendezmendez)

“Exclusivo. Wanda Nara a los besos con Keita Baldé en su casa de Milán previo al Wandagate. ¿Así o más específico?“, escribió el conductor del ciclo en X.