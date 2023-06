Salt Bae rompió el silencio y habló del escándalo que protagonizó en la final del Mundial: “Solo se fijaron en mí”

escuchar

El 2022 será recordado por todos los argentinos. Ese diciembre fue mágico: después de años de espera, la selección argentina se consagraba campeona del mundo. Fue en Qatar y de la mano de Lionel Messi, que logró un ansiado sueño de llegar a la gloria. Entre los festejos, que hubo tanto en el país como en la sede mundialista, las cámaras captaron a un “colado”: el famoso chef Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, quiso robarse los flashes y hasta se sacó una foto con la Copa.

Durante los festejos de los jugadores argentinos con la hinchada, los familiares y amigos, se vio al famoso chef mientras interrumpía el momento de felicidad argentina para tomarse fotos y sostener la Copa del Mundo. Su presencia incomodó a los protagonistas y generó que la FIFA informara que no lo dejaría ingresar al próximo Mundial, que se organizará entre México, Estados Unidos y Canada. Ahora, Salt Bae dio su versión de los hechos.

Salt Bae intercepta a Messi en plena celebración

“Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos jugadores del equipo han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial, pero nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo”, relató el chef turco en una entrevista con The Times. Así mismo, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que no lo hizo para “buscar publicidad” por parte de los recientes campeones del mundo, sino “por amor y emoción” hacia Argentina.

“No entré a la cancha para hacer publicidad. Habían otras mil personas y solo se fijaron en mí. No robé nada”, aseveró.

La presencia del chef en la cancha no solo sorprendió a los fans, sino al propio Lionel Messi, quien tuvo que esquivarlo. Es que el “colado” quiso a toda costa sacarse una foto con La Pulga y, en un momento, no lo dejaba en paz. La cara de fastidio del jugador lo dijo todo.

El cocinero turco, que se hizo viral por la peculiar manera de rociar la sal en los cortes de carne, intentó llamar la atención de Messi con un extraño toque al hombro. En su primer intento, el astro argentino le echó una mirada rápida e intentó seguir su camino, pero Salt Bae no estaba dispuesto a rendirse y agarró al futbolista del antebrazo.

Al parecer, la insistencia del hombre, quien estaba vestido con un traje y gafas de sol, tuvo éxito. De inmediato, comenzó a publicar postales desde la cancha del estadio mundialista en su cuenta de Instagram @nusr_et, donde tiene casi 50 millones de seguidores. En respuesta, los usuarios no se guardaron nada y respondieron con severas críticas.

El Universal (México)