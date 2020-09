La periodista narró el momento desagradable que vivió una de sus hijas cuando fue a tomar algo a un bar con amigas la semana pasada Crédito: Captura de pantalla

En medio de una charla sobre la inseguridad y el robo de celulares en el barrio porteño de Palermo en el programa Nosotros a la mañana (eltrece), Sandra Borghi narró un episodio que vivió su hija adolescente en un bar la semana pasada cuando, de acuerdo con lo señalado por la periodista, "le arrebataron de la espalda la mochila con todo".

En el programa se informaba sobre la ola de robos que sufren los vecinos de Palermo, especialmente de celulares, cuando Borghi intervino para dar una advertencia. "El consejo es llevar la mochila adelante, comer incómodo con la mochila sobre la falda", dijo.

Luego, cuando se hablaba de la modalidad de los arrebatos de los objetos a las personas que se encontraban distraídas en la calle o en los bares, la periodista, que participa del programa desde su casa, volvió a intervenir para contar lo que le había pasado a su hija. "Le pasó a mi hija la semana pasada -arrancó-. Estaban tomando algo con dos personas más y una de las chicas y mi hija dejaron la mochila atrás de la silla".

"Dos mujeres se sentaron haciéndose las que iban a tomar algo y tardaron dos segundos. Se hicieron las distraídas, miraron para otro lado y le arrebataron la mochila de la espalda. Con todo, con la billetera, con el celular, todo", relató la periodista.

Luego, la coconductora del ciclo agregó: "Es algo que te indigna porque encima en el bar te dicen: 'No las vi'. Y es verdad que no las ven, porque tardan un segundo. Un segundo. Se hacen las distraídas, en este caso eran dos mujeres, y chau, se las llevaron".

Para finalizar, la periodista reflexionó acerca de la relación entre las ganas de salir de los adolescentes en tiempos de aislamiento por la pandemia y la inseguridad. "Los chicos les piden a los padres salir a tomar algo con los amigos y vos no les podés decir que no -dijo-. No tienen vida social, no van al colegio, solo se ven por Zoom. Entonces los dejás".

"El tema es que nenas de 13, 14, 15 años, y chicos también, están tan fresquitos que no están atentos o en alerta como nosotros los adultos con la seguridad", concluyó.

Pollo Álvarez, el conductor del ciclo, agregó al relato de su compañera que a la productora del programa también le habían robado la mochila con el celular la semana pasada, mientras iba a trabajar en bicicleta.