Santiago Maratea mostró el tatuaje que comenzó a borrarse y explicó el motivo

Este miércoles, Santiago Maratea hizo uso de su cuenta de Instagram -red social en la que acumula 3.3 millones de seguidores- para contar públicamente que tomó la decisión de borrarse un tatuaje. No solo mostró el diseño que ya comenzó a eliminar de la pierna, sino que dio detalles del proceso y reflexionó sobre el concepto de que los tatuajes son “para siempre”. “La idea de que los tatuajes son para toda la vida es algo del pasado”, sostuvo.

El influencer publicó un video a partir de que muchas personas se sorprendieron cuando les contó su decisión sobre el tatuaje. “Creo que somos como una generación que dejó de dar explicaciones de por qué se tatúa algo. Cuando te preguntan, ‘¿che por qué te tatuaste eso?’ Uno responde ‘porque me gustó’. Si me preguntas por qué te borrás el tatuaje, bueno, porque no me gusta más“, explicó.

Santi Maratea contó el motivo por el cual decidió borrarse un tatuaje de la pierna (Foto: Captura de video / Instagram @santimaratea)

El diseño que se está borrando de la pierna, porque ya no le gusta, es el de una nube con una lluvia en color verde, amarillo y rojo. “La idea de que los tatuajes son para siempre es antigua. Hoy en día se pueden borrar y se borran en un montón de lugares”, comentó y acto seguido detalló el procedimiento que se realiza desde hace dos meses.

“Vas una vez por mes y te tiran un láser que duele bastante; así como el tatuaje se siente pequeños cortecitos en la piel, esto se siente como patadas eléctricas en la piel. Lo que tiene, a diferencia del tatuaje, es que es muy rápido. El mío de la pierna, que es bastante grande, tarda unos 50 segundos”, indicó. “Duele, pero es corto. Todo lo que sea negro o azul oscuro se va más rápido y todo lo que sea de color, como en el caso de mi tatuaje, tarda mucho más. No hay un tiempo específico de en cuanto te lo sacás, pero es una sesión por mes y a mí me dijeron que la parte negra de mi tatuaje se irá en entre cuatro y seis meses, es decir, con entre cuatro y seis sesiones, y el color entre ocho y doce sesiones”.

Santiago Maratea mostró cómo está su tatuaje tras comenzar el procedimiento para borrarlo; hasta la fecha se realizó dos sesiones (Foto: Captura de video / Instagram @santimaratea)

Acto seguido mostró que actualmente su tatuaje está mucho más desgastado e hizo énfasis en la importancia de cuidarse esa parte de la piel después de cada sesión para que no quede una cicatriz. Para eso, utiliza crema y protector solar que lo ayudan a proteger la zona.

En cuanto al valor del tratamiento, reveló que cada sesión cuesta alrededor de 160 mil pesos, pero que depende del tamaño. Él, hasta la fecha, se realizó dos. “Ya saben, la idea de que los tatuajes son para toda la vida es algo del pasado. Hoy en día te los podés borrar”, enfatizó Maratea.

Por otro lado, esta semana el comunicador también compartió con sus seguidores su cambio físico y cómo logró bajar 10 kilos. Comentó que hace un par de meses estaba físicamente en su “peor momento” y que la balanza marcaba que su peso era de 93,6 kilos. “En realidad estaba atravesando la mejor transformación de mi vida porque venía de un año sin fumar. Por eso empecé a comer mucho y engordé un montón”, explicó y agregó: “Después de acostumbrarme a no fumar más y a bajar la ansiedad, decidí empezar a cuidarme con la comida para volver a mi peso”.

Maratea contó su cambio físico

“Bajé 10.8 kilos, de grasa tenía 27 kilos y ahora estoy en 19. Baje 56 milímetros de pliegues”, afirmó. ¿Cómo lo hizo? Con el plan de alimentación que le armó su nutricionista. “Todavía no llegué al objetivo que tengo, no se los quiero contar porque no lo quiero quemar, pero les voy a ir mostrando mi progreso”, expresó.