Santiago Maratea recordó su romance con Guillermina Valdés y reveló un detalle que le gusta de ella

Pese a que en su momento prefirieron mantener su romance lejos de la prensa, Santiago Maratea y Guillermina Valdés no tienen inconvenientes al momento de contestar preguntas que remitan al breve noviazgo que mantuvieron a finales de 2022, cuando la actriz se había separado de Marcelo Tinelli. Este viernes, fue el turno del influencer, quien visitó Ángel Responde (Bondi) y no pudo esquivar las dudas de los oyentes.

Santi Maratea se refirió a su romance con Guillermina Valdés (Foto: Captura Instagram)

“¿Santi, estás con Guillermina?“, leyó Ángel de Brito y agregó: “No, ya está lo de Guillermina”. Entre risas y mientras inclinaba el termo para cebarse un mate, el joven lanzó: “Basta, chicos”. Acto seguido, el conductor del ciclo de streaming señaló que como se trataba de una persona famosa, “se lo iban a preguntar eternamente”.

En esa línea, el periodista comentó que días atrás había hablado con la modelo y que también había visto una nota en la que ella aseguraba que con Santiago “eran amigos”. “Si terminaste bien, ¿por qué te vas a pelear?“, indagó el conductor.

“Para mí, lo peor de conectar con una piba y cortar es si perdés eso que tiene la otra persona. Y a mí Guille, sobre todo, me parece muy sabia y muy que desdramatiza”, expresó Maratea y continuó: “Las dos últimas veces que la vi tuvimos una charla linda, donde yo le decía: ‘Si querés encontrá o encontremos la manera de que la gente conozca eso que conocemos, los que te conocemos en privado, que es que sos una piba re piola, re abierta, re sabia”.

Las declaraciones de quien en los últimos días debutó como delantero en la Reserva de Colegiales llegaron semanas después de que Valdés aclarara cuál es el vínculo que mantiene con él. Todo comenzó a principios de abril de este año, cuando Momi Giardina encendió las alarmas y contó en Luzu TV que había ido a cenar con Maratea y Valdés. A raíz de esto, la actriz de 47 años despejó las dudas sobre aquella salida.

A través de su Instagram, cuenta en la que acumula tres millones de seguidores, publicó una storie en la que escribió: “Es una aclaración que siento necesaria, tuve algo con Santi, sí. Fue a finales del 2022. Luego fuimos y somos amigos y espero por mucho tiempo porque lo quiero mucho”.

Después de los rumores, Guillermina Valdés se sinceró sobre su relación con Santi Maratea (Captura: Instagram @guillevaldes1)

Luego, a modo de reflexión sobre la evolución de los vínculos, Guillermina cerró su descargo con un mensaje positivo: “Las relaciones se transforman y pueden mutar. Valoro mucho esas posibilidades que nos da la vida. Las celebro y las recomiendo”.

La modelo aseguró que no hay una relación romántica entre ellos actualmente (Captura: Instagram @guillevaldes1)

El rotundo cambio de vida de Santi Maratea

El influencer no solo habló con Ángel de Brito sobre ciertos detalles de su romance con Valdés, sino también de cómo es su vida hoy, luego de que decidiera calzarse los botines y formar parte de la Reserva de Colegiales, en el que cumple el rol de delantero.

Santi Maratea habló de su rotundo cambio de vida

Para formar parte del equipo de fútbol, necesitó implementar varios de hábitos, por ejemplo, dejar el cigarrillo. Ante la pregunta de Dalma Maradona sobre si había perdido algunos de sus vínculos, se sinceró: “Al principio, me daba miedo decirle a mis amigos: ‘Che, no fumo más’. Se genera una situación incómoda, como: ‘¿Cómo que no fumás?’. Para sorpresa mía, algunos de mis amigos se sumaron a dejar de fumar. No tuve problema con algún amigo en especial, pero sí tuve miedo".