Santiago Maratea respondió a las críticas por pedir donaciones para irse de vacaciones a Europa

Luego de varias campañas de recaudación de fondos con fines solidarios, Santiago Maratea les pidió a sus seguidores dinero para cumplir un objetivo personal: viajar a Europa. Su actitud generó una serie de críticas en las redes sociales de las que el influencer se defendió en las últimas horas.

En los últimos meses, Maratea impulsó varias iniciativas para ayudar en diferentes causas. Quizás la de mayor repercusión fue la que organizó para que Emmita, una bebé con Atrofia Muscular Espinal (AME), pudiera comprar un medicamento de dos millones de dólares, uno de los más caros del mundo. Además, logró reunir 35 millones de pesos para la ONG Trans Argentinxs, que asiste a las infancias trans. De la misma forma, juntó fondos para alquilar un vuelo chárter a Ecuador para que deportistas argentinos pudieran competir en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.

Ahora, Santiago contó que quiere irse de vacaciones a Formentera, España, y abrió una convocatoria para que, quienes deseen, aporten una suma de dinero para concretar esa meta. Desde sus redes, el influencer se hizo eco de las críticas que recibió por su proyecto y se refirió específicamente al comentario de una usuaria (identificada como Susana) que señaló que “después de cada objetivo, se da un buen gusto pagado por los laburantes”.

Santiago Maratea defendió su colecta para vacacionar en Europa

“Me estaba guardando este mensaje desde ayer. Primero, esto que dice Susana, ‘ahora Santi va a pedir plata para irse a Formentera’, es totalmente cierto. ¡Lo caro que es Formentera!”, comenzó en un video. “Si sos Susana seguí la historia, y si no y tenés 100 pesos, si te sobran y me los querés dar a mí, voy a estar una semana entera en la playa, descansando y fumando porro con un amigo”, continuó Maratea.

“Por ahí hay gente que no lo sabe, que yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, amplió. “¿Por qué? Porque considero que está mal planteada esta idea pelot... de que la gente que ayuda o que tiene una vocación más social debería no tener plata, eso no sé quién lo inventó”.

Santiago Maratea respondió a las críticas: "¿Cómo que si querés cambiar las cosas deberías querer hacerlo sin plata?"

En ese sentido, señaló que “es una trampa” y que se instala “la idea de bondad como un lugar inalcanzable para que nunca te sientas tan bueno, y si sos bueno, que nunca quieras ser tan poderoso”. Hacia el cierre, manifestó: “Yo me cag... en eso. Yo me voy a llenar de plata y voy a seguir ayudando a la gente como lo vengo haciendo hace años y me hace muy feliz”.

