Se confirmaron los actores que formarán parte del remake de Prison Break

Prison Break no tardó en cautivar a los televidentes con la historia de Michael Scofiel, un hombre que se hace pasar por un preso para ayudar a su hermano Lincoln Burrows, condenado a muerte por un crimen que no cometió. Tras cinco temporadas -cuatro de las cuales se transmitieron en Fox y la última en la plataforma de streaming de la cadena estadounidense-, la serie dramática creada por Paul Scheuring que tuvo su final en 2017 regresará de la mano de Disney+, pero con caras nuevas.

Prison Break, la serie de Fox que desembarcó en Netflix en 2024 Archivo

Pese a que la ficción se pudo empezar a ver desde septiembre de 2024 en Netflix, la empresa de entretenimiento no contará con la nueva entrega, que se cree que podría verse en pantalla en 2026. Aunque la trama es todo un misterio hasta el momento, se espera que el remake explore nuevos aspectos del universo carcelario y las fugas que hicieron famosa la serie original que lanzó su primer capítulo en 2005. Debido a esto es que Hulu (propiedad de Disney Entertainment) busca crear una experiencia renovada, con historias y personajes novedosos que atrapen no solo a los fanáticos de siempre, sino también a una audiencia más joven, con una perspectiva fresca y emocionante.

Sobre los actores que formarán parte de esta nueva versión, Variety confirmó que Emily Browning (Una serie de eventos desafortunados y Mundo Surreal) será Cassidy Collins, una veterana del ejército que deja su carrera militar atrás para unirse al cuerpo de oficiales de correcciones en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos; Lukas Gage (American Vandal, The White Lotus, You, Euphoria y Fargo) interpretará a Jackson, un político destacado que busca ganar su primera banca en el Congreso; Drake Rodger (Los Winchesters, Motorheads y Landman) personificará a Tommy, un preso que estuvo más de diez años tras las rejas.

Prison Break tuvo su último episodio en 2017

Además, el elenco estará conformado por Clayton Cardenas, JR Bourne, Myles Bullock, Georgie Flores y Priscilla Delgado. Mientras que en el episodio piloto estarán invitados Ray McKinnon, Margo Martindale, Donal Logue y Lili Taylor.

Emily Browning será Cassidy Collins en Prison Break (Foto: Instagram/@ emilyjanebrowning)

Cabe destacar que la noticia de la ausencia de Wentworth Miller, quien se puso en la piel del icónico Michael Scofiel, no es nueva. El actor anunció en 2020 que no estaba interesado en volver a interpretar personajes heterosexuales. “Estoy fuera de Prison Break. Oficialmente. Simplemente, no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias fueron contadas (y contadas)”, comenzó a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Lukas Gage interpretará a Jackson en Prison Break (Foto: Instagram/@Lucasgage)

Contundente, siguió: “No habrá más Michael. Si sos un fan del show, esperando temporadas adicionales... Entiendo la decepción, lo siento... Si estás enfadado porque te enamoraste de un personaje heterosexual ficticio interpretado por un gay de verdad... Eso es cosa tuya”.

Drake Rodger personificará a Tommy en Prison Break (Foto: Instagram/@drakerodger)

“¿Estoy diciendo que los actores homosexuales (hombres homosexuales, específicamente) solo deberían interpretar papeles homosexuales? No. Estoy hablando por mí mismo. En este punto de mi vida/carrera, es lo que se siente interesante, inspirador, cierto. Dicho esto, ¿quiero ver más papeles gay interpretados por actores gay? Sí”, completó.

Wentworth Miller dijo en 2020 que no iba a interpretar nunca más personajes heterosexuales Archivo

Fue en 2013 cuando Miller hizo pública su orientación sexual al negarse a asistir al festival de cine de San Petersburgo. Su decisión fue un gesto de solidaridad con la comunidad LGBTQ+ y una protesta contra la ley anti-gay vigente en Rusia en ese momento. Lo hizo en una carta abierta dirigida a la directora del festival, Maria Averbakh, en la que el actor expresó: “Agradezco su amable invitación. Aunque disfruté de mis anteriores visitas a Rusia y me gustaría aceptar, como hombre gay que soy, debo rechazar su invitación”.