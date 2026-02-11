Cuáles son las disciplinas en las que participa Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en los Juegos de Invierno

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Italia del 6 al 22 de febrero. Su estreno se dio este martes coronándose en la 28° posición con tiempo de 1:29.06. Los siguientes desafíos para el joven de 23 años serán el próximo sábado en slalom gigante y el lunes en la prueba de slalom tradicional.

El esquí alpino como deporte tiene cuatro modalidades: slalom tradicional, slalom gigante, super gigante y descenso. En el caso de Tiziano, su enfoque está en slalom gigante y super gigante, dos de las cuatro disciplinas que le requieren una concentración y esfuerzo para esquivar obstáculos a una velocidad de 120 kilómetros por hora.

El slalom o slalom tradicional es una categoría tradicional del esquí alpino que consiste en realizar un descenso controlado y rápido, esquivando obstáculos -conos o varas- en zigzag. La técnica de improvisar giros rápidos y cortos a gran velocidad requiere de una precisión quirúrgica para no chocarse y disminuir la avanzada.

El slalom tradicional consiste en esquivar las varas o conos que se presentan durante el descenso Giovanni Auletta - AP

El slalom gigante se diferencia del tradicional por la distancia entre los obstáculos que dejan de denominarse banderas para llamarse puertas -dos varillas unidas por un retazo de tela-. La velocidad de descenso continúa siendo la misma y la precisión no es la punta de lanza al tener mucho más espacio para zigzaguear.

En el slalom gigante los obstáculos se transforman en puertas -antes denominadas varas- que están más separadas unas de otras

El supergigante o Super-G requiere de más velocidad y técnica para hacer giros más cerrados para esquivar el descenso balizado con puertas separadas. Sin tanta presencia del zigzag, esta disciplina complejiza el esquí alpino y obliga a los deportistas a entrenar otro método más desafiante.

El descenso es la prueba principal del esquí alpino. El desafío es lanzarse desde una pendiente abajo por la montaña y el que logre el mejor tiempo, gana. La velocidad se incrementa en comparación de las tres categorías anteriormente mencionadas: puede llegar a los 160 kilómetros por hora. Otro punto es que los recorridos son más largos y los esquiadores deben tener la resistencia necesaria para llegar a la línea de meta.