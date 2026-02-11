LA NACION

Cuáles son las disciplinas en las que participa Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en los Juegos de Invierno

El deportista de 23 años se especializa en esquí alpino, un deporte que se divide en cuatro categorías específicas

Tiziano Gravier representa a la Argentina en esquí alpino
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Italia del 6 al 22 de febrero. Su estreno se dio este martes coronándose en la 28° posición con tiempo de 1:29.06. Los siguientes desafíos para el joven de 23 años serán el próximo sábado en slalom gigante y el lunes en la prueba de slalom tradicional.

Tiziano Gravier culminó en la 28° posición
El esquí alpino como deporte tiene cuatro modalidades: slalom tradicional, slalom gigante, super gigante y descenso. En el caso de Tiziano, su enfoque está en slalom gigante y super gigante, dos de las cuatro disciplinas que le requieren una concentración y esfuerzo para esquivar obstáculos a una velocidad de 120 kilómetros por hora.

El slalom o slalom tradicional es una categoría tradicional del esquí alpino que consiste en realizar un descenso controlado y rápido, esquivando obstáculos -conos o varas- en zigzag. La técnica de improvisar giros rápidos y cortos a gran velocidad requiere de una precisión quirúrgica para no chocarse y disminuir la avanzada.

El slalom tradicional consiste en esquivar las varas o conos que se presentan durante el descenso
El slalom gigante se diferencia del tradicional por la distancia entre los obstáculos que dejan de denominarse banderas para llamarse puertas -dos varillas unidas por un retazo de tela-. La velocidad de descenso continúa siendo la misma y la precisión no es la punta de lanza al tener mucho más espacio para zigzaguear.

En el slalom gigante los obstáculos se transforman en puertas -antes denominadas varas- que están más separadas unas de otras
El supergigante o Super-G requiere de más velocidad y técnica para hacer giros más cerrados para esquivar el descenso balizado con puertas separadas. Sin tanta presencia del zigzag, esta disciplina complejiza el esquí alpino y obliga a los deportistas a entrenar otro método más desafiante.

El descenso es la prueba principal del esquí alpino. El desafío es lanzarse desde una pendiente abajo por la montaña y el que logre el mejor tiempo, gana. La velocidad se incrementa en comparación de las tres categorías anteriormente mencionadas: puede llegar a los 160 kilómetros por hora. Otro punto es que los recorridos son más largos y los esquiadores deben tener la resistencia necesaria para llegar a la línea de meta.

