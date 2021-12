Se conoció cuánto cobró Keanu Reeves por The Matrix Resurrections y la cifra sorprendió a sus fans

Keanu Reeves volvió y lo hizo con todo. Varios años después, el actor se volvió a poner la antológica gabardina negra y los anteojos oscuros y personificó -como si el tiempo no hubiera pasado- a un más experimentado Neo en The Matrix Resurrections. Los fanáticos lo esperaron y él cumplió. La película dio mucho de qué hablar y, encantados, sus seguidores celebraron la reaparición de su saga favorita. Pero al hablar de números, el sueldo que cobró por su regreso difiere de grandes vueltas y reuniones esperadas.

Hace apenas unos meses, el elenco de Friends se reunió para un especial y trascendió la abultada cifra que se llevó cada uno. Vale aclarar que fue una sola grabación y emisión y no una película completa. Los reencuentros de este estilo, protagonizados por estrellas de los ‘80 y ‘90 se caracterizan por costar mucho dinero y más teniendo en cuenta la trayectoria de cada actor desde entonces. Pero para Reeves no fue así. Para una saga que supo recaudar miles de millones durante todos estos años, el sueldo de su protagonista apenas se diferencio por entre dos y cuatro millones de dólares.

Neo y Trinity regresaron a la simulación de The Matrix en la nueva película WARNER BROS

Acorde a un informe emitido por Variety, el actor de 57 años recibió un sueldo de entre 12 y 14 millones de dólares para protagonizar The Matrix Resurrections; mientras que para la película que inició la franquicia en 1999 se llevó unos US$10.000.000. Pero eso no es todo, además del sueldo recibirá “un pago backend” como compensación por lo que el film recaude en todo el mundo entre cines y plataformas de streaming. Si bien esa suma no está definida, se prevé que ronda los 25 millones de dólares.

En ese sentido, este pago no es algo novedoso. Cuando se estrenaron The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, el actor percibió cerca de 120 millones de dólares extra por el mismo concepto que aplica para Resurrections.

Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves interpretan a Trinity y Neo en el filme de finales de los 90 ALAMY

La acción solidaria de Reeves que le permitió a la producción contratar a Al Pacino y Gene Hackman

Keanu Reeves es reconocido por su modestia. Pese a cobrar fortunas por sus películas -y las regalías que estas dejan- se lo suele ver usando transporte público, ayudando en causas benéficas y resignando sumas de dinero para asistir a quienes lo necesitan. Tal es así que mucho antes de consagrarse como el actor que es, había aceptado sueldos significativamente bajos en dos películas para que la producción pudiera contratar a otras figuras.

La primera es El abogado del diablo (1997) en la que, si bien Reeves es protagonista, también cuenta con la presencia de un Al Pacino que ya tenía el peso de El Padrino (1972, 1974 y 1990), Scarface (1983) y Perfume de mujer (1992) encima. Siendo una figurita difícil -y cara-, Keanu acordó bajar su sueldo para que puedan contar con la figura en el equipo.

Keanu Reeves y Al Pacino protagonizaron El abogado del diablo (1997)

Lo mismo sucedió en The replacements (2000). Los responsables del film querían contar con Gene Hackman en el elenco y tampoco era fácil. Para ese entonces, el estadounidense ya tenía dos premios Óscar, dos Globos de Oro y otros dos premios BAFTA y su salario resultaba más abultado que el de otras figuras. Nuevamente fue Reeves quien habló con la producción y resignó su sueldo para poder pagar lo que Hackman pedía.

Reeves fue uno de los responsables de que Hackman formara parte del elenco de The Replacements (2000)

Pero además, y acorde a lo que informa ABC, el actor también donó parte de sus ingresos en Matrix para el equipo de efectos especiales, vestuario y postproducción. Siendo una saga con mucho trabajo fuera de cámara, Reeves dio parte de sus ganancias como una suerte de bonificación.