Se conoció el motivo que provocó el enojo de Mariela Fernández en Crónica TV

Mariela Fernández, periodista de la señal Crónica TV, explicó en vivo este miércoles la razón por la cual discutió con la producción por una placa errónea y mantuvo un altercado verbal que terminó a los gritos hasta que la conductora dejó el estudio de televisión. Fernández indicó que el episodio, que ocurrió este martes por la mañana, fue a causa de un “grito de producción” que escuchó en la cucaracha que la “exasperó” y reaccionó de esa manera.

La conductora, alrededor de las 6.30 , solicitó a la producción un momento para dirigirse al público y aclarar el episodio de este martes. Indicó que Crónica TV es un grupo en el que se “quieren muchísimo”, pero que a pesar de eso, “hay idas y vueltas, maneras de decir, maneras de interpretar”.

[AHORA] "Pasa en las mejores familias": en Crónica, Mariela Fernández explicó que tuvieron "inconvenientes con las cucarachas", pero su grupo se quiere "muchísimo" y el tema "se infló".



📹 @cronica https://t.co/lPO6t50hbs pic.twitter.com/YdPuUW0dJR — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 26, 2025

Indicó que, a veces, la producción tiene problemas con la cucaracha: “Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas, que ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos, pero la realidad es que hubo un grito acá de producción que me exasperó. Un grito que viene desde hace rato. Grito que generalmente me suele generar risas y ayer no sé porqué me entró la bala ¿Qué decirles? Pasa en las mejores familias”.

Por otro lado, detalló que el mismo día que ocurrió el episodio, optó por mantener silencio y tomarse el tiempo para un día de “introspección”: “¿Quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos o con una pareja? ¿Quién no reacciona cuando de repente uno levanta la voz, grita o demás y el otro reacciona? Dejémonos de embromar, me parece que se infló muchísimo el bombo. Fue muchísima la información que recibí por redes sociales: críticas, halagos, elogios. Creo que hay hasta un meme que me simpatiza muchísimo. Pero aflojemos un poco, fue una reacción”.

A su vez, se dirigió al público: “A vos que estás del otro lado, que sos el que nos elige todos los días, te pido disculpas porque no tendría que haber reaccionado de esa manera. Nuestra producción, al Pelado que lo amo profundamente, a veces tenemos un corto circuito en lo que se refiere a lo laboral, como pasa en cualquier trabajo”.

El enojo de la periodista con la producción

El momento de tensión comenzó cuando el periodista Fabio Vallejo hablaba sobre el partido que Boca iba a disputar ante Alianza Lima (Perú) en La Bombonera. En medio del análisis de Vallejo, se escucha a Fernández despotricando de fondo: “No lo presentó... La puta madre (sic)”, dijo antes de que le cortaran el micrófono.

El periodista deportivo continuó con su explicación, pero la conductora volvió a interrumpir: “Pero cambiame la cucaracha. No me puede cagar a pedos (sic) de esta manera”. Cuando Vallejo terminó su segmento deportivo, Fernández apareció en cámara y dijo: “23 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires”, sin embargo, en la pantalla, la producción mostró una placa sobre el estado de los accesos a Capital Federal.

En un tono elevado, la periodista afirmó: “Y... vamos a repasar los accesos... ¡Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos”. Hasta que Fernández explotó: “No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco”. Antes de abandonar el estudio, volvió a gritar: “¡No se puede laburar así!”.

