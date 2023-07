¿Se viene Volver al futuro 4? El tráiler de las aventuras de Marty McFly y el Doc que causó furor entre los fans de la saga

escuchar

La saga de Volver al futuro (Back to the future) se convirtió en un éxito mundial, desde el estreno de su primera película en 1985, y sus fans pueden disponer de sus films en Netflix. Michael J. Fox y Christopher Lloyd, quienes encarnaron a Marty McFly y Emmet Brown (Doc), se consagraron los íconos protagónicos de la historia entre los espacios temporales. En los últimos días, se difundió un tráiler de la cuarta entrega y los espectadores se entusiasmaron por un posible regreso de sus personajes favoritos. ¿Llegará el momento?

Aunque el clip que circuló a través de las redes sociales anunciaba un posible regreso de las aventuras de Marty y Doc a la pantalla chica, se trató de un tráiler que diseñó el escocés Rob Long, quien se halló bajo la cuenta de YouTube de Smasher y consiguió la fama por crear contenido de films que llegaron al éxito entre los espectadores. La publicación alcanzó casi los tres millones de visitas y recibió más de 28 mil likes.

El trailer de Volver al futuro 4, creado por un youtuber escocés

Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la primera película de Volver al futuro se estrenó en el año 1985 y marcó un antes y un después en la industria cinematográfica. En aquel entonces, Michael J. Fox tenía tan solo 23 años y logró su fama como el protagonista de la saga, que cerró su ciclo en 1990 con la tercera entrega. Casi cuatro décadas después, los dos actores principales se reencontraron y protagonizaron un emotivo momento sobre el escenario, en octubre de 2022, donde se fundieron en un abrazo.

A 37 años del estreno de Volver al futuro, Michael J. Fox y Christopher Lloyd se encontraron en Nueva York Captura de pantalla

Still, el documental de Michael J. Fox

Este año, Michael J. Fox estrenó un documental basado en su propia experiencia y en el que relató cómo vivió la enfermedad que le fue diagnosticado en 1991: el Parkinson. Still: A Michael J. Fox Movie (Apple TV) descubrió más aspectos de la vida del actor y, a través de las cámaras, el protagonista pudo dar a conocer un poco más sus vivencias al atravesar su cuadro de salud.

“Definitivamente, era alcohólico”, sentenció Fox. Y contó: No sabía lo que pasaba. No sabía lo que se me venía. ¿Y qué, si pudiera tomar cuatro copas de vino o tal vez un trago? Definitivamente, era alcohólico, pero pasé 30 años sin beber. En casa, no podía fingir que no tenía Parkinson. Pero si salía, la gente no lo sabía y así me mentía a mí mismo”.

Still, la película de Michael J. Fox Apple

En tanto, el intérprete fundó The Michael J. Fox Foundation en el año 2000, destinado a ayudar a las personas que atraviesan la misma enfermedad. “Cuando miro la película, me doy cuenta de lo afortunado que fui y que lo exitoso de mi vida fueron las cosas con mi familia. Amo mi vida y a mi familia. Me encanta lo que hago y poder ser un ejemplo para las personas y ayudarlas a lidiar con sus problemas”, señaló.

Además, publicó un libro en 2020, basado en sus memorias, No time like the future: An optimist considers mortality.

