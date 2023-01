Shakira hizo el challenge de la Music Sessions #53 que grabó con Bizarrap y causó furor entre sus fans

escuchar

Desde hace una semana, el nombre de Shakira resuena, prácticamente, a lo largo y ancho del mundo. La “Music Sessions #53″, que hizo con Bizarrap y en la cual se refirió sin tapujos a su ex Gerard Piqué, batió récords y en cuestión de horas los fanáticos se estudiaron la letra de memoria. Pero, como suele ocurrir producto de la era de las redes sociales, también se creó un challenge, al que la barranquillera no dudó en sumarse y compartirlo con sus seguidores.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Esta es, sin dudas, una de las estrofas más polémicas del tema, aunque la lista de indirectas tanto para el exfutbolista como para su actual pareja, Clara Chía Martí siguieron. Fiel a su estilo, la cantante tomó el dolor de la ruptura y lo transformó en una canción.

Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué. Captura de video

Si algo quedó demostrado en los últimos años es que cuando una canción gusta y se presta, los fanáticos no dudan en hacer desafíos virales. En estos casos particulares consisten en tomar alguna estrofa de la pieza musical, hacer una coreografía, solos o en grupo, y publicarla en las redes. Varios usuarios se la aprenden, exponen sus resultados y rápidamente las secuencias invaden Instagram o TikTok.

Uno de los temas más escuchados del momento no podía ser la excepción y los fanáticos armaron algunos challenges para bailar. Feliz y orgullosa de la buena recepción que tuvo su trabajo, la intérprete de “La La La” compartió algunos de los clips en sus redes. No obstante, fue a por más, y volvió a demostrar que sigue siendo una de las artistas más completas, porque no solo canta, sino que también baila. “¡Me encantan tus creaciones! ¡Encontré este de Bella Dose y tuve que probarlo!”, escribió en el posteo y etiquetó a Bizarrap.

Para realizar el desafío, sus creadores eligieron una parte de la canción: “Esto es pa’ que te mortifiques / mastique y tragues, tragues y mastiques / Yo contigo ya no regreso / ni aunque me llores ni me supliques / Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música / Perdón que te sal-pique”, sin dudas una de las más picantes pero también una buena opción para agregarle pasos de baile.

Shakira hizo al challenge de la “Music Sessions #53″ y sorprendió a todos (Video: IG @shakira)

Shakira se animó, aprendió la coreografía y la compartió en sus redes. Bailó junto a tres mujeres más y decidieron usar el recurso de intercambiar ubicaciones a medida que pasaba la música. Pero, además de eso, su outfit también llamó la atención. Lució unos pantalones negros con un top en el mismo tono, de magas largas y rasgadas y una abertura a la altura del pecho y llevó el cabello suelto con un jopo.

Como no podía ser de otra manera, y sumado a que es una de las artistas del momento, los usuarios enloquecieron al verla no solo cantar, sino también bailar. En menos de 24 horas el video ya tuvo 28 millones de reproducciones en Instagram y 74 millones en TikTok. Lo cierto es que, la disputa entre Shakira y Gerard Piqué parecería estar lejos de llegar a su fin, pero ahora la historia no solo tiene su cortina musical, sino también su propio desafío viral.

LA NACION