La exitosa película de 2001 que Netflix recuperó y de la que hará un spin-off

Netflix expande el universo de una película que triunfó en los cines, allá lejos en el tiempo, en 2001. La plataforma de streaming prepara un spin-off de Mini espías, la producción dirigida y guionada por Robert Rodríguez.

“Última hora para los niños de los 90: vuelve #SpyKids. Robert Rodríguez re imaginará la próxima película y presentará a una nueva familia de espías”, fue el aviso con el que la compañía presentó la noticia en su cuenta de Twitter y que, indudablemente, despertó las expectativas de sus fanáticos.

El anuncio que realizó la cuenta de Netflix en Twitter Captura Twitter

“Estoy tan feliz. Me encantaban esas películas cuando era pequeña, esperemos que esta sea igual de buena”, expresó un usuario. “Ojalá esté a la altura; mi favorita siempre fue la 2: La isla de los sueños perdidos. Me acompañaron en mi infancia”, recordó otra joven nostálgica.

Según lo que consignó el medio Dailymail, la compañía norteamericana selló un trato con la empresa Skydance Media. La confirmación de la noticia causó aún más expectativas, ya que luego de dos décadas del lanzamiento de la primera parte de la historia, en 2001, esta icónica pieza audiovisual desembarcará por segunda vez en una de las plataformas más exitosas de la actualidad. Recordemos que en 2018, la plataforma lanzó la serie animada llamada Miniespías: misión crucial, también basada en la franquicia.

La historia se creó con el protagónico de Antonio Banderas (Gregorio) e Ingrid Cortez (Carla Gugino), dos espías casados que crían a sus dos pequeños llamados Carmen y Juni, quienes fueron personificados por los actores Alexa Vega y Daryl Sabara.

El inicio de la trama comenzó luego de que los niños se dieran cuenta de que sus padres desaparecieron, y mientras los buscaban descubrieron que ambos eran espías. A partir de ahí, emprenden una misión con el objetivo de rescatarlos.

La primera película de Mini espías se estrenó en el 2001 e inmediatamente generó un éxito arrollador

Fue tal el éxito de la primera película, que como resultado recaudó la módica suma de 147.9 millones dólares y provocó la continuación de tres secuelas más, también escritas por el mismo director: Mini espías 2: la isla de los sueños perdidos (2002), Mini espías 3-D (2003) y Mini espías 4: los ladrones del tiempo (2011), acumulando un total de 550 millones de dólares en la taquilla mundial de la franquicia.

Se trata de un éxito arrollador para Rodríguez, que será la segunda producción que estrenará en Netflix tras el lanzamiento de la película We can be heroes (2021). Su originalidad y particularidad lo llevó a realizar éxitos como Del crepúsculo al amanecer (1996), Desesperado (1995), Machete (2010).

Además, el hombre de 53 años trabajó con reconocidas figuras del espectáculo como Billie Eilish, en la pieza llamada Una carta de amor a Los Ángeles (2021).

Respecto de este nuevo spin-off, las personas que forman parte de la productora -que se encargó de la realización de Top Gun (2022)- son Dana Goldberg , David Ellison y Don Granger. Si bien aún no hay más detalles acerca de quiénes serán los protagonistas de la trama, los fanáticos tienen todas las expectativas puestas y esperan con ansias el estreno en Netflix.