"Vis a Vis: El Oasis", el spin off de la serie carcelaria española, ya está disponible y emociona a los fanáticos de la "marea amarilla"

Una nueva temporada de las aventuras de Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Niri) es lo que propone "Vis a Vis: El Oasis", el spin off de la famosa serie española sobre el sistema carcelario de mujeres que ya se estrenó en Netflix y emociona a los fanáticos de la saga.

El spin off se sitúa lejos de la cárcel en la que transcurrieron las cuatro temporadas anteriores para mostrar una nueva faceta en la vida de Maca y Zulema, que ahora están en libertad y planifican un "último golpe".

Estas dos mujeres que tras las rejas se convirtieron en enemigas y luego pudieron saldar sus diferencias, ahora enfrentarán su vida juntas como compañeras y socias en este nuevo y ambicioso crimen planificado.

El plan de las exconvictas es irrumpir en la boda de la hija de un poderoso millonario, líder de un cartel narcotraficante mexicano, a quien planean robarle un valioso objeto para luego escaparse hacia "El Oasis", el hotel que da nombre al spin off.

Vis a Vis: El oasis - Trailer 01:00

Video

Además del ya conocido mundo de la "marea amarilla" que rodea a "Vis a Vis", la nueva temporada le abre la puerta a varios personajes nuevos, entre los que se destacan dos argentinos.

En primer lugar, llamó especialmente la atención la aparición de Ana María Picchio, que interpreta un papel verdaderamente misterioso para la serie, como también el personaje de Lucas Ferraro, que se ganó el cariño del público.

La serie también mantiene algunos otros personajes de las temporadas anteriores, como Goya, interpretada por Itziar Castro, una de las figuras más recordadas por la audiencia.

Vis a vis se estrenó en 2015 como la reinvención española de cierto furor por los relatos de encierro y cárceles de mujeres, que anteriormente estuvo representada por Orange is The New Black, creada en 2013 por Jenji Kohan. Vis a vis partía de una premisa similar: una joven de buena familia, Macarena Ferreiro, llega a la prisión por un mal paso, un error motivado por amor.

A partir de su entrada en la cárcel de Cruz del Sur pudo descubrir los códigos de supervivencia, sumado a los fenómenos que suceden tras las rejas como las amistades, la violencia, el encierro, entre otras cosas. Pero el éxito de la serie radica en la conformación de una identidad propia tanto en la creación del ambiente carcelario como en sus característicos personajes, entre las que destacó siempre la fascinante Zulema Zahir.