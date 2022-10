¿Quién es la máscara?: pensaron que era el Mono de Kapanga, pero se sacó el disfraz y sorprendió a todos

escuchar

En una nueva emisión de ¿Quién es la máscara? (Telefe), otro famoso fue eliminado y debió abandonar el programa. En una noche en la que cantó, primero a dúo junto a otro personaje y después en forma solista, Urta, el cíclope fue quien tuvo que sacarse el disfraz. La figura detrás del traje sorprendió a todos, ya que ninguno de los investigadores había acertado.

Desde el comienzo, el reality cautivó a su audiencia y sorprendió a lo largo de las distintas jornadas. Conducido por Natalia Oreiro, el ciclo televisivo tiene a Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina “La Princesita” en el rol de investigadores. Después de disfrutar de la performance de cada uno de los participantes, los jurados hacen preguntas y arriesgan sobre quién se encuentra detrás de la máscara.

Más allá de esto, el ciclo también da lugar a la intervención del público, ya que son los espectadores los que votan para conocer la identidad de un personaje y decidir quién concluye su participación.

En ese contexto, el domingo fue un día muy particular para el certamen, ya que contó con una importante novedad. A diferencia de lo que había ocurrido hasta el momento, los famosos cantaron un tema a dúo. Lo curioso es que ni siquiera los participantes de cada una de las duplas conocía la identidad de sus compañeros, por lo que el misterio era total.

En ese escenario, se enfrentaron Urta, el cíclope y Pecas, la hamburguesa. Después de entonar juntos Rezo por vos, la reconocida canción de Luis Alberto Spinetta y Charly García, Urta debió cantar un tema como solista, ya que no fue elegido por los investigadores. Para este desafío, eligió One, de U2. Lamentablemente, su presentación no convenció y el personaje debió revelar su identidad y abandonar el ciclo.

¿Quién es la máscara? tiene un nuevo eliminado

Después de mucho suspenso, se supo que Yayo Guridi era quién estaba detrás de la máscara. Esto sorprendió no solo al público sino también a los cuatro investigadores, ya que ninguno acertó el nombre del humorista. Los cuatro famosos habían arriesgado nombres distintos: Wanda Nara supuso que detrás del disfraz se encontraba la Mole Moli, Lizy Tagliani se inclinó por la Mona Jiménez, Roberto Moldavsky creyó que era Ulises Bueno y Karina “La Princesita” apuntó al Mono de Kapanga.

Ya con su cara al descubierto, el humorista cordobés hizo algunos comentarios sobre esta presentación y su paso por el programa. “Nos dimos el lujito de cantar un par de temazos de la década del ‘80 y de cantar en inglés”, comenzó. En esa misma línea, agradeció el cariño del público y bromeó sobre la experiencia de llevar el disfraz: “Es como un sauna móvil. Te desintoxicás”.

Con respecto a esto, también se dio permiso para hacer una crítica y confió que se ve poco detrás de la máscara, por lo que le costaba distinguir si estaban los cuatro investigadores presentes en el estudio. Según contó, en sintonía con el resto de los participantes, llegaba al estudio ya disfrazado para que nadie pudiera conocer su identidad. Luego de la breve conversación, Oreiro despidió a Yayo y se cerró la emisión.