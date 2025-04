Se lució al lado de Batman y casi protagoniza Titanic, pero un mal paso lo alejó de la industria y hoy tiene su propia pizzería

¿Y si Leonardo DiCaprio no hubiese interpretado a Jack Dawson en Titanic? ¿Y si a Tobey Maguire no lo hubiese picado una araña en El hombre araña? ¿Y qué tal si Will Smith no se hubiese puesto el traje en Hombres de negro? Bueno, hubo un breve lapso en el que ninguno de ellos iba a encabezar dichos proyectos porque los productores y directores querían a otra persona: Chris O’Donnell. Un galán de Hollywood en los noventa, nominado al Globo de Oro y catalogado como una estrella en ascenso. Pero, así como se puede llegar rápido a la cima, la caída puede ser aún más veloz y estrepitosa. Mientras estaba en el pico de su carrera, el Robin de Batman tomó una serie de (¿malas?) decisiones que hicieron que los reflectores a su alrededor se apagaran. Le dio un portazo al mundo de la fama, pegó el volantazo en el Batimóvil y terminó por convertirse en pizzero.

Se podría considerar a Christopher Eugene O’Donnell como a una de esas personas tocadas por la varita mágica. A los 13 años supo que quería estar en la televisión porque pensaba que era un buen trabajo. “Vivía en Chicago y no sabía como meterme en ese negocio, así que empecé a leer las páginas amarillas y a llamar a agencias de talentos”, le reveló a Ellen DeGeneres. Fue su hermana Sally quien se lo recomendó a un agente de talentos y ahí comenzó todo.

Chris O'Donnell protagonizó recordadas películas como Perfume de mujer y Código de honor (Foto: IMDb)

En 1987, con 16 años, hizo que las grandes productoras se preguntaran: ¿Quién es este adolescente de ojos azules que le sirve un poderoso desayuno a Michael Jordan? Un comercial de McDonald’s fue suficiente para que el joven nacido en la localidad de Winnetka en el estado norteamericano de Illinois, comenzara a abrirse paso en la industria del cine.

El comercial de Chis O'Donnell y Michael Jordan

En 1990 trabajó en la película Los hombres nunca se van (Men Don’t Leave) junto a Jessica Lange y Kathy Bates. Con esta última volvió a compartir rodaje en Tomates verdes fritos (Fried Green Tomatoes) de 1991 y al año siguiente estrenó Código de honor (School Tines) con Brendan Fraser y Matt Damon. Incluso estuvo a punto de trabajar en El príncipe de las mareas (The Prince of Tides) pero Barbra Streisand lo llamó para disculparse y decirle que quería que su hijo en la vida real, Jason Gould, también interpretara a su hijo en la ficción. Un compañero de la universidad de Chris - que en ese entonces estudiaba Marketing en la Universidad de Boston - atendió el teléfono y le hizo llegar el mensaje.

Un mano a mano con Al Pacino y una nominación al Globo de Oro

Pero, como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”, porque al año siguiente O’Donnell estrenó la película que lo catalogó como uno de los actores más destacados de la década. Perfume de mujer (Scent of a Woman) le dio su único Oscar a mejor actor a Al Pacino. En la película de 1992 dirigida por Martin Brest, Pacino interpretó a Frank Slade, un coronel retirado que padece ceguera y queda un fin de semana a cargo de un joven estudiante, Charlie Simms (O’Donnell). El joven actor recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación de reparto. Aunque la estatuilla quedó en manos de Gene Hackman por Los imperdonables (Unforgiven), su trabajo fue suficiente para que el teléfono no dejara de sonar. Le siguieron otros papeles en la adaptación que hizo Stephen Herek de la obra de Alejandro Dumas Los tres mosqueteros (The Three Musketeers) y Cielo azul (Blue Sky) con Jessica Lange y Tommy Lee Jones.

Gracias a su papel en Perfume de mujer, O'Donnell fue nominado al Globo de Oro (Foto: Instagram @chrisodonnell)

Pero, después, la industria mostró las garras. En 1995, O’Donnell le ganó la pulseada a Leonardo DiCaprio y se puso el traje de Robin en Batman eternamente (Batman Forever), en la que Val Kilmer fue el defensor de Ciudad Gótica. Dos años después, Joel Schumacher volvió a llamarlo para interpretar el mismo personaje pero con un Batman diferente: George Clooney. Aunque la oferta fue tentadora, puesto que tenía un elenco de estrellas completado por Uma Thurman, Alicia Silverstone y Arnold Schwarzenegger, aceptar este personaje le significó rechazar otras ofertas: James Cameron lo consideró para interpretar a Jack Dawson en Titanic, pero, ante su negativa, le ofreció el papel a DiCaprio y todos ya saben como termina la historia, ¿cierto?

A su vez, Steven Spielberg quería a O’Donnell para el papel del Agente J en Hombres de negro (Men in Black) pero, como le dijo que no, finalmente eligió a Will Smith. Estas decisiones iban a terminar por costarle muy caro.

Chris O'Donnell como Robin en Batman Forever de 1995

Una costosa decisión y una caída difícil de frenar

Batman y Robin (Batman and Robin) se estrenó en junio de 1997 y de hecho O’Donnell y el director, Joel Schumacher, viajaron a Buenos Aires para promocionarla y además de ir a Señor Tango, en Barracas, pasaron por el living de Susana Giménez. “Todos fueron increíbles con nosotros en Buenos Aires. La gente es hermosa y muy amable. ¡Y tienen buena comida!”, dijo el cineasta. Chris, por su parte, al finalizar la entrevista dijo en español “¡Hola Susana!”, y encantó a todos.

Chris O'Donnell con Susana Gimenez en 1997

Sin embargo, Batman y Robin fue un fracaso no solo para Warner Bros. Muchos la consideran una de las peores películas de superhéroes de la historia y también la causa del declive de la carrera de O’Donnell.

El actor afirmó que cuando filmaba la película sintió que hacía “un comercial de juguetes” para niños. “Creo que la época más difícil de mi vida fue tras el estreno de Batman, porque fuera donde fuera todo el mundo, sabía quién era yo. En aquella época me ofrecían películas comerciales de enorme presupuesto, pero decidí llevar mi carrera por otro camino. Puse los frenos porque sabía que si seguía igual iba a terminar muy mal y probablemente no me hubiera casado”, sostuvo en una entrevista publicada en el sitio La verdad.

George Clooney y Chris O'Donnell en Batman y Robin de 1997 (Foto: IMDb)

Después del fracaso de la cinta, O’Donnell se vio envuelto en una encrucijada: la carrera o el amor. Era consciente de que no podía tenerlo todo. “Si quería vivir el estilo de vida del ‘playboy’ tenía que renunciar a la familia, pero preferí crear un hogar tradicional como en el que crecí”, reconoció. En 1997 se casó con su novia Carolina Fentress, maestra de primaria y hermana de su mejor amigo. Tuvieron cinco hijos: Lily Anne (25), Christopher ‘Chip’ Eugene (24), Charlie (21), Finley (19) y Maeve (17).

En 1997 Chris se casó con su novia Carolina Fentress y tuvieron cinco hijos juntos (Foto: Instagram @chrisodonnell)

Aunque continuó con su trabajo de actor -protagonizó la película Límite vertical (Vertical Limit) e hizo varias participaciones en series entre ellas Grey’s Anatomy donde interpretó al veterinario Finn Dandridge, el interés amoroso de Meredith Grey (Ellen Pompeo) en la segunda temporada- nunca logró recuperar el éxito y la popularidad que cosechó en los noventa. Incluso trascendió que fue considerado para interpretar a Peter Parker en la primera trilogía de El hombre araña (Spider-Man), pero el guion definitivo finalmente cayó en manos de Tobey Maguire.

La vuelta a la televisión y un nuevo desafío al frente de una pizzería

Chris pensó que no volvería a encontrar trabajo y que su época dorada como actor estaba terminada. Pero, con una numerosa familia para mantener, sabía que no podía darse el lujo de estar desempleado. Y fue así como una oportunidad laboral en la pantalla chica lo llevó a reinventarse a los 40 y encontrar algo que se acomodara a su deseo de permanecer en Los Ángeles cerca de su familia.

“La inseguridad profesional es algo que siempre está con nosotros. En la carrera de cualquier actor hay valles y montañas, es como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabes cuándo te van a disparar. Es muy difícil mantenerse en lo alto del éxito durante mucho tiempo, solo unos cuantos lo pueden conseguir. Pero yo no me quejo, creo que he tenido suerte de poder reinventarme a los 40 con una serie que triunfa en la televisión como NCIS: Los Ángeles”, precisó en un reportaje. El drama policial que coprotagonizó con LL Cool J - con quien además creó en 2022 el reality Come Dance With Me - tuvo 323 episodios, 14 temporadas y llegó a su fin en 2023.

Entre 2009 y 2023 Chris O'Donnell protagonizó la serie policial NCIS: Los Ángeles (Foto: Instagram @chrisodonnell)

En una entrevista con LA NACION en 2021, O’Donnell afirmó que para él su familia siempre fue su prioridad y siempre consideró muy importante mantener un equilibrio entre su vida personal y el trabajo: “Eso fue algo que me enseñaron desde chico, que no debía solo disfrutar del éxito en el trabajo, porque cuando llegara el fracaso, podía dolerme mucho. Esas son elecciones de vida y lo que tengo ahora, es lo que quise siempre. Yo deseaba una gran familia y una vida hogareña estable. Afortunadamente y, toco madera, pude armar eso para mí y para mi familia, y el negocio del espectáculo es parte de eso".

Pero, en el medio del proyecto televisivo, O’Donnell decidió patear el tablero y probar suerte en otro rubro: el gastronómico. En 1992, en pleno éxito de Perfume de mujer, Chris O’Donnell se graduó de la Universidad de Boston en la carrera de Marketing. El mismo sabía que, de no ser actor, probablemente hubiese trabajado en Wall Street y fue así como, decidió cambiar un poco el juego y hacer uso de sus otras habilidades. Las noches de pizza que se realizaban en su casa terminaron por ser la inspiración para abrir su propio restaurante en California: Pizzana, junto al chef italiano Daniel Uditi.

En 2017 el actor abrió su cadena de pizzas; actualmente tiene sucursales en California y Texas (Foto: Instagram @chrisodonnell)

“Daniel solía cocinar en mi patio durante unos cinco o seis años. Nuestros amigos, Charles y Candice Nelson, dueños de la empresa Sprinkles Cupcakes, me dijeron ‘este hombre es increíble, necesitamos abrir un restaurante’”, contó O’Donnell en una entrevista con Live! with Kelly and Michael. Además de estar en la parte administrativa de la pizzería, que actualmente tiene siete sucursales distribuidas en los estados de California y Texas, el actor dio cuenta de que no solo pasa tiempo en la cocina, sino que en ocasiones hasta él mismo entrega pizzas a domicilio.

Chris O'Donnell esta al frente de Pizzana y dio cuenta de que hizo entregas a domicilio (Foto: Instagram @chrisodonnell)

Hoy, a los 54 años, mantiene un perfil mucho más bajo que el que tenía en los noventa. Está abocado de lleno a su familia y a su pizzería. Si bien NCIS: Los Ángeles fue el último proyecto que concretó como actor, el público no pierde las esperanzas de volver a verlo en la pantalla grande.