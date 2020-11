Sebastián Wainraich recordó una vieja rivalidad con Pablo Echarri: "Le caía mal"

Sebastián Wainraich, invitado en Estelita en casa, reveló un roce que tuvo con Pablo Echarri en su época de notero

El reconocido comediante Sebastián Wainraich fue el invitado de este martes en Estelita en casa, el programa que conduce Jey Mammon por América. Con el humor que lo caracteriza, contó las anécdotas más divertidas que vivió en televisión: desde una memorable equivocación de Susana Giménez hasta su rivalidad con Pablo Echarri en sus épocas de notero.

"Escuchame, Seba, cuando eras notero, ¿algún famoso se enojó fuerte o te dio miedo?", le preguntó Mammon, en su papel de Estelita. "Sí, Pablo Echarri", contestó rápidamente Wainraich. "Con quien hoy tengo una buena relación, me cae genial, Nancy (Dupláa) me cae espectacular", aclaró, y explicó: "A Pablo yo le caía mal, no le gustaba mi estilo. Con el tiempo estuvo todo bien".

Además, contó lo que le pasó cuando Susana Giménez lo invitó a su programa. "Nos invitaron a todos los ganadores del Martín Fierro a ir al programa de Susana, éramos como 20, yo era el menos conocido. Se sientan todos en un sillón y no quedaba lugar para mí, me dieron una banqueta", relató.

"Después, Susana viene saludando uno por uno, y cuando llega a mí me dice: '¿Y vos Pablo? Contame'. Yo no la corregí, obviamente", cerró.