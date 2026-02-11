Llamó a la radio, contó su problema de millonaria y Wainraich no lo pudo creer: “A nadie se le ocurriría”

Sebastián Wainraich escuchó el testimonio de una mujer que detalló un “problema de millonarios” en el aire de Urbana Play 104.3. La oyente describió gastos en propiedades vacías y viajes de lujo que provocaron la sorpresa de los conductores del programa Vuelta y Media.

“Eso sí es de millonario”

La oyente se comunicó con el programa y contó lo que consideró su “problema de millonaria”: relató que alquiló un departamento en Belgrano por dos años, pero prácticamente no lo usó y que actualmente vive en Estados Unidos.

El testimonio de la oyente sobre sus suntuosos gastos

“Me están haciendo mucho bullying porque alquilé un departamento por dos años, se me está terminando el contrato y lo usé 12 días en total”, dijo. Ante esto, el equipo del programa reaccionó con aplausos y risas por la magnitud del gasto improductivo. Wainraich consultó sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y ella aseguró: “Sí, pagué y las expensas, la luz...”. El conductor indagó sobre su paradero actual y la oyente respondió: “Me mudé a Miami”.

El relato continuó con la descripción de su nueva etapa profesional tras abandonar el sector corporativo: obtuvo su diploma como instructora de pilates y manifestó su deseo de trabajar en su lugar de residencia. Sin embargo, los planes de su pareja interfieren con sus aspiraciones de estabilidad debido a la constante organización de viajes internacionales.

La mujer detalló su situación actual: “Vengo del mundo corpo y dije: ‘Bueno, me hago instructora de pilates’. Y quiero empezar a trabajar y mi marido no para de agendarnos viajes”. El cronograma de la familia incluyó un viaje de esquí durante enero y una travesía por Asia a mitad de año. ”Viajo ahora en enero, hago hasta el viaje de esquí y después hasta julio que hay un crucero a Japón“, completó.

La entrevistada completó sus estudios para trabajar como instructora de pilates, pero no tiene tiempo para aplicarlo debido a sus viajes Nicolás Suárez

Wainraich calificó esta última mención como un ejemplo definitivo de riqueza. El humorista sentenció: “Eso sí es de millonario porque a nadie se le ocurriría ir a crucero en Tokio”. El equipo comparó estas vacaciones con opciones locales y mencionaron las escapadas a las Cataratas del Iguazú como un contraste para el ciudadano promedio.

Una casa en Suiza y el desinterés por las Islas Maldivas

La conversación escaló cuando la oyente reveló la existencia de una propiedad familiar en el continente europeo. La familia posee una vivienda en Sankt Moritz, una exclusiva localidad de Suiza conocida por sus centros de deportes invernales. Irene visita este destino dos veces por año, durante los meses de febrero y agosto, aunque manifestó cansancio respecto a la rutina de esquí.

El matrimonio posee una vivienda privada en la localidad de Sankt Moritz en Suiza Shutterstock

La mujer describió su dilema: “En febrero cada vez tengo menos ganas de ir porque me muero de frío. Mi marido quiere esquiar y yo no quiero”. Para reducir ese tiempo en el frío europeo, el matrimonio optó por un destino tropical. Irene relató: “Sabés qué hacemos para hacer más corta la estadía, nos vamos a las Islas Maldivas“.

Ante la consulta de los conductores sobre su desagrado, la mujer fue contundente. Irene afirmó: “Yo ya fui un montón de veces a las Maldivas, no tengo más ganas de ir” y el conductor sugirió, en tono de broma, una visita a Villa Gesell como alternativa a las playas paradisíacas del Océano Índico.

