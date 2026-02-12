Contó su “problema de millonaria” para organizar sus vacaciones y sorprendió a todos en el estudio

El equipo de Vuelta y Media recibió el testimonio de una oyente llamada Irene, quien expuso sus dificultades para coordinar sus próximas vacaciones. El intercambio sobre destinos exclusivos en el exterior provocó el asombro del equipo periodístico debido al nivel de pretensiones que mostró la entrevistada.

La narración de Irene sobre su "problema de millonario"

“Mi marido quería esquiar y yo no quiero”

Irene, una oyente del ciclo radial, planteó un conflicto sobre la elección de su próximo destino turístico. La mujer tiene una propiedad en Sankt Moritz, Suiza, y visita esa zona dos veces al año. Un desacuerdo de pareja se desató porque su esposo pretende ir a esquiar en febrero, pero ella prefiere evitar ese clima extremo de los Alpes. “Mi marido quería esquiar y yo no quiero”, afirmó.

La alternativa de viajar a las islas Maldivas tampoco resultó satisfactoria para la entrevistada. Ella aseguró que fue demasiadas veces y que ya no siente entusiasmo por regresar. El conductor del programa reaccionó con ironía ante el planteo y sugirió que la familia visite la ciudad de Villa Gesell.

La respuesta humorística en el estudio

El equipo de la radio utilizó el sarcasmo para responder al testimonio de la mujer. Uno de los integrantes del ciclo se cubrió el rostro con la mano ante la descripción del problema y el conductor sugirió que la oyente rechace la invitación si el viaje no es de su agrado.

Ante la insistencia de Irene sobre la gravedad de su situación, el periodista propuso un cambio de rumbo para las próximas semanas de descanso. El presentador consultó sobre la chance de visitar la costa atlántica bonaerense: “¿Y si clavás un Gesell? ¿Si te vas a Villa Gesell?”.

El desacuerdo matrimonial surgió por la intención del esposo de realizar deportes de nieve durante el invierno Shutterstock

La protagonista del llamado descartó la idea de visitar la provincia de Buenos Aires, pero definió la situación como un conflicto real porque su marido pretende su compañía en los Alpes y ella no tiene interés. “Ustedes se ríen pero es un problema”, insistió ante las risas generalizadas del panel.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.