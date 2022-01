Betiana Blum estalló en plena grabación del último videoclip de Sebastián Yatra: “Estoy harta”

Betiana Blum, actriz de amplísima trayectoria en el espectáculo argentino, es una de las protagonistas principales del último videoclip de Sebastián Yatra, “Amor pasajero”, que fue filmado en la Argentina y cuenta también con la participación de la influencer Belén Negri. Ataviada como en su legendario papel en Esperando a la Carroza (de hecho, el concepto del producto gira en torno a una familia de similares características, aunque en este caso se trata de un casamiento), la intérprete se luce en su rol de madre del cantante, quien se casaría con “La chilena”. Sin embargo, una filmación que se viralizó en las redes sociales mostró un tenso momento que se vivió en el día de rodaje.

Lanzado el último 6 de enero, el videoclip ya cuenta con casi dos millones y medio de visualizaciones en YouTube y promete convertirse en uno de los hits del verano. Sin embargo, como en toda filmación, detrás de cámara no habría sido todo color de rosas. En sus redes sociales, la productora Orcos Videos publicó un video del backstage que deja ver un ¿enojo? de Blum por un problema de catering.

El tenso momento entre Betiana Blum y Sebastián Yatra durante una grabación

En la filmación, se la ve a Beatriz notablemente enojada, diciendo: “Taxi, me quiero ir a mi casa”, cuando Joaquín Cambre, director audiovisual, le consulta a la primera actriz argentina si quiere “sanguchitos de miga”, a lo que la artista responde con pocas pulgas y a los gritos: “No, déjame de j..., porque no me da gracia lo que me estás diciendo. Estoy harta, estoy cansada, así que no te hagas el gracioso”. Luego, el colaborador se retira cabizbajo e irrumpe en escena Yatra para consolarlo.

En su historia de Instagram, Cambre contó más detalles de su encontronazo de Blum: “Cuando Betiana se enojó y yo pensé que era acting entones me sumé. Al final, vino Sebastián Yatra y me dijo que no era un chiste”. Ambiguo en su explicación, Joaquín agregó en su texto más abajo un comentario sobre el ex de Tini Stoessel que parece desterrar la teoría de que la bronca fuera verdad: “También estaba actuando”, agregó junto al emoji de un perro riéndose socarronamente, lo que da a entender que todo fue una broma.

Betiana Blum se divirtió con el video viral que trascendió y que la mostraba enojada en el rodaje de un videoclip de Sebastián Yatra Instagram: @betiana_blum

La confirmación llegó horas después, cuando la actriz compartió el video en Instagram y reveló que todo fue una idea del intérprete de “Tacones rojos”. “La broma de Sebastián Yatra. Mientras esperábamos me pidió que hiciera un escándalo. Le preguntaban si era cierto y él feliz como un niño”, confió Betiana en la red social, divertida con la repercusión de esta impecable puerta en escena.