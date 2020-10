"Cristina Kirchner puede echarle la culpa al Presidente y tiene razón, pero ella es parte de este gobierno", dijo el analista Fuente: Archivo

27 de octubre de 2020 • 16:24

Sergio Berensztein consideró que la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner al cumplirse diez años de la muerte de Néstor Kirchner "ratifica la autoridad presidencial" de Alberto Fernández, si bien plantea "diferencias importantísimas con el Gobierno".

Además, el analista planteó que hay que tomar por cierto el llamado a un acuerdo político enunciado por la exmandataria ya que "no podemos darnos el lujo de estrellarnos otra vez contra un paredón porque las consecuencias van a ser terribles. Y acá lo que está en juego no es solamente la economía, sino el sistema democrático".

En diálogo con Marcelo Longobardi para el programa Cada mañana (Radio Mitre), Berensztein dijo que la carta plantea "tres cosas". "Primero, ratifica su victimización y su diagnóstico respecto del lawfare", analizó y dijo que, como segundo punto, si bien "establece diferencias importantísimas respecto del actual Gobierno con 'funcionarios que no funcionan', al mismo tiempo ratifica la autoridad presidencial. Si alguien tenía alguna duda quién manda, ella dice: 'Manda el Presidente'".

"El tercer punto es lo más interesante y es el llamado a un acuerdo. Es cierto que hay una ausencia crucial en la carta que es la dimensión fiscal del problema", consideró.

Cuando Longonardi le preguntó si esta carta "ayuda al Gobierno o lo complica", el politólogo dijo que "las dos cosas".

"Si el Gobierno sigue enredado sobre sí mismo, dubitativo, estamos en un problema. Lo ayuda si toma la iniciativa el Presidente y rompe una cárcel que él mismo construyó. La cárcel es la siguiente, antes de pensar en los 'quiénes', las personas, hay que pensar en los 'cómo', qué política y cómo la vas a implementar. Si te basás en los 'quiénes' del equipo, sonaste", alertó.

"El Presidente está obligado a revisar los objetivos de sus políticas y los instrumentos utilizados hasta ahora", remarcó Berensztein, pero se encuentra "en una especie de encerrona trágica donde solamente ve conspiraciones. No hay conspiraciones sino decisiones de actores racionales que se defienden como sea y esto implica comprar dólares al precio que sea".

En este contexto, Longobardi le preguntó si creía en la veracidad de "la convocatoria al diálogo" enunciada en la carta. "La Argentina está tan mal que hay que tomar esto como si fuera serio y arriesgarse a que esto no haya sido simplemente una cuestión retórica. No podemos darnos el lujo de estrellarnos otra vez contra un paredón porque las consecuencias van a ser terribles. Y acá lo que está en juego no es solamente la economía sino el sistema democrático", respondió el analista.

"Cristina advierte que las consecuencias de un ajuste caótico pueden ser terribles. Ella puede echarle la culpa al Presidente y tiene razón, pero ella es parte de este Gobierno y es la fundadora, quien creó el Frente de Todos. No va a poder evitar el costo político de un fracaso de este Gobierno que, por otro lado, nos lleva puesto a todos", finalizó.