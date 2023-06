Kevin Costner: revelan detalles de la explosiva pelea con un inquilino que “se acercó demasiado” a su exmujer, Christine Baumgartner

escuchar

La guerra entre Kevin Costner y su exesposa, Christine Baumgertner, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas por un informe de la publicación The Sun que da cuenta que el actor, en 2022, tuvo una fuerte discusión con Daniel Starr, un empresario tecnológico que le estaba alquilando al matrimonio la casa de huéspedes de su propiedad en California .

De acuerdo a la información recogida por el diario británico, el protagonista de Yellowstone notó que el hombre “se acercaba demasiado” a su esposa, por lo que decidió confrontarlo en una explosiva discusión verbal que casi se traslada a una pelea física por la bronca acumulada de la estrella de Hollywood.

Daniel Starr, el empresario tech que alquilaba la casa de huéspedes de Costner y su esposa mrstarr.com

Según The Sun, Costner “estaba furioso” porque Christine se había hecho muy amiga de Starr y compartía actividades mientras él estaba lejos filmando sus proyectos. Además, la publicación asegura que el director le pidió que desaloje inmediatamente la casa de huéspedes que Starr comenzó a alquilar en 2022 por un valor de 50 mil dólares mensuales. El hombre, quien había firmado un contrato en junio del año pasado por 12 meses de permanencia en el inmueble, asegura que no hizo nada malo, lo que derivó en una disputa legal que, hasta hoy, se había mantenido bajo un total hermetismo. Sin embargo, el resonante divorcio del actor magnificó otras situaciones adyacentes.

Kevin Costner tras su divorcio: triste, desconcertado y sin casa

“Daniel estaba muy feliz viviendo en esa casa, estaba frente a la playa y además tiene un hijo de cuatro años y quería asentarse ahí y estar tranquilo”, añadió una fuente a la publicación, que luego se explayó sobre el vínculo entre Starr y Baumgartner. “Cuando se mudó, se hicieron muy amigos, pasaban tiempo con los hijos, y ella iba a visitarlo con frecuencia, hasta que Kevin se enojó y todo fue subiendo de tono, pero Daniel es un hombre respetuoso y jamás cruzó esa línea con Christine” .

Otra de las revelaciones que se desprenden de esta disputa es que la exmujer de Costner fue quien le envió un mensaje de texto al inquilino para que abandone la casa porque no le gustaba “cómo se estaba desarrollando la amistad”, lo que sorprendió ampliamente al empresario, quien luego convocó a su equipo de letrados. El hombre declaró que Costner no quiso escuchar su verdad y que debieron llegar a un acuerdo: Starr se mudó en marzo de este año, tres meses antes del vencimiento de su contrato, pero no trascendió la letra chica del arreglo en cuestión.

Kevin Costner suma otro conflicto judicial con su exesposa

Kevin Costner

Además de la filtración de la pelea con quien fuera su inquilino, la mirada también está puesta en el reciente escándalo de Costner tras la petición de divorcio de su expareja. En plena batalla legal, el actor aseguró que no tiene hogar después de que la diseñadora se negara a mudarse de la mansión que compartían junto a sus tres hijos. Según lo establecido en el acuerdo prenupcial firmado por ambos, la empresaria tenía 30 días a partir de su solicitud de divorcio para desalojar el inmueble y Costner alegó necesitarlo porque no tiene otro techo donde habitar, de acuerdo a lo que arrojan los documentos judiciales obtenidos por el diario The Daily Mail.

Los letrados del actor de 68 años aseveran que la estrella “ya no tiene un hogar al que regresar” después de haber terminado una filmación en Utah. Por su lado, Costner contó que, debido a su trabajo, está muchos meses de rodaje, por lo que necesita su casa para poder asentarse. “Debido a la naturaleza de mi trabajo, frecuentemente estoy fuera de la ciudad, por lo tanto, es particularmente importante para mí cuando estoy en casa tener un hogar al que ir”, manifestó.

Christine Baumgartner, días atrás saliendo de una sucursal de Bank of America en Montecito, California La madre de tres hijos de Costner salió de la sucursal, ubicada a solo minutos de la propiedad frente a la playa de $145 millones de dólares que supuestamente se niega a abandonar Bauer Griffin/The Grosby Group

En lo que respecta al acuerdo prenupcial firmado en 2004, Baumgartner debe dejar las tres propiedades familiares que posee su ahora exmarido Costner. “ Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le especifiqué que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición ”, asegura el actor en el documento.

Días después de la separación, Kevin Costner fue visto con dos mujeres en Las Vegas, pero luego se explicó el motivo detrás de la misma Instagram

Además, el protagonista de Déjalor ir explicó: “Nuestro acuerdo establece, entre otros términos, que todos los activos que cada uno poseía antes de nuestro matrimonio seguirían siendo propiedades por separado. Uno de mis bienes es la residencia que ella y yo hemos usado como nuestra casa familiar con nuestros tres hijos. Compré esta propiedad en 1988, mucho antes de casarme con ella, y adyacente a la residencia hay otra casa separada que utilizo exclusivamente para fines comerciales (edición de películas) y en la que trabajaré este año en relación con un nuevo proyecto cinematográfico que estoy produciendo”.

El plazo para que su expareja abandone la casa habría expirado el pasado 31 de mayo . Christine fue fotografiada en la propiedad días atrás y presentó una orden de restricción contra su exmarido que le prohíbe transferir o vender cualquier propiedad y sacar a sus hijos del estado .

