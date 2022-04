Better Call Saul: qué preguntas deberá responder su última temporada y cómo será el regreso de Aaron Paul y Bryan Cranston

Saber cuándo retirarse a tiempo, conocer cabalmente a su audiencia, no subestimar al espectador, superarse constantemente, no abandonar nunca el cuidado de los detalles, ir de menor a mayor. Cuando Vince Gilligan y Peter Gould estrenaron el spin off de Breaking Bad, Better Call Saul, en 2015, demostraron que se hermanaron por compartir el mismo approach, por querer concebir una producción en la que, alejada del estruendo de su serie madre, el respeto por los tiempos y un tono medido eran los cimientos de una historia apasionante, nostálgica, taciturna.

Por razones obvias, Better Call Saul se toca con Breaking Bad, pero esa convergencia le escapó al tan tramposo fanservice, y así la conexión se llevó a cabo de manera escalonada, como si se les pidiera a sus fanáticos conservar la calma, esperar para la fructífera recompensa.

*Atención: esta nota tiene spoilers de Better Call Saul

La ficción llega a Netflix este martes con el primer episodio de su sexta temporada, una que se dividirá en dos, y cuya segunda parte se estrenará el 12 de julio. La serie concluirá el 16 de agosto con el episodio número 13 de su última temporada. Al hablar de finales, cuesta pensar que una de las mejores series de todos los tiempos bajará la persiana, no solo por el hueco que dejará sino más que nada porque Better Call Saul nunca fue un drama en el que importara el punto de llegada. La clave siempre estuvo en el camino recorrido. ¿Cómo fue que Jimmy McGill se convirtió en Saul Goodman? ¿En qué momento llegó a su vida Mike Ehrmantraut? ¿Cuándo comenzaría a trabajar para Gus Fring? ¿Quién es Kim Wexler y por qué Jimmy no la nombre en Breaking Bad? ¿Quién fue el responsable del destino de Héctor Salamanca?

Durante sus cinco temporadas, se fueron aguardando las respuestas a esos interrogantes y, cuando llegaron, quedó demostrado que la espera había valido la pena. Nada es lo que parece en Better Call Saul, una serie imposible de predecir y que se resiste al consumo maratónico. Uno de sus atractivos reside en la absorción paulatina de su multiplicidad de historias, muchas de las cuales tienen cabos sueltos que, a partir de mañana, comenzarán a responderse.

*Jesse y Walter volverán... ¿de qué manera?

Walter White (Bryan Cranston), a la vera del camino del desértico Nuevo México AXN

El ejemplo más claro de que en Better Call Saul importa más el cómo que el qué es el inminente regreso al universo de Jesse Pinkman (Aaron Paul) y Walter White (Bryan Cranston). Luego de varias especulaciones, la vuelta de los protagonistas de Breaking Bad fue confirmada por Peter Gould. “ No quiero estropear las cosas para el público, pero diré que la primera cuestión que tuvimos que resolver cuando comenzamos la serie fue si veríamos a Walt y Jesse. En lugar de evadir la pregunta, solo diré que sí estarán ”, reveló. “El cómo será o en qué momento, tendrán que descubrirlos ustedes mismos, pero tengo que decir que es una de las muchas cosas que verán esta temporada”.

Por su parte, el protagonista de Better Call Saul, Bob Odenkirk, se mostró satisfecho por lo que implica la fusión de dos dramas que, sin dudas, sobrevivirán al paso del tiempo. “La forma en la que se conectan las series es sorprendente y atractiva, y darán ganas de rever Breaking Bad”, prometió el actor.

Jesse Pinkman (Aaron Paul), discípulo traicionado por Walter White AXN

Si bien Gilligan no pudo resistirse a la tentación de “cerrar” la historia de Jesse con el largometraje para Netflix, El Camino, la confirmación de un regreso de Heisenberg y Pinkman entusiasma y, en simultáneo, preocupa. ¿Cómo abordarán sus showrunners las líneas temporales para que ese choque de mundos no resulte forzado? ¿Cuánto deberá avanzar la trama de Saul para que sus clientes arriben a su rimbombante oficina donde no hay rastros de Kim? ¿Qué posibilidad cabe de un encuentro con Jesse en el presente en blanco y negro si tenemos en cuenta lo mostrado en El Camino? A falta de más datos, se espera que la aparición de los personajes sea orgánica y fiel a Better Call Saul y a su impronta, y no un guiño lúdico que, como sabemos, no es el estilo de la serie.

*¿Qué pasó con Kim Wexler?

"Vos no me salvás, yo me salvo", Kim Wexler Dixit Archivo

Con excepción de algunos personajes de Breaking Bad cuyos regresos estaban plenamente justificados (como los casos de Mike y Gus, entre otros), Better Call Saul se emancipó de aquella ficción con la concepción de nuevas figuras con las que conectamos tabula rasa. En sus inicios, el drama dedicó gran parte de su tiempo en mostrar la compleja relación que tuvo Jimmy con su hermano Chuck (un superlativo Michael McKean), vínculo cuyas aristas nos ayudaban a desentrañar los motivos por los cuales McGill terminaba mutando en Goodman, su esperada historia de origen. El resultado fue un relato familiar donde primó la tragedia, con la muerte de Chuck y la inesperada reacción de Jimmy ante el inicio de otra vida, de la construcción de una nueva identidad que se desprendiera del fuerte peso que acarreaba el apellido McGill. Ya lo hemos dicho: los comienzos en Better Call Saul son más importantes que los desenlaces. Y si hablamos de comienzos, la relación sentimental del abogado con su colega, Kim Wexler (Rhea Seehorn, todo un extraordinario hallazgo), está atravesada por las nuevas oportunidades, por el barajar y dar de nuevo.

Saul y Kim se casan - Fuente: YouTube

Es muy difícil no pensar en Skyler White (Anna Gunn) cuando se piensa en Kim, dos mujeres que parecen que actuarán de una determinada manera, pero que luego dan un sorpresivo volantazo. Con Kim, además, Gilligan particularmente viene a buscar la revancha respecto a cómo los espectadores de Breaking Bad recepcionaron a Skyler, y a demostrar que las figuras femeninas de ambas producciones no son meras compañeras del hombre. Por el contrario, cuando Kim le dijo una vez a Jimmy “Tú no me salvas, yo me salvo”, nos estaba advirtiendo que ella tenía todas las herramientas para ganar las batallas, desde cómo se posiciona frente a la amenaza de Lalo (Tony Dalton) hasta cómo concibe diversos planes con Jimmy (su casamiento, su partida de Mesa Verde).

El flashback de la pequeña Kim mostraba a una joven decidida, con la fortaleza suficiente para dejar atrás una vida triste en busca de un futuro mejor. El futuro de Kim es, precisamente, lo que más expectativa genera en los espectadores de Better Call Saul. ¿Habrá un encuentro en Nebraska, donde transcurre ese flashback? ¿Por qué Saul nunca nombra a su esposa en Breaking Bad? ¿Siempre estuvo protegida en algún sitio? Gilligan y Gould saben que el destino de Kim es un foco de interés ineludible, resta ver para qué lado de la balanza se inclinan.

*Nacho Varga, ¿el nuevo Jesse Pinkman?

Nacho y su vida escindida AMC

Además de poner el foco en el personaje de Lalo, ese Salamanca de sangre caliente que se lleva puesto todo a su paso, Better Call Saul, dentro de esa subtrama, tendrá que determinar qué sucederá con Nacho Varga (Michael Mando), ese hombre de naturaleza escindida que parece tener los días contados y que es nombrado por Saul en Breaking Bad (aunque no está confirmado si se trata del mismo Nacho).

A Better Call Saul le gusta establecer paralelismos, y uno de ellos es el de Nacho y Jesse, dos personajes empujados por sus circunstancias a hacer cosas que jamás pensaron por su propia superviviencia, pero también por la de terceros . Así cómo Jesse quería proteger a Brock (y nunca pudo perdonar a Walter por el asesinato de Mike), aquí Nacho se infiltra, y oscila entre Fring y el clan Salamanca para proteger a su padre. Mando personifica de manera excepcional el sentirse acorralado, el temor a ser descubierto y la culpa por sus acciones, lo mismo que atormenta a Jesse en Breaking Bad y con lo que logra hacer las paces (aunque no exento de cicatrices imborrables) en El Camino.

Mike mata a Werner - Fuente: YouTube

Por otra parte, Better Call Saul entregó otra historia de origen igual de interesante que la de Saul: la de Mike, con un extraordinario Jonathan Banks poniéndose al hombro escenas conmovedoras (como aquellas en las que habla de su hijo) y otras sencillamente memorables por lo que implican para el personaje (el asesinato de Werner Ziegler). Al igual que en Breaking Bad, en Better Call Saul todos se terminan torciendo, eligen sus destinos por diferentes razones e intentan lidiar con ello. ¿Quiénes quedarán en pie? ¿Qué sucederá con el Saul del presente, con el Gene de Omaha? ¿Lo están persiguiendo o está paranoico? ¿Podrá vivir de incógnito indefinidamente? Y lo más importante: ¿Cómo?