Big Little Lies podría tener una tercera temporada, o no

La miniserie de las cinco de Monterey se debate entre en un final abierto y las agendas de las actrices Crédito: Gentileza HBO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 10:31

Con mayor o menor aceptación por parte del público, Big Little Lies cerró su segunda temporada la semana pasada. La serie de HBO , con elenco estrella -entre ellos Reese Witherspoon , Nicole Kidman , Laura Dern , Zoë Kravitz y Meryl Streep-, tuvo un final abierto que dejó a algunos con la esperanza de que cuente con una tercera entrega.

A pesar de esa decisión narrativa no parece fácil que la ficción renueve. El presidente de programación de HBO, Casey Bloys, dijo en una conferencia que aunque "nunca dirá nunca", especialmente después de traer Deadwood de vuelta con una película más de una década después de la cancelación de la serie, no cree que haya más historia que contar en Big Little Lies.

Trailer de la segunda temporada de Big Little Lies 01:59

Video

"Habiendo abordado una posible segunda temporada con escepticismo, lo que nos quedó claro fue que había una historia que contar. Para mí, a primera vista, no hay un lugar obvio para ir. No hay historia obvia", dijo sobre la tercera entrega. Aunque no descartó que si el elenco y los creativos le proponen una idea estaría "abierto a ello".

Quien tuvo una perspectiva diferente al respecto fue Nicole Kidman. "Creo que nos encantaría hacer una tercera temporada porque hay ideas. Pero no lo haríamos sin todas las mismas personas involucradas...incluso los niños ", aseguró. Algo con lo que coincidió Witherspoon, quien interpreta a Madeline: "No sé. Nunca digas nunca. No se sabe. Y [la segunda temporada] fue una sorpresa", dijo a Entertainment Tonight.

Basada en la novela homónima de Liane Moriarty, la serie se separó de la historia original al decidir dejar con vida a una de sus protagonistas.