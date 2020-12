Christian Serratos, la protagonista de Selena: La serie: "Soñé toda mi vida con interpretar este papel" Crédito: Michael Lavine / Netflix

Es uno de los estrenos más esperados del 2020. Es que la historia de Selena Quintanilla, la reina de la música tex-mex que fue asesinada a los 23 años por la presidenta de su club de fans, es apasionante por donde se la mire. A lo largo de 20 capítulos (divididos en dos temporadas), Selena: La serie explorará la transición de esta intérprete sin igual: desde sus inicios cantando en pequeños eventos familiares hasta su transformación en la artista femenina latina más exitosa de todos los tiempos.

Ahora bien, ¿quién será la encargada de darle vida a esta icónica cantante de los '90 en la gran apuesta de Netflix? Su nombre es Christian Serratos y, a pesar de su corta edad (30), ha tenido una gran presencia en cine y televisión durante las dos últimas décadas: su actuación en la saga Crepúsculo y en The Walking Dead son sus créditos más populares.

Nacida en Pasadena, California, los motivos por los cuales esta actriz ha sido elegida para interpretar este emblemático papel saltan a la vista. Su gran parecido físico, sus raíces mexicanas y sus inicios en el medio desde muy pequeña la identifican directamente con Quintanilla. "Selena fue una mujer muy fuerte que trabajó muy duro al ser mexicana y estadounidense en una industria dominada por hombres. Ella desafió los límites, innovó con este género musical e inspiró a muchos. Realmente quiero homenajear su legado", le confiesa Serratos a LA NACION.

-¿Qué significa interpretar a una de las mujeres más icónicas de la escena musical?

-Este rol es muy importante para mí. Crecí escuchando y admirando a Selena, soy una gran fan de su carrera. Nunca imaginé que iba a tener esta oportunidad. Soñé toda mi vida con interpretar este papel, así que todavía lo estoy asimilando. Quiero homenajearla a ella, a su familia y a sus fans y hacer todo lo posible para representarla a la perfección. Creo que junto al resto del elenco y al equipo de producción hicimos un gran trabajo, prestando atención a cada detalle de su vida y mostrando todo sobre ella.

-¿Cómo te llegó la propuesta?

-Audicioné durante bastante tiempo. Tuve que mandar algunos tapes cantando y otros actuando las escenas. Fue un proceso largo pero me preparé mucho y lo di todo porque quería sorprender. Cuando finalmente me dijeron que la oportunidad era mía, me emocioné mucho; aunque sabía que el trabajo duro recién estaba comenzando.

Serratos, caracterizada como la legendaria Selena Quintanilla, acompañada por los actores que interpretan a los músicos de su banda Crédito: Michael Lavine / Netflix

-¿Cómo te preparaste para el papel?

-Estudié mucho sobre su vida, todas las cosas que la gente ama de ella. Miré la mayor cantidad de videos que pude, la vi hablando en inglés y en español, cantando en inglés y en español y todo fue de mucha utilidad, sobre todo las páginas de los clubes de fans que tenían material más específico. Igual, al tener a bordo de este proyecto a la familia Quintanilla [la hermana de la fallecida cantante, Suzette, es una de las productoras de la serie] fue todo mucho más fácil porque me permitieron meterme de lleno en su intimidad.

-Decís que eras una gran admiradora y conocías su carrera... ¿Pero qué cosas descubriste de ella al interpretarla?

-Si bien siempre supe que Selena era una mujer inteligente, fuerte y trabajadora, que sabía lo que hacía y lo que quería, nunca imaginé todo lo que tuvo que trabajar para llegar donde llegó. Su amor por la música y por la moda comenzó desde muy joven, pero creo que ni ella misma imaginaba que iba a convertirse en este icono. Va a ser bueno para los fans ver el esfuerzo que hubo detrás de esta estrella.

-¿Hay diferencias entre interpretar un personaje de ficción y uno que realmente existió? ¿Sentiste más responsabilidad a la hora de encarnarlo?

-Sentí mucha más responsabilidad, sobre todo al interpretar a Selena; un personaje tan admirado, protegido y querido que aún sigue en los corazones del público. En ese momento, no había tantas figuras con quien uno pueda identificarse y Selena fue alguien a quien mirar, admirar y en quien inspirarse. Por eso desde el primer momento supe de la responsabilidad que eso implicaba y di lo más que pude. Por suerte, tuve un montón de gente maravillosa que me ayudo: un coach vocal y un coreógrafo que fueron increíbles, y que juntos me ayudaron a enfocarme en su estilo, sus movimientos y sus cambios arriba del escenario a lo largo de los años.

Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995 en Texas, a los 23 años Crédito: Victor Ceballos Olea / Netflix

-A simple vista vemos varias similitudes con Selena: el look, las raíces latinas y los inicios en el medio de tan pequeña. ¿Qué otras cosas en común descubriste durante el rodaje?

-A medida que avanzábamos con los capítulos, sentía que tenía más cosas en común con ella. Somos las dos mexicanas-americanas y ambas tuvimos que luchar con el lenguaje. Mis abuelos vinieron desde México y mi madre fue madre soltera, pero siempre me apoyó en todo. En ese sentido, creo que Abraham, en todo su amor por su hija, también la acompañó e incentivó siempre. Ella fue una mujer fuerte por eso. También siento que fue muy feliz y yo me considero una persona feliz. Ella era muy auténtica y sincera, y a veces en esta industria cuesta mostrarse tal cual uno es, y eso lo rescato.

-¿Sentís que, al igual que ella, tuviste que luchar por tus propias oportunidades en el medio?

-Sí, claro. De más chica pensé que las cosas iban a ser más fáciles, pero luego me di cuenta que no. Siempre tuve que luchar por mis oportunidades. Siendo americana y mexicana, mi español no era muy bueno y eso me dio mucha inseguridad. Por eso, mucho de lo que vivió Selena resonó conmigo porque trabajé duro para ser las dos, para no perder mis raíces; así que estoy orgullosa de representarla. Espero poder seguir interpretando mujeres fuertes de ahora en más.

-¿Esta es tu primera vez en un proyecto de Netflix?

-Sí, es mi primera vez y fue muy divertido. Después de un éxito como The Walking Dead uno se pregunta qué hacer, a dónde ir. Y mi respuesta siempre fue la misma: sentía que iba a terminar en Netflix. Es muy interesante y un gran placer trabajar para esta plataforma y poder hacerlo de la mano de este proyecto fue un verdadero sueño.

Serratos como Rosita Espinosa, su rol en la serie The Walking Dead

-Hay algunas producciones sobre la vida de Selena en cine y televisión, ¿en qué se va a diferenciar esta serie?

-Esta serie nos muestra mucho más sobre su pasado, la relación con su familia y sobre cómo llegó donde llegó. Creo que esa es la gran diferencia y lo más impactante. Es una increíble historia de vida contada por su propia familia, lo cual nos va a permitir conocer a esta mega estrella desde otro costado.

-¿Qué fue lo más interesante de interpretar a la inolvidable reina del tex-mex?

-Caminar en los zapatos de alguien que he admirado durante tanto tiempo fue realmente un honor y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Interpretar a alguien como ella era un gran sueño en mi vida, estaba dentro de mi lista de metas. Por eso, cuando me llegó esta propuesta la tomé con mucho compromiso y responsabilidad.

La primera temporada de Selena: la serie estará disponible en Netflix a partir del viernes 4 de diciembre

