Cinco documentales para no perderse

The Inventor, el documental sobre Elizabeth Holmes, la emprendedora que logró crear un negocio millonario a partir de un invento revolucionario que era una mentira

The Inventor

¿Genia y visionaria o mitómana sociopata? El documental de Alex Gibney (Going Clear), se pregunta y le pregunta a sus entrevistados de qué lado de la balanza ponen a Elizabeth Holmes, la emprendedora que construyó una empresa multimillonaria basada en un invento que probó ser una quimera. Tapa de revistas y ejemplo citado en el mundo de los negocios, la figura de Holmes, una joven de poco más de veinte años que convenció al mundo de la viabilidad de su creación, resulta tan intrigante como las razones que provocaron el interés de sus acaudalados inversores. Aunque no hay respuestas definitivas, el film ensaya hipótesis que involucran al machismo que reina en Silicon Valley y a la fascinación que sigue teniendo la sociedad norteamericana por personalidades carismáticas como la de Holmes. Disponible en HBO/ HBO Go.

Nada es privado

Del mismo modo en que los documentales sobre el cambio climático provocan en los espectadores una combinación de incredulidad, asombro y pesimismo, esta película investiga a Cambridge Analytica, la consultora política que utilizó información personal de los votantes de los Estados Unidos para influenciar a través de las redes sociales, especialmente Facebook, la elección de Donald Trump en 2016 y, posiblemente el referendum del Brexit. Los rastros digitales, el derecho a la privacidad de esos datos y los peligros de utilizarlos como mercancía se despliegan en un relato que cuenta con personajes fascinantes. Entre ellos se destaca Brittany Kaiser, una de las ingenieras de la trampa y la arrepentida que parece estar al mismo tiempo fascinada y horrorizada con el interés mediático que el caso genera. Disponible en Netflix.

At the Heart of Gold

Pocos escándalos deportivos tuvieron el impacto social y cultural como el que cuenta este documental. Dirigido por Erin Lee Carr, el film relata desde el punto de vista de las víctimas los abusos cometidos durante años por Larry Nassar, el médico del equipo olímpico de gimnasia deportiva de los Estados Unidos. Las entrevistas con las mujeres jóvenes de las que Nassar abusó desde que eran niñas durante un periodo de más de veinte años evitan los eufemismos y despliegan el horror que experimentaron al tiempo que se pregunta sobre la complicidad de los adultos que las rodeaban. Con considerable material de archivo que incluye los videos promocionales de Nassar y las imágenes del juicio en el que el abusador fue condenado a cuarenta años de prisión, At the Heart of Gold es un documento tan crudo como necesario. Disponible en HBO Go.

Period. End of Sentence

"Es el mayor tabú en mi país", dice uno de los pocos hombres que se animan a hablar de la menstruación en este cortometraje ganador del Oscar. El tema del film es justamente cómo el periodo menstrual afecta la vida de las mujeres de un pequeño pueblo de la India ubicado a 60 kilómetros de Nueva Delhi. Las preguntas de la directora Rayka Zehtabchi sobre el tema reciben risas incómodas y miradas silenciosas como únicas respuestas. Hasta que poco a poco queda en evidencia la realidad concreta del periodo femenino y como afecta a sus vidas diarias la imposibilidad de acceder a los más simples métodos de higiene. Lo mismo que los efectos concretos y para nada simbólicos del patriarcado. El film celebra los pequeños pero fundamentales pasos hacia la independencia que consiguen sus protagonistas. Disponible en Netflix.

Fred Rogers: el padrino de los niños

Figura prácticamente desconocida para el público argentino, Fred Rogers, el protagonista del documental, fue un ministro presbiteriano, compositor y conductor de TV que dedicó su vida a la educación infantil. Con imágenes de archivo de su popular ciclo televisivo y entrevistas a quiénes lo conocieron el documental propone una emotiva reflexión sobre la infancia y la importancia de los mensajes de empatia y bondad que difundió Rogers desde su ciclo en la TV que se emitió desde 1968 hasta 2001. Nostálgico pero sin caer en la melancolía vacía, el documental resulta una buena puerta de entrada para conocer a Rogers y su trabajo que pronto aparecerán en la pantalla grande en la película A Beautiful Day in the Neighborhood en la que Tom Hanks interpretará al admirado señor Rogers. Disponible en HBO Go.

