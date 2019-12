Cinco series imperdibles para empezar a ver antes de que termine el año

Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott en la segunda temporada de Fleabag

31 de diciembre de 2019

Entre las horas que quedan para que termine 2019 y las primeras de 2020, el clima, parece, no será el más propicio para salir a pasear. Lo cierto es que aunque lo permitiera, para muchos que durante el año hicieron lo imposible para conseguir el tiempo necesario para ver series estos días marcarán sus últimas oportunidades. Y entonces qué mejor que terminar uno y empezar otro año con cinco ficciones que proponen cinco modos distintos de volver a empezar.

Fleabag. Además de que su segunda temporada fue indiscutiblemente de lo mejor que se vio en 2019, la serie completa creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge es una pequeña épica de las segundas oportunidades. Una historia que comienza con un protagonista que parece indolente e incorregible y que avanza hacia la posibilidad de aprender de sus propios errores y tropiezos sin perder un ápice de su humor tracción a sarcasmo. Con las interpretaciones prodigiosas de cada uno de los actores del elenco que incluye a la ganadora del Oscar y más reciente reina Isabel II de The Crown, Olivia Colman, Fleabag es una de esas series que hace que el espectador sienta satisfacción por haberla visto y envidia de quien todavía no lo hizo. Dos temporadas. Disponible en Amazon Prime Video

Coisa mas linda. Maria Luiza (Maria Casadevall) es una mujer de la clase alta de San Pablo que sueña con una libertad e independencia que cree conseguir cuando se casa con un hombre que no pertenece a su círculo social y juntos planifican la mudanza a Río de Janeiro. Ella cree que la apertura de un restaurant le permitirá por fin dejar de depender de su padre. Lo que la protagonista no sabe es que sus planes no son los de su marido, que la deja sola con el local alquilado pero en ruinas. Ambientada en el Brasil de 1959, esta serie de siete episodios no sólo pone el ojo en el incipiente surgimiento de la bossa nova sino que también aprovecha ese particular momento en la historia del país para reflexionar sobre el lugar de las mujeres en esa época y las divisiones socioeconómicas que llegan hasta la actualidad. Una temporada. Disponible en Netflix

Nicola Walker en The Split

The Split. Nicola Walker es una de esas actrices británicas que con su interpretación eleva el material en el que trabaja. Y si, como en el caso de esta serie, el guion se destaca por sí mismo, la combinación resulta imperdible. La ficción creada por Abi Morgan (The Hour) imagina a Walker (algunos la recordarán por su papel en River también escrita por Morgan), como una abogada especialista en divorcios que decide separarse no de su marido sino del estudio de derecho que lleva adelante su madre. Un negocio familiar que está en franco declive en parte por los esfuerzos de la competencia a la que se va a trabajar la protagonista. A la preocupación de empezar un nuevo trabajo y el estado de su relación con su mamá y su hermana menor se le suma la reaparición del padre que las abandonó hace décadas y las grietas que empiezan a aparecen en la fachada de su matrimonio aparentemente feliz. Una temporada. Disponible en Flow.

Undone. Puede haber series entretenidas, graciosas y emotivas pero no son muchas las que puedan decir que también son originales. Esta comedia dramática cocreada por Raphael Bob-Waksberg, uno de los responsables de la brillante Bojack Horseman, es todo eso y algo más. Es que, para empezar, la ficción de ocho episodios utiliza la animación rotoscópica (dibujo realizados cuadro por cuadro en celuloide) para contar la historia de Alma. La joven hipoacúsica vive en permanente estado de enojo generado por una depresión que hace que sus vínculos emocionales estén siempre atravesados por el conflicto. La muerte de su padre en un accidente parece ser la clave de su estado mental que empieza a asumir formas cada vez más extrañas cuando algunos secretos del pasado comienzan a revelarse. Extraña, divertida y única, Undone es una de esas series que no se parecen a nada más que sí mismas y esa es una excelente noticia. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Paul Rudd en el espejo de Cómo vivir contigo mismo Crédito: Netflix

Cómo vivir contigo mismo. A Miles no le sienta bien vivir en los suburbios. Lo que parecía un proyecto soñado, el paso lógico para él y su mujer que querían evitar que sus futuros hijos se criaran en la ciudad, con el tiempo se transformó en una trampa. Sus problemas para concebir derivaron en una tensa calma en la pareja, el hartazgo con su trabajo y una rutina que lo hace arrastrar los pies de su casa a la oficina y viceversa. Un creativo que ya no parece tener ideas nuevas, Miles tiene una sola cosa a su favor: ser interpretado por Paul Rudd. El actor de Ant-Man consigue atemperar su considerable encanto para encarnar a Miles. A uno de los Miles, al menos. Porque en un intento desesperado por cambiar su vida, el hombre se somete a un tratamiento misterioso que resulta ser una clonación que debía terminar con la muerte del modelo original. Cuando eso no sucede, el borrón y cuenta nueva queda a mitad de camino y con el doble de participantes. Una temporada. Disponible en Netflix