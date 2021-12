Cobra Kai: reapariciones, nuevos personajes y viejas rivalidades para la cuarta temporada de la serie

Luego de un año de espera, llegaron finalmente los nuevos episodios de Cobra Kai, la popular serie que continúa la franquicia que debutó con Karate Kid, en el año 1984. Esta vez, la ficción promete una vuelta de tuerca mediante la tregua entre los eternos rivales, Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel Larusso (Ralph Macchio). El objetivo en común, es derrotar a John Kreese (Martin Kove) y destruir para siempre el dojo Cobra Kai. Y en una temporada que promete varias sorpresas, repasamos los puntos más atractivos de su comienzo.

Divididos, pero no dominados

Las manipulaciones de Kreese llegaron a un punto sin retorno, y en el final de la tercera temporada, Johnny Lawrence da un paso al costado e improvisa un dojo llamado Colmillo de Águila, a donde lo siguen sus alumnos más fieles. Y mientras Daniel se recupera del ataque que recibió el Miyagi Do, entre los viejos rivales surge una propuesta: que las dos escuelas establezcan una alianza, y derroten a Kreese. Pero eso que en teoría parece una gran idea, en la práctica puede ser muy complejo.

El inicio de la cuarta temporada, se dedica en gran parte a mostrar las muchísimas dificultades de los antiguos oponentes en la búsqueda por establecer un método que combine lo mejor de ambas escuelas. Lawrence y Larusso son rivales por naturaleza, y si bien hay una tregua y ambos ensayan una suerte de amistad, el acercamiento de cada uno a las artes marciales es muy distinto. Mientras Miyagi Do es defensa y contemplación, Colmillo de águila es ofensiva y temperamento. Ante ese panorama, los protagonistas se encuentran ante el desafío de dar con un punto de equilibrio. Y aunque en un primer momento parecen querer tirar la toalla, paulatinamente intentarán establecer códigos que les permitan cumplir ese objetivo.

Lawrence y Larusso unidos es uno de los puntos más interesantes de los nuevos episodios. La rivalidad entre los dos fue el gran motor de la serie desde su primer capítulo, y romper ese esquema le permite a la trama reinventarse, para mostrar a los protagonistas desde otro lugar. Lo irónico del asunto, es que la relación de ellos como aliados puede ser más compleja que la que tenían cuando solucionaban sus problemas a golpe de puño. Por ese motivo, cuando aceptan someterse el uno al entrenamiento del otro, la historia levanta vuelo y muestra su capacidad de renovación, manteniendo vivo el interés de los televidentes.

Una esperada reaparición

Poco a poco, todas las caras de las viejas películas tiene su momento de gloria en Cobra Kai. En mayor o menor medida, por fuera del núcleo duro de esa vieja escuela representada por Lawrence, Larusso y Kreese, se sumaron a través de pequeñas apariciones otras figuras reconocibles de la saga original, como fue el caso de Ali (Elisabeth Shue), Kumiko (Tamlyn Tomita) o el recordado Tommy (Rob Garrison). Y frente a eso, era cuestión de tiempo que a esa lista se sumara Thomas Ian Griffith, retratando a Terry Silver (a este paso, en la quinta temporada solo falta que aparezca Hilary Swank como Julie). Ese personaje debutó en la tercera entrega de las películas presentándose como un aliado de Daniel, que lo manipulaba para enemistarlo con Miyagi. Pero eventualmente, Terry se revelaba como un cómplice de Kreese, y golpeaba brutalmente a Larusso. Y ante una nueva guerra entre dojos, el villano principal de la trama decide reclutar a ese luchador. Pero la situación ya no es la misma.

Terry Silver vuelve para convertir en un infierno, la vida de Daniel Larusso

Terry se encuentra sumergido en una realidad que Kreese considera frívola, de tragos sofisticados, amistades superficiales y vínculos que no comprenden que el karate no es una fase, sino un estilo de vida. En apariencia, el personaje se muestra cómodo en un mundo que parece salido más de Sex and the City que de Cobra Kai, y cuando Kreese se presenta con la intención de pedirle ayuda para derrotar a Larusso, inicialmente es rechazado. Y es que Silver enterró esa parte de su pasado y borró de su historia las marcas (emocionales y físicas) de su guerra junto a Cobra Kai. Sin embargo, y como es habitual, las manipulaciones de Kreese tarde o temprano surten efecto. Con el tiempo, Terry no puede evitar recordar un pasado en común junto a su compañero, los días en Viet Nam y el momento en el que le salvó la vida. Por ese motivo, la posibilidad de convertir nuevamente la vida de Larusso en un infierno, es cada vez más tentadora.

Una segunda oportunidad para Robby

La cuarta temporada marca la aparición de un nuevo personaje, un preadolescente llamado Kenny (Dallas Young). El joven llega a la escuela y rápidamente se convierte en víctima de bullying por parte de un grupo de compañeros de clase (entre quienes está el hijo menor de Larusso). Pero Kenny no pretende dejarse maltratar, y por consejo de su hermano va a buscar la ayuda de Robby Keene (Tanner Buchanan), para que le enseñe algunas maniobras de la escuela Cobra Kai. A partir de ahí, la serie abre una nueva línea, que puede ser de las más interesantes de la temporada.

En un primer momento, Kenny es rechazado por el dojo, sin embargo Robby acepta enseñarle algunas herramientas básicas de defensa (y ofensa). De ese modo, se establece entre ambos una dinámica que es clave entre los personajes de la serie, y que tiene que ver con un profesor que luego de alejarse del camino correcto, encuentra la redención a través del vínculo con su alumno. A Johnny Lawrence le sucedió exactamente eso con Miguel (Xolo Maridueña), y a Robby podría pasarle algo similar. Por otra parte, Kenny y su enfrentamiento con Anthony Larusso (Griffin Santopietro), representará la cuarta generación de luchadores que encarnan la enemistad entre el Cobra Kai y el Miyagi Do.

Miguel y Samantha, en busca del camino propio

Los desencuentros románticos entre Samantha Larusso (Mary Mouser) y Miguel parecen cosa del pasado. Ambos afianzados en su vínculo de pareja, se dedican a entrenar mientras piensan qué quieren de su futuro. Y si bien en los episodios iniciales Miguel parece algo desdibujado (su principal preocupación es caerle bien a su suegro), ella parece recorrer un camino mucho más interesante.

Samantha comienza a pasar más tiempo con Johnny Lawrence, como su nuevo sensei. El estilo abiertamente provocador de la escuela Colmillo de águila, y un lema que se rige por hacer lo opuesto a lo que todos esperan de uno, termina por movilizar a la protagonista. Sintiéndose como una buena chica que siempre hizo lo que su padre Daniel le pidió, Samantha experimenta el deseo de buscar su propio camino, y las temperamentales lecciones de Johnny podrían ayudarla a encontrar su propia voz.

De esta manera empieza el cuarto año de Cobra Kai. A través de esperadas reapariciones, nuevos personajes y viejas rivalidades, la historia sigue navegando por un mismo eje, centrado en reflejar la lucha entre dos filosofías que pierden sus grises para convertirse en la expresión más acabada del bien contra el mal.