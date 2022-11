Cómo es Bosé, la serie sobre vida del artista español que no le esquiva a sus polémicas y contradicciones

escuchar

Talentoso, caótico y sin miedo a desafiar cualquier encasillamiento, Miguel Bosé es uno de los íconos más fuertes y originales de la música en el mundo, aunque su vida siempre estuvo rodeada por el misterio y la ambigüedad . Ahora, Paramount+ se sube al boom de las biopics con una superproducción que no esquiva los escándalos y se anima a mostrar las contradicciones del artista.

A lo largo de seis episodios, todos bautizados con el nombre de alguno de sus temas más recordados, Bosé muestra no sólo el caos familiar en el que creció el cantautor sino también su paso por la actuación antes de dar el salto a la música, siempre rodeado de excesos y muchos amantes. Y en la piel del protagonista se pusieron José Pastor, para interpretarlo de joven, e Iván Sánchez, para sus años de madurez, cuando finalmente decide ser padre. LA NACION tuvo la oportunidad de dialogar a solas con ambos intérpretes, quienes coincidieron en señalar la presión que sintieron al ponerse al frente de un rol tan especial como explosivo.

-José, tenés menos de 30 años... ¿Cuánto conocías de Miguel Bosé y de su vida antes de empezar a filmar esta serie?

José Pastor: -Debo reconocer que no mucho… Por supuesto que había escuchado “Amante bandido” y alguna que otra canción, pero ni bien me puse a investigar sentí una fascinación absoluta. ¡Yo no sabía que este hombre bailaba tan bien! Tiene una forma de moverse en el escenario que transmite tanto, que conecta con el público siendo tan verdadero… Fue algo increíble.

Iván Sánchez: -Yo, en cambio, conocía mucho a Miguel y su obra, pero creo que uno de los valores de esta serie es que él siempre fue una persona muy celosa de su vida privada, por eso es interesante poder mostrar cosas que no son conocidas y que van a sorprender mucho...

Iván Sánchez como Miguel Bosé en su vida adulta Paramount+

-¿Hay una presión extra al interpretar a alguien tan icónico y que además está vivo y tiene fama de ser muy exigente?

IS: -¡Claro, hombre! Creo que es imposible hacer un papel así sin defraudar a nadie porque jamás existirá un consenso total en el gusto. Es una responsabilidad muy grande porque Miguel Bosé es un ícono no solo de la música sino también en la sociedad. Lo que me sucede a mí en lo personal es que yo suelo actuar de manera contraria a lo que se espera: cuanta más responsabilidad recae sobre mí en un proyecto, generalmente más tranquilo me lo tomo. Y no es que sea alguien que se lo tome a la ligera, porque tuvimos tiempo para preparar, para investigar, para ensayar... La serie tiene un equipo muy grande detrás que está apoyando para que todo salga lo mejor posible. Eso a mí sí me da bastante tranquilidad.

JP: -Interpretar a alguien como Miguel Bosé siempre genera presión, pero en mi caso no porque yo temía que él se fuese a enfadar conmigo ni nada, simplemente era presión por saber que es una persona que ha influido tanto en tantísima gente y que está muy presente a nivel popular. Por supuesto, además, sé que él me iba a ver y quería que se sintiera bien representado. Tuve muchos temores en la preproducción pero una vez que comenzó el rodaje me concentré en hacer lo mejor posible para la serie y lo disfruté muchísimo.

-¿Ya les dijo él que le pareció la serie?

IS: -¡No aún! No lo hemos visto pero sabemos que ya pudo ser espectador de algunas cositas, no sé si capítulos enteros. Pero creo que estaba muy contento, sobre todo por cómo sonaban las canciones, que era algo que le preocupaba. Por suerte para todos José canta como dios...

Bosé está compuesta por seis episodios Paramount+

-José, te tocó quizá la parte menos pública de la vida de Miguel Bosé, con mucha información que recién se conoció cuando editó su autobiografía. ¿Cómo preparaste el personaje?

JP: -El libro de Miguel salió cuando estábamos ya avanzados en el rodaje, así que ni bien estuvo disponible lo compré y me lo devoré. Lo leí como desesperado, intentando absorberlo todo porque sabía que me iba a ser muy útil para mi trabajo. Pero antes tuvimos encuentros con amigos y familiares que lo conocieron, además de tener toda una investigación disponible con entrevistas que fue dando a lo largo de su vida. También leí dos biografías muy buenas , la de Marisa Ares y otra de Jordi Serra i Fabra.

IS: -Yo también me devoré la autobiografía. Hay mucha información que quizá no está reflejada en la serie porque nuestra historia arranca cuando Miguel comienza a cantar y él en su libro revela cosas de su niñez, pero fue un material invaluable para componer al personaje porque creo que las personas consolidan quiénes son en sus primeros doce años de vida.

-Ustedes son, de algún modo, las dos caras de una misma moneda. ¿Cómo es trabajar un mismo personaje, en distintos momentos de su vida?

JP: -Fue un proceso intenso pero enriquecedor. No filmamos juntos pero hemos hablado mucho por videollamada y hemos construido a Miguel partiendo desde el mismo sitio. Por ejemplo, buscamos juntos gestos comunes, formas de andar, de sentarse, de moverse. Teníamos una carpeta de Dropbox con un montón de vídeos reales de Miguel para inspirarnos…

IS: -Nosotros nunca quisimos imitar a Miguel Bosé, eso hubiera sido un error.

-¿Hay similitudes en su propia vida y la de Bosé?

IS: - ¡La vida de Miguel Bosé es única! Le tocó un momento muy especial de España, con Franco, y una familia extraordinaria en todo sentido. Le pasaron cosas que no sé si alguien más alguna vez le sucedió. Por eso no creo que tenga muchas cosas en común...

JP: -Creo que lo único relevante es que mis padres también se separaron cuando yo era pequeño y que siempre fui muy sensible, y creo que Miguel también lo es. Pero el resto, ¡somos muy distintos! Mi familia es de un barrio humilde de Málaga y estoy muy lejos de tener un padre torero y una madre actriz.

IS: -Bueno, yo puedo decir entonces que, como él, viajé mucho por el mundo... ¡Pero ninguna otra coincidencia!

La serie recorre la vida de Bosé desde que se lanzó como cantante Paramount+

-En los últimos años, las plataformas de streaming tuvieron un boom de biopics musicales: Luis Miguel, Menudo, Juan Gabriel... ¿Qué creen que hay detrás del fenómeno?

IS: -Siempre hay tendencias; en un momento todas las series parecen de ser médicos, en otro momento son todas de narco... De algún modo, las biopics están de moda. Pero siempre se destacan las historias humanas, las que llegan al espectador y creo que, en este caso, Bosé trae mucho de eso. Por supuesto está el morbo de saber lo que no se sabe, aunque nunca pretendimos contar todo. Sí, en cambio, mostrar un costado humano.

JP: Creo que, al fin de cuentas, siempre es acercarte mucho más a un artista del cual conociste su carrera profesional pero no su vida personal. Entonces la gente tiene muchas ganas de ver qué pasa detrás del escenario, qué sucede cuando nadie lo mira. Y eso es algo que trabajamos mucho con el equipo de la serie: ¿Quién es Miguel Bosé cuando nadie lo ve? ¿Cómo reacciona Miguel cuando no tiene que colocarse de ninguna manera delante de alguien? Esta serie tiene algo muy especial, como un punto onírico, como de ensoñación, casi mágico, que personalmente a mí me llega muchísimo. Eso me atrapa como público y me parece maravilloso poder hacerlo en ficción porque a través del arte podemos mostrar otras cosas.

Bosé ya se encuentra disponible en Paramount+.