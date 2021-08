Cómo es Star+: “la plataforma de Los Simpson” y los deportes que apuesta a rivalizar con Netflix por la variedad de sus contenidos de ficción

Desde hoy, con la llegada de Star+ se abre un nuevo capítulo en el universo de las plataformas de streaming disponibles en la Argentina. El sistema que pertenece a Disney, y apunta a ser un complemento del ya afianzado Disney+, tiene series, películas de ficción y documentales pero también ofrece deportes, lo que lo diferencia de sus competidores directos como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV+. Y esa distinción se refleja desde el primer momento en que se ingresa a la plataforma. Si los suscriptores se quedaran con la impresión inicial se podría resumir a Star+ como “la plataforma de Los Simpson” y los deportes representados por la marca de ESPN.

La serie This is Us está completa en la plataforma NBC - Star+

Sin embargo, aunque está claro que en principio la idea es que sea identificada por esas dos atractivas coordenadas, la navegación detallada de su pantalla de inicio revela un contenido variado, tanto en materia de series como de películas, que oscila entre los estrenos más recientes a clásicos de la pantalla chica y la grande también. De las temporadas completas de The Walking Dead y This is Us a la nueva comedia Only Murders in the Building (que ya tiene tres episodios disponibles y subirá sus restantes siete de manera semanal), o recientes películas ganadoras del Oscar como Nomadland a fenómenos de taquilla (y Oscar también) como Titanic, Star+ reúne muchas de las producciones de los estudios Fox que en su costado televisivo, con la adquisición de Disney, se transformaron en contenidos de Star para la TV paga tradicional y Star+ para los sistemas de streaming.

Pero no solo cuenta con los exprogramas de Fox y sus canales satélite, como FX y FXX, sino que la nueva plataforma también integra programas como Grey’s Anatomy y Scandal, ciclos de ABC, canal de TV abierta de los Estados Unidos que también pertenece al conglomerado Disney y que antes solo se veían a través de la señal Sony y de manera más esporádica, en Netflix.

Los Simpson y su lugar de privilegio en la plataforma Captura de pantalla

La experiencia para el espectador comienza cuando se le ofrece elegir una imagen que represente a su perfil en la plataforma. Allí, entre estilizadas ilustraciones con estilos denominados como “pop”, “neón” o “luz y sombra” aparecen, por supuesto, los personajes de Los Simpson, quienes también dan la bienvenida desde el inicio cuando una imagen confirma que la temporada ¡32! de la comedia animada ya está disponible en Star+. Tal vez la información más importante para los fanáticos de la familia de Springfield sea que finalmente con la llegada de la plataforma se despeja la incógnita sobre el programa que los inquietaba desde la venta de Fox. Ahora, la serie en su totalidad está disponible en Star+ que organizó varios modos de entrada para encontrar los episodios: a través de su apartado de “series animadas”, de “colecciones”, de “series para maratonear” y unas cuantas posibilidades más.

La liga de Francia, uno de los atractivos inesperados de Star+ gracias a la llegada de Messi al Paris Saint-Germain FRANCK FIFE - AFP

En el caso de los fanáticos del deporte, quienes hasta ahora no se sentían representados por la cultura del streaming, la nueva plataforma está decididamente enfocada a recompensarlos. La oferta empieza con la posibilidad de seguir el US Open tanto en vivo como en repeticiones de partidos de unos días atrás, una opción que agrega un novedoso valor a sus contenidos si bien convendría tener más claro cuanto días después de emitidos quedarán accesibles esos partidos. Armada como una grilla televisiva, la programación del torneo de tenis o los encuentros futbolísticos de las ligas europeas, la agenda deportiva del día queda en manos de los espectadores, que ya no tendrán que depender de las decisiones de otros a la hora de seleccionar que encuentros prefieren ver, siempre y cuando sus derechos pertenezcan a la plataforma, claro. Y quizás lo más atractivo para este tipo de público sea la posibilidad de pausar, adelantar y retroceder un partido en vivo o un programa como Sportscenter al modo en que lo hace con los decodificadores DVR en los sistemas de la TV paga tradicional. Otras formas de entrada a los contenidos de deportes son los íconos que representan a cada disciplina, que incluyen no solo al fútbol y al tenis sino también al rugby, el automovilismo, el golf y el polo, entre otros.

Andrés Calamaro protagonista de un nuevo episodio de BIOS. Vidas que marcaron la tuya STAR+

Claro que más allá de su foco en los deportes, como el resto de las plataformas Star+ también apuesta a las series y aprovecha la variedad que le ofrecen las diferentes usinas de producción bajo el manto de Disney. Así, tiene ficciones de nicho -con temporadas completas- como Love, Victor; A Teacher, Dave y Atlanta o exitosas historias de terror como American Horror Story y clásicos modernos como las once temporadas de Los expedientes secretos X. Con algo de true crime y biografías cortesía de National Geographic y una considerable cantidad de series en el apartado de “para maratonear”, entre las que figuran How I Met Your Mother, Outlander y Homeland, entre muchas otras, el espíritu generalista del catálogo de Star+ se acerca más a la amplitud temática de Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+ que al contenido más sujeto a marcas reconocidas que tienen tanto Disney+ como HBO Max.

La organización de la plataforma privilegia la sencillez del acceso frente a opciones más sofisticadas. La desventaja de esa decisión es que al menos por ahora el sistema no cuenta con botones para los futuros estrenos entre los que figuran algunas producciones locales como Terapia alternativa, El encargado con Guillermo Francella (en pleno proceso de rodaje), y Santa Evita, entre muchos otros del resto de Latinoamérica que aun no están disponibles. Aunque existe un apartado “muy pronto”, está reservado a futuros eventos deportivos.

El robo del siglo

Tanto las series como las películas ya accesibles están separadas por géneros clásicos como drama, comedia, ciencia ficción, acción y aventura y otras categorías más arbitrarias como “SOS e investigación” y en el caso del cine a los recortes como “lanzamientos recientes”, paraguas bajo el cual aparecen títulos como El robo del siglo y Jojo Rabbit. Como “éxitos del cine” se incluyen films que van de Titanic a Deadpool, y se suma también la peculiar categoría de “protagonizada por mujeres”, una nomenclatura demasiado antigua y reductiva para una propuesta tan innovadora.

Alien

Una de las sorpresas más interesantes de la plataforma son sus colecciones, agrupadas por origen (”hecho en Argentina” y “hecho en Latinoamérica”) y otras organizadas por temática para conocedores como Alien, Depredador, Duro de matar o “aclamados por la crítica”. A eso se suma la sección “Videoclub” que agrupa películas tan diversas y atractivas como las dos primeras entregas de Volver al futuro, El club de la pelea y La sociedad de los poetas muertos con clásicos de la talla de ¡Qué verde era mi valle! (1941) de John Ford; Cleopatra (1963), de Joseph L. Mankiewicz; El gatopardo (1963) de Lucchino Visconti ,y Contacto en Francia (1971), de William Friedkin, entre muchos otros títulos difíciles de encontrar en plataformas de streaming que ahora, gracias a Star+, ingresaron en una nueva era en la que la programación deportiva en vivo y los deportes en general ya forman parte del equipo.