Con elenco confirmado y una millonaria producción, ya se filma en Nueva Zelanda la serie de El señor de los anillos

Con la confirmación completa del elenco de su primera temporada se acerca cada vez más la llegada de la adaptación en formato de serie de El señor de los anillos (Lord of the Rings), la monumental obra de J. R. R. Tolkien. La producción está a cargo de Amazon y explora, desde la perspectiva de una precuela, hechos ocurridos antes de todo lo que se narra en La comunidad del anillo, el libro inicial de la trilogía.

El anuncio del armado completo del elenco coincide con el comienzo del rodaje, que ya se encuentra a pleno en exteriores de Nueva Zelanda. No hay precisiones respecto de cuándo podría finalizar. El estreno por ahora está planeado para algún momento de 2022 . La novedad se produce dos décadas después de la aplaudida adaptación al cine de la trilogía completa, con la dirección de Peter Jackson .

El presupuesto con el que se maneja este proyecto es monumental y nunca antes alcanzado en la historia de las producciones para televisión. Se estima que solamente en la primera temporada van a invertirse 465 millones de dólares. Si sumamos esta cifra a los 250 millones estimados por la adquisición de los derechos de la obra, más lo que costarán los rodajes, los pagos al elenco y los efectos visuales, todo indica que el costo total de la producción superará fácilmente los 1000 millones de dólares. Pese a que todavía no comenzó a filmarse la primera temporada ya está confirmada la segunda. El acuerdo global con Amazon es para un proyecto de cinco temporadas.

Robert Aramayo, aquí como Bill Harley en la serie Harley & The Davidsons, es uno de los protagonistas de la serie inspirada en los libros de Tolkien

No aparecen estrellas de renombre mundial entre los integrantes del elenco inicial. Lo integran, eso sí, figuras conocidas por su presencia en distintas series y producciones para la TV paga. Entre ellas se destacan Robert Aramayo (Bill Harvey en la serie Harley & the Davidsons), Charles Edwards (Martin Charteris en The Crown), Joseph Mawle (Benjen Stark en Game of Thrones), Markella Kavanagh, Will Fletcher, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Megan Richards, Morfydd Clark, Ema Horvath, Amelie Child-Villiers, Beau Cassidy y el veterano Peter Mullan. En total serán 39 los personajes de la primera temporada.

Markella Kavenagh, una de las figuras de la serie que tiene a su elenco completo para la primera temporada Archivo

Según anticipó The Hollywood Reporter, la serie se asoma a una sucesión de hechos trágicos y heroicos que transcurren en la llamada Tierra Media durante el período conocido como la Segunda Edad. Todos estos acontecimientos se producen “miles de años antes de lo que se narra en El Hobbit y la trilogía de El señor de los Anillos”.

Con J. D. Payne y Patrick McKay como showrunners, los primeros dos episodios de la primera temporada serán dirigidos por el español J. A. Bayona (Jurassic World: el reino caído, Un monstruo vino a verme, El orfanato) y los guiones serán escritos por Gennifer Hutchinson (Breaking Bad), Jason Cahill (Los Soprano) y Justin Doble (Stranger Things).

El proyecto nació en 2017, a partir de un acuerdo entre Amazon Studios, los herederos de Tolkien, la editorial Harper Collins y los estudios New Line (que pertenecen al holding Warner Media)

LA NACION