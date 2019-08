Una escena de la nueva temporada de 13 Reasons Why Crédito: Netflix

Luego de haber quedado en el ojo de la tormenta por poner en el centro de escena el suicidio de una adolescente y las consecuencias que tuvo en sus compañeros de colegio y amigos, 13 Reasons Why acaba de estrenar su tercera temporada en Netflix, en la que lejos de evitar las controversias, profundiza problemáticas como el acoso escolar, el embarazo adolescente y el posicionamiento de las mujeres frente a la violencia machista. "Una de las misiones de esta serie es crear conciencia y espacios de discusión en la familia", aseguraron sus actores.

"Siempre tuvimos un mensaje muy claro de lo que queríamos contar con esta serie, desde el comienzo. Algunos dicen que no importa si hablan mal o bien de vos, que lo importante es que hablen... Nosotros pensamos que lo que nos interesa es dejar preguntas, generar conversaciones y discusiones en las familias, las escuelas, entre amigos. Con esta temporada queremos generar más discusiones y abrir espacios de diálogo", le dijo a LA NACION Timothy Granaderos, el actor que se pone en la piel del odioso Montgomery en la ficción.

Y es que al poner el foco puesto en problemáticas adolescentes que no suelen estar contadas en la ficción, no fueron pocos los que criticaron con dureza este tipo de abordaje, tanto en la Argentina como en varias partes del mundo. Frente a esto, Netflix y los productores decidieron crear contenidos específicos para acompañar los diálogos que se pueden dar en tanto en el aula como en los hogares.

En el caso de nuestro país, la plataforma de streaming trabajó con la organización Equipo ABA (Anti Bullying Argentina) en una serie de herramientas y testimonios a los que se pueden acceder desde el portal www.13reasonswhy.info, con estrategias concretas para enfrentar situaciones de bullying.

"A todos nos pasó que nos encontramos con personas, incluso las más inesperadas, que se nos acercaron a contarnos su historia, a agradecernos porque pudieron hablar de lo que les había pasado a partir de algún capítulo... en ese sentido es un programa que creo que hizo mucho por abrir diálogos y por lograr que muchos pudieran pedir ayuda", señaló el actor Justin Prentice.

Los nuevos episodios, que están disponibles desde hoy, ya dejaron atrás el suicidio de Hannah, la motivación original de la trama inspirada por la novela homónima de Jay Asher, para centrarse en la vida de los estudiantes del colegio Liberty High, que están cruzadas por la violencia, el hostigamiento, el consumo de drogas e incluso el aborto.

En el caso de la actriz Alisha Boe, su personaje fue abusado sexualmente y atraviesa el difícil proceso de regresar a su vida cotidiana aunque ahora lo hará para encontrar y dar apoyo a más adolescentes como ella. "Podríamos decir que Jessica pasa de víctima a sobreviviente y ahora decide buscar fuerzas para seguir adelante, para dar pelea y para evitar que alguien más pase por lo que pasó ella, por lo que le hizo definir quién es ella. Será una activista, una luchadora en contra de las injusticias pero, sobre todo, la que nos pueda mostrar que siempre hay más para vivir incluso después de la violencia", explicó.

Tras los dolorosos momentos vividos, el personaje de Alisha Boe intentará ayudar a otras adolescentes Crédito: Netflix

"Me preparé muchísimo para este personaje y tuve la suerte de contar con mucho apoyo por parte de Netflix y de toda la producción porque hago escenas que tienen una densidad y una profundidad únicas. Lo que le sucede a mi personaje en esta ficción le ha pasado y le está pasando a muchas personas en la vida real y quería ayudar y ser fiel a una problemática que no siempre es abordada en este tipo de ciclos", explicó Boe.

Todo el elenco adolescente recibió capacitaciones y charlas por parte de especialistas para poder entender la verdadera dimensión que puede tener un abuso sexual o un hostigamiento en el colegio. En la trama, además, también comienzan a conocerse las historias de aquellos que son victimarios, como Bryce Walker, cuyo aparente asesinato es la incógnita a revelar a lo largo de los capítulos.

Prentice, quien interpreta a este personaje, entendió que este desenlace era necesario: "Cuando nuestro showrunner Brian Yorkey me llamó para contarme que Bryce iba a morir, lo cierto es que lo pensé y no me enojé ni me ofendí, entendí que había un motivo. Si uno va siguiendo el arco narrativo de mi personaje es bastante obvio que algo así podía pasar y me gusta mostrar cómo fue que llegó a ser quién es".

Junto con la noticia del estreno de la tercera temporada, los fanáticos descubrieron, además, que el próximo año será el último, ya que la historia se despedirá de la pantalla Netflix. "Para todos esta noticia es dulce y amarga a la vez porque queremos darle un cierre honesto y justo a la serie, que complete la historia que queremos contar sin extenderla de más, pero a la vez nos sentimos tan bien trabajando juntos que es difícil. Son cuatro años de venir a trabajar, de esforzarnos en lograr los personajes... no es sencillo", confesó Christian Navarro.

"Aún no la empezamos a filmar y ya estamos melancólicos y nostálgicos por el final, pero creo que dejaremos una marca. Hay temas muy difíciles de tocar en una cena familiar, por ejemplo, pero si uno ve junto a sus padres la serie, esas conversaciones surgen solas, es una buena manera de abrir diálogos. Creo que una de las misiones de esta serie es crear conciencia y espacios de discusión en la familia", completó Prentice.

