This Is Us concluyó la cuarta temporada fiel a su estilo: con una vuelta de tuerca que parecía impensada para la familia Pearson y que marcará a fuego el futuro del drama familiar creado por Dan Fogelman.

El giro se produce con el enfrentamiento entre Kevin (Justin Hartley, quien se va superando temporada a temporada) y Randall (Sterling K. Brown). Si bien la tensión entre ambos estuvo presente incluso desde la niñez, una encendida discusión implicó, en cierta medida, el punto de no retorno para los hermanos, que ahora festejan su cumpleaños 40 de manera atomizada. Así, This Is Us vuelve esta noche, con episodio doble, a las 23, por la pantalla de Fox Premium.

La pandemia de coronavirus como contexto

Kevin en This Is Us, en tiempos de pandemia Crédito: Fox Premium

Según lo que explicó Fogelman desde sus redes, hubiese sido imposible para This Is Us eludir la coyuntura, por lo cual se mostrarán ciertos detalles alusivos a la pandemia. De hecho, en una de las imágenes que trascendieron lo vemos a Kevin usando un barbijo, y en la casa de Randall todos están pendientes de las noticias, aunque no sabemos si eso es parte del mismo tópico. Sin embargo, el showrunner explicó que el Covid-19 no será el foco, simplemente el contexto en el que desarrollarán todas las subtramas, que no se verán alteradas. En síntesis: se hablará sobre la pandemia, pero el guion no debió modificarse de manera sustancial por la misma. Por otro lado, Fogelman sí reveló que tienen planeado algo especial para hacer referencia al movimiento Black Lives Matter. "Sentimos que tenemos que aludir a este momento, pero es un territorio complicado para moverse, por lo cual lo queremos hacer bien y dejar una marca", explicaba meses atrás.

La prometida de Kevin, el enigma a resolver

Kevin y Madison Crédito: Gentileza Fox Premium

Una de las marcas registradas de This Is Us son los saltos temporales que tanto han signado el relato sobre la muerte del patriarca, Jack Pearson (Milo Ventimiglia). Asimismo, esos flashbacks y flashforwards también alimentan el suspenso respecto al futuro de los personajes, lo que hace que la serie no se quede nunca sin combustible. Un caso paradigmático es el de Kevin. En la temporada pasada lo vemos aceptando el embarazo de Madison (Caitlin Thompson) con alegría -a fin de cuentas, su gran deseo era convertirse en papá-, y vemos a sus hijos ya más grandes, cerca de Rebecca (Mandy Moore), quien está en su lecho de muerte. Sin embargo, no vemos a la madre de los niños allí. Si bien podemos inferir que se trata de Madison, también sabemos que entre ambos no hay nada romántico.

¿Qué sucederá con la joven en el futuro? ¿Acaso Kevin termina criando a los niños, pero en pareja con su exesposa Sophie, o incluso con Cassidy? Al tratarse de This Is Us, todo puede suceder. "La vida romántica de Kevin tiene muchos capítulos", explicó Fogelman. "Pero vamos a responder quién es la madre de su hijos, y su situación en medio de su cumpleaños número 40", añadió.

El novio tóxico de Kate estará de regreso

En la cuarta temporada se nos presentó una línea narrativa muy interesante y perturbadora: el noviazgo adolescente de Kate (Chrissy Metz) con Marc (Austin Abrams, un talento a tener en cuenta), quien la maltrata al punto de dejarla fuera de la cabaña familiar en pleno invierno. Ya en su vida adulta, se encontraba con un recuerdo del joven y su rostro se transformaba. Así, supimos que This Is Us todavía tenía más para explorar sobre esa relación traumática. "Hay una historia que está por venir que nos termina explicando cómo Kate se convirtió en la mujer que es en el presente, pero es algo que todavía no alcanzamos ni a explorar", adelantó Metz. "Es algo muy traumático sobre lo que hablamos mucho con Dan", explicó la actriz y cantante.

Randall, preocupado por el noviazgo de Deja Crédito: Gentileza Fox Premium

Asimismo, las tramas que involucran a las hijas de Randall y Beth (Susan Kelechi Watson), Deja (Lyric Ross), Tess (Eris Baker) y Annie (Faithe Hermann) van a tener mayor tiempo para desarrollarse. "Tenemos un plan para eso, para quienes quieran ver más sobre ellas", adelantó el creador de la serie, y añadió que también veremos cómo se gestó el vínculo romántico entre Rebecca y Miguel (Jon Huertas). "Van a encontrarse con los inicios de esa relación, con cómo tuvo un impasse en un momento, y con cómo luego volvió a empezar".

Randall, Kevin y una discusión difícil de olvidar

Los hermanos Pearson en un momento complejo de la relación Crédito: Gentileza Fox Premium

Los fanáticos de This Is Us podrán coincidir en que no hay episodio que no genere lágrimas. En la quinta temporada, habrá una tristeza omnipresente luego de que Kevin y Randall se dijeran frases que parecen imposibles de revertir y nada menos que en el contexto de la enfermedad de su madre. ¿Podrán reparar ese vínculo? Fogelman contó que esta vuelta de la serie será "sobre el renacer", pero podría estar hablando de la hija de Kate y Toby (Chris Sullivan), como también del embarazo de Madison, entre muchas otras temáticas. ¿Se aplicará esto mismo a los hermanos?

"Construir un drama también implica meterse de lleno en los errores, en los defectos, en lo más feo e incómodo de los personajes. En este caso, estamos hablando de dos hermanos que se hablaban continuamente, por lo cual queremos darles esperanza, pero para llegar a ese reencuentro tenemos que atravesar un camino largo", expresó, y confirmó que Randall no celebrará los 40 con sus hermanos. "No estará llorando solo, estará con Beth y sus hijas que lo ayudarán a salir adelante".

De esta forma, This Is Us planea volver con más episodios que nos darán respuestas a tantos interrogantes y que, al mismo tiempo, generarán mayor incertidumbre. Una cosa es cierta: Fogelman construyó una serie imposible de predecir, emocional, y con grandes trabajos de su enorme elenco. Todo en un mismo paquete.

Cuándo y dónde verla. El miércoles 28, a las 23, se podrán ver los dos primeros episodios de la quinta temporada de This Is Us por Fox Premium.

