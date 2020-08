Coronavirus: This Is Us tendrá referencias a la pandemia en su quinta temporada

This Is Us tendrá referencias a la pandemia de coronavirus en su quinta temporada Crédito: NBC

20 de agosto de 2020 • 14:46

La quinta temporada de This Is Us abordará en su trama la pandemia de coronavirus, aunque todavía no ha sido confirmada la fecha para el inicio de su producción ni, en consecuencia, de su estreno.

El creador de la serie, Dan Fogleman, fue quien confirmó a través las redes sociales que el relato incorporará la realidad del Covid-19 en la nueva entrega. "Sí. Hemos decidido actuar de frente y estoy muy orgulloso de @ThisIsUsWriters", tuiteó, refiriéndose al trabajo que vienen realizando los guionistas de cara a los nuevos capítulos.

Sin embargo, Fogleman no aportó más detalles acerca de cómo los Pearson se verán afectados por la pandemia. ¿Será algo de lo que hablarán en tiempo pasado durante las escenas de flash forward? ¿O es que la historia incluirá tapabocas y cuarentena?

Quien sí ha comentado algunos pormenores acerca de lo que se verá en la pantalla ha sido Sterling K. Brown, quien da vida a Randall en la ficción. En una conversación con la revista Deadline, el actor adelantó que la relación con su hermano Kevin (Justin Hartley) "continuará como un yo-yo". "Durante las próximas dos temporadas o el número de temporadas que estemos, pienso que seguiremos viendo a estos hermanos pelearse y hacer las paces, pelearse y hacer las paces", apuntó.

La serie producida por la NBC -que en Argentina ha encabezado este año las listas de lo más visto y que tiene entre sus adeptos a Marcelo Tinelli, quien ha confesado emocionarse con la trama- también es protagonizada por Milo Ventimiglia (Jack), Mandy Moore (Rebeca) y Chrissy Metz (Kate).

Las tres primeras temporadas de This is Us están disponibles en Amazon Prime Video