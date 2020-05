Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida, la fantasía de la protagonista de Yo nunca

La primera vez que Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) aparece en pantalla es a través de los ojos de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), el personaje central de la fantástica Yo nunca, la serie recientemente estrenada en Netflix . La chica, bastante traumatizada por la muerte de su padre, encuentra en su apuesto y atlético compañero de escuela la respuesta a todos sus males. Él no lo sabe pero sus pómulos y abdominales definidos serán la tabla de rescate de la que se agarrará Devi para evitar enfrentarse al doloroso duelo.

Claro que más allá de la imagen del chico más lindo de la secundaria, Paxton, como todos los personajes que rodean a la protagonista, es mucho más de lo que aparenta. Algo que Barnet le agradece a Mindy Kaling y Lang Fisher, creadoras de la comedia juvenil con corazón de emotivo drama familiar.

"Hi, mucho gusto", saluda Barnet desde Los Ángeles en una mezcla de inglés y un muy bien pronunciado castellano. "Solía ser mejor hablando en español pero necesito más práctica", continúa, para demostrar que sabe de lo que habla. Ya en inglés, agrega: "Argentina tiene el español más hermoso. Es como una mezcla de italiano y español, me encanta. Lo sé porque viví en Florida por mucho tiempo y allí tenía muchos amigos argentinos que solían discutir con mis amigos de Colombia para ver quién hablaba el mejor español", se ríe el actor que está empezando a entender lo que significa participar de un proyecto exitoso de Netflix.

"Sabía que al programa le iba a ir bien, aunque no sé si entendía el nivel de impacto que tendría. Eso me sorprendió un poco. Y lo que realmente no me esperaba era que mi personaje recibiera tanta atención", cuenta acerca de la popularidad que está generando Paxton, un papel que podría haber sido como tantos otros para los que audicionó en los últimos tiempos pero que es definitivamente diferente a lo esperado.

"En principio pensé que Paxton podría ser el típico chico popular de la secundaria, sin embargo el papel incluye más capas de su personalidad, como la relación con su hermana y las inseguridades que tiene porque la gente piensa que es un deportista tonto. Me gusta que la serie se tome el tiempo de mostrar su corazón, incluso más que sus abdominales", bromea Barnet, que dice sentirse identificado con su personaje. "No es que la gente me dijera en la cara que era tonto. Se trataba de insultos sutiles como que se sorprendieran porque pudiera decir algo inteligente", repasa el actor que tiene además un fundamental punto en común con Paxton: su identidad cultural.

"Originalmente el nombre del personaje era Paxton Hall, pero mientras estábamos haciendo las pruebas de vestuario el jefe de ese departamento me escuchó hablando en japonés con Yuko Ogata, el asistente de dirección, y se lo contó a Mindy y Lang. Y ellas luego me preguntaron si me parecía bien incorporar esa parte mía al personaje. Lo que me pareció genial, por supuesto. Así que lo próximo que supe es que agregaron el apellido Yoshida al nombre del personaje. Por un lado estaba muy contento con eso, porque estoy muy orgulloso de mi herencia, fui criado en una casa con una abuela japonesa y mi madre creció en un ambiente japonés muy tradicional, así que esa cultura forma parte de quien soy, corre por mis venas. Pero, al mismo tiempo, estaba preocupado porque sé que por mi aspecto no mucha gente se da cuenta de que soy japonés americano", explica el actor, que se toma muy en serio el tema. Y no es para menos: en una cultura de la cancelación casi instantánea por errores o tropiezos ciertos o percibidos, la distancia entre "ser" y "parecer" puede complicar mucho una carrera que apenas está empezando.

"Me han confundido con cualquier otro grupo étnico que te puedas imaginar y por eso me preocupaba que alguna gente pensara que no soy japonés de verdad o no soy suficientemente asiático americano. Un dilema que es, de alguna manera, el que también atraviesa Devi en la ficción. Para algunos ella es demasiado india y para otros no lo es lo suficiente. Es un tema importante para mí porque creo que la representación de las minorías y la diversidad es fundamental en la ficción, pero también creo que hay que encarar el asunto con mucho cuidado. Me parece que es muy simplista e injusto que a esos personajes que pertenecen a una minoría muchas veces se los defina solamente en relación a eso. En este programa, ese tema está encarado de manera muy sutil. Devi es de origen indio pero eso es solo parte de su identidad y de quién es ella como persona", se entusiasma Barnet, que compartió la mayoría de sus escenas con Maitreyi Ramakrishnan, la chica de 18 años sin experiencia como actriz que fue seleccionada entre quince mil aspirantes para interpretar a la carismática adolescente.

"Es un prodigio. Nunca estudió actuación y de hecho nunca había tenido un trabajo antes de ser la protagonista de una serie de Netflix. Maitreyi [nacida en Canadá, donde sus padres inmigraron desde Sri Lanka], es muy segura de sí misma y tiene una presencia muy poderosa, pero al mismo tiempo hubo momentos en los que me daba cuenta de que estaba un poco superada por las circunstancias. Ella estaba en el set cinco días a la semana por 12 a 14 horas y a veces se le veía en la cara que se sentía nerviosa por todo el asunto, así que un día le dije: 'Si alguna vez dudás de vos misma, si te cuestionás si estás haciendo un buen trabajo o si te mereces todo esto, te quiero recordar que ni Mindy ni Netflix tuvieron ninguna duda cuando te eligieron, así que no deberías tenerlas vos. Porque ellos saben lo que hacen'", recuerda el actor que, al igual que los espectadores de la serie, ya imagina la posibilidad de una segunda temporada que la plataforma de streaming todavía no anunció. Y debería.

"Todo parece estar de nuestro lado para que eso suceda pero hasta que no lo aprueben, nadie lo sabe. Si hubiera una segunda temporada, creo que sería muy divertido ver cómo se invierten los roles entre Paxton y Devi. En la primera temporada es ella quien lo persigue y él quien en general la evita. Y ahora que Paxton se dio cuenta de que gusta de ella, aunque quizás sea demasiado tarde, le toca a él ser el que está del otro lado de esa relación. Eso podría obligarlo a aprender a mostrar sus emociones, a soltar ese miedo a decir lo que siente e intentar volver a conquistarla. Eso sería interesante de ver, me parece", fantasea Barnette, listo para volver a ser Paxton Hall-Yoshida, mucho más que el chico más lindo de la escuela.