Dédalo, un falso thriller que se queda en promesas

Malena Figó en Dédalo, la serie que emite Canal 9 Crédito: Canal 9

Marcelo Stiletano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 21:22

Dédalo (Argentina-Brasil, 2018). Dirección : Roly Santos. Guion : Oscar Tabernise. Fotografía : Santiago Guzmán. Edición : Jerry Zottola. Música : Edu Zvetelman. Elenco : Gabriel Rovito, Malena Figó, Oscar Ferrigno, Nora Cárpena, Hugo Arana, Azul Fernández, Raúl Brambilla, Deborah Fideleff. Emisiones : los domingos a la medianoche, por Canal 9. Nuestra opinión: regular

No hay misterio en Dédalo . Al menos eso no se cumple de acuerdo con las premisas planteadas desde el vamos por una serie que arranca como un prometedor thriller contemporáneo conciso y con algunos sugerentes climas, para convertirse muy pronto en una suerte de cuento propio de otro tiempo que no ofrece mucho más que una pintura costumbrista disimulada en medio de intrigas forzadas.

La historia arranca con un procedimiento en el que un policía (Gabriel Rovito) deja a la vista que su comportamiento no será el que se espera de un hombre que defiende la ley. Pero está al menos dispuesto a prometerle a su lacónica esposa (Malena Figó) que va a cambiar de vida, lejos del lujoso departamento que ambos comparten en Puerto Madero.

Lo que parece una última operación lleva al protagonista a la laberíntica escenografía de Parque Chas. Allí, la persecución de un misterioso hombre culmina en un estallido que termina en una típica casa de barrio, donde el personaje es llevado sin demasiada resistencia a adoptar otra personalidad, con otra familia y otras complicaciones.

Es justamente en esta transición cuando debería comenzar el enigma, pero en cambio toda la intriga que puede esperarse de ese cambio empieza a desvanecerse en una sucesión de escenas lánguidas, en las que cada personaje muestra sin demasiada convicción (con las excepciones de Nora Cárpena y Azul Fernández) los pliegues ocultos de sus comportamientos.

Los episodios de media hora de duración (son ocho en total) deberían garantizar a priori cierta economía narrativa, pero paradójicamente las escenas se estiran sin necesidad (como algunas lejanas adaptaciones televisivas de otras décadas) o se pierden en situaciones y comportamientos desvaídos. Todos los rubros técnicos cumplen sin fisuras con su cometido.