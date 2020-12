Disney anunció 10 nuevas series de Star Wars y otras 10 de Marvel a partir de 2021

En el final de un año marcado por las peores noticias para el mundo del entretenimiento, Disney anunció en la tarde del jueves durante un encuentro con inversores de todo el mundo que prepara 35 nuevas producciones para ser estrenadas durante los próximos años y a partir de 2021 en la plataforma de streaming Disney+. De ellas, habrá diez nuevas series del universo Star Wars y otras diez correspondientes a Marvel; el resto pertenece a Disney Animation Studios y Pixar.

Al mismo tiempo, la compañía del ratón Mickey confirmó el lanzamiento de Star, la plataforma que incluirá todos los contenidos para adultos de sus marcas y estudios a partir del año que viene. Funcionará en América latina como un servicio de streaming separado e independiente identificado con la sigla Star+. Contará con todo el material de cine, series y documentales que actualmente pueden verse en canales como Fox y FX, más el catálogo de los estudios 20th Century y la cadena televisiva ABC, y también incluirá programación deportiva transmitida en vivo.

En Estados Unidos y Europa, mientras tanto, Star se sumará a Disney+ como eje de identificación de programación en un lugar de la plataforma similar al que hoy ocupan Marvel, Pixar o Star Wars. Quienes quieran sumar en esos países los nuevos contenidos tendrán que pagar 9 dólares adicionales a lo que actualmente cuesta el abono a Disney+.

La apuesta al streaming para Disney se vuelve cada vez más agresiva, apoyada por la confirmación de que Disney+ cuenta en la actualidad un total de 86 millones y medio de abonados en todo el mundo. La cifra superó las expectativas más optimistas de la empresa, según reconocieron los ejecutivos que expusieron este jueves en el llamado Investor Day. De hecho, recordaron que en una fecha similar hace exactamente un año se manejaba como proyección para 2024 la cifra de abonos que acaba de alcanzarse.

La película animada Raya y el último dragón será estrenada el 5 de marzo de manera simultánea en cines y en Disney+

La apuesta al streaming es tan fuerte que Disney confirmó también ayer que la película animada Raya y el último dragón (Raya and the Last Dragon) será estrenada el 5 de marzo de manera simultánea en los cines que estén funcionando en ese momento y en Disney+, en este último caso a través de un "acceso Premium" que obligará a pagar, al menos en Estados Unidos, unos 30 dólares para ver la película online.

