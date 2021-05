Disney+: el universo de Star Wars se expande con el estreno de The Bad Batch, una mirada animada a los primeros días del Imperio

Tras el suceso de The Mandalorian, llega la nueva y esperada Star Wars: The Bad Batch, una serie animada de alto presupuesto y mucha acción que se centra en un una banda de clones experimentales cuya misión se ve alterada cuando se ejecuta la Orden 66, que ordena matar a los Jedi por considerarlos traidores a la República Galáctica. “A diferencia de las películas, aquí tenemos la oportunidad de conocer más a los personajes y tener un arco narrativo mucho más rico y amplio”, aseguró su showrunner.

A horas del estreno, LA NACION habló en exclusiva con el director Brad Rau y su jefa de guionistas, Jennifer Corbett, además de con Dee Bradley Baker, quien realiza en inglés la voz de los cinco protagonistas y que es una leyenda de la animación.

Tras los primeros momentos del Imperio

The Bad Batch es una continuación de Star Wars: La guerra de los clones, una película animada que se estrenó en 2008 y que es considerada una de las mejores producciones de la franquicia, al igual que la serie homónima. Quien estaba detrás de ambas producciones es Dave Filoni, uno de los herederos directos de George Lucas, que ahora oficia de productor y una suerte de “garantía” de calidad frente a los fanáticos.

“Claro que sentimos la presión de mantener el legado de un show tan querido. Creo que hay tantas cosas por contar que siempre habrá una parte de la audiencia que prefiera otro formato u otra parte de la historia, porque seamos sinceros ¡todos tenemos nuestro personaje favorito de Star Wars! Pero creo que hay una gran demanda de un desarrollo más extenso de ciertos conflictos y momentos, y las series son vehículos ideales para eso porque incluso una trilogía de películas te queda corta”, explicó Corbett.

Así, uno de los desafíos de la serie es atraer a los fanáticos de Clone Wars -que en nuestro país se pudo ver por Cartoon Network y que ahora es parte del catálogo de Disney+- y sumar nuevos fanáticos que quieran ver un show animado que no es exclusivamente para niños. “Hay muchas escenas de acción, pero también hay mucho corazón y muchos arcos narrativos, tal como sucedía con La guerra de los clones. Queremos mantener ese alto estándar, pero en esta nueva galaxia en donde la guerra terminó y dejó un escenario totalmente diferente”, completó Brau.

Para los fanáticos de Star Wars, además, será la posibilidad de conocer más sobre los momentos inmediatos a la ejecución de la Orden 66, que acabó con la mayoría de los Jedi y que no había sido explorado por películas ni series. “No hay dudas de que Jennifer y a mí nos atrajo poder trabajar en esta línea de tiempo porque nunca fue mostrada en escena. Realmente muchos de nosotros nos preguntamos cómo fueron esos primeros momentos del Imperio”, aseguró Rau.

En la visión del productor, la serie será una oportunidad única “de entender qué pasó con los clones y con los planetas que de repente se enteraron que había caído la República y que debían abrazar a un Imperio que no entendían”. “Y, por supuesto, explorar qué sucede con nuestros clones de The Bad Batch, que no estaban acostumbrados a seguir las órdenes de nadie más que del Comandante Cody ni dar cuenta de sus acciones, pero ahora tienen que enfrentarse a lo que indique el Imperio”, apuntó.

Al ser clones, aunque muy diferentes entre sí por ser experimentos genéticos en búsqueda de nuevas habilidades específicas, los cinco integrantes de The Bad Batch tienen la misma voz, en este caso la de Dee Bradley Baker, quien graba él mismo y en continuado todas las escenas de cada episodio.

Muchos consideran a "Clone Wars" como una de las producciones más acabadas de todo el universo Star Wars. The Bad Batch busca continuar ese legado Disney+

“Si bien he estado en proyectos muy demandantes nunca me pasó de estar en el 99 por ciento de las escenas de una serie. Es realmente haber pasado a otro nivel, muy diferente de lo que hice en La guerra de los clones o en otras cosas de Star Wars. En un comienzo, no lo voy a negar, fue intimidante que me ofrecieran hacer la voz de cinco protagonistas, pero me entusiasmó seguir con el legado de una serie que todo el mundo ama”, confesó el actor.

Baker graba en su estudio todo el episodio tal como aparece en el guion y luego simplemente ajusta algunos giros o corrige si algo sale mal. Es un proceso titánico en el que muchas veces termina sin voz o extenuado, aunque muy satisfecho: “Es muy demandante, pero cuando uno ve el producto final te das cuenta que valió la pena”.

Guiños y sorpresas

The Bad Batch Prensa Disney+

Con The Bad Batch, Disney+ comienza a mostrar más de la batería de producciones de la franquicia de Star Wars que tendrá casi una decena de estrenos incluyendo las series Rangers of the New Republic y Ashoka, ambas surgidas de The Mandalorian, sin dudas el gran éxito de la plataforma y la razón por la que muchos fanáticos pudieron olvidar la última y floja trilogía cinematográfica.

“No hay dudas de que The Mandalorian nos dejó una vara alta. Pero tenemos el privilegio de trabajar con Dave Filoni en The Bad Batch y que nos transmita su pasión por el universo de Star Wars y la responsabilidad de hacer una gran serie. Nos encantó ver cómo cada semana las conversaciones en redes sociales giraban alrededor de lo que había sucedido ese viernes en The Mandalorian y esperamos poder tener al menos una parte de ese entusiasmo”, se sinceró Corbett.

¿Podrá The Bad Batch satisfacer a los fanáticos de The Mandalorian?

Corbett coincide en que la participación de Filoni es clave: “Él conoce como nadie la visión de George Lucas sobre la guerra de los clones y creo que esa es la ‘salsa secreta’ que hace tan atractiva a nuestra serie. Hablamos mucho con él sobre la producción y la historia y siempre nos dio puntos de vista y opiniones muy valiosas. Siento que hay mucha presión pero también muchas ganas de hacer algo que nos ponga orgullosos a todos”.

“Lo mejor de Star Wars es que es un universo increíblemente grande y con varias líneas de tiempo, así que es natural que con las posibilidades que da un servicio de streaming como Disney+ se cuenten más y más historias. No creo que siempre tengamos que hablar de jedis, clones o senadores... ¡Hay tanto para contar y tantas perspectivas posibles! Eso realmente es muy emocionante cuando te gusta escribir historias”, señaló.

Star Wars: The Bad Batch debuta este 4 de mayo, el día “de la fuerza” o la celebración popular de Star Wars, con un episodio lleno de acción de 70 minutos, y a partir del viernes estrenará un nuevo capítulo cada viernes. LA NACION pudo ver ambos episodios y no hay dudas de que tiene muchos guiños y sorpresas para los fanáticos, quienes deberán evitar las redes sociales si no quieren toparse con spoilers.

Tal como suele ocurrir en las series de Star Wars, habrá varias caras conocidas y muchas sorpresas Prensa Disney+

“Cuando me dijeron que el piloto duraría más de una hora entendí realmente la envergadura del proyecto: es mucho más que cualquier episodio de The Mandalorian y casi tanto como una película. Pero es un mundo tan nuevo y distinto que realmente se necesita ese tiempo para ir dejando las semillas de lo que vendrá. Y hay que darle crédito a Brad y Jen de haber empujado a todos los talentos para lograr esta maravilla”, puntualizó Baker, quien no quiso revelar mucho de lo que le esperan a sus personajes.

Aunque los detalles están guardados bajo siete llaves, son numerosos los rumores de regresos inesperados, tal como la aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian. “No puedo decir mucho, pero es claro que Star Wars tiene algunos de los mejores villanos de la historia del cine y en esta evolución de la República al Imperio es claro que muchos tendrán que ver. Digamos que hay alguien que motiva las cosas que vamos a ver en la historia y que puede sorprendernos. Además, podremos ver la evolución de armas y de vehículos, como los tanques ATT, que tienen que cambiar ahora que son parte de una nueva fuerza. Pero no puedo contar mucho más, habrá que esperar para ver las sorpresas”, concluyó Baker.

Star Wars: The Bad Batch estrena este martes 4 de mayo, por Disney+