13 de agosto de 2020

Tras el anuncio, la semana pasada, de que la plataforma de streaming Disney + estará disponible en todo el territorio de América Latina a partir de noviembre próximo, incluyendo la Argentina, se conocieron más precisiones sobre cómo será el servicio. Por lo pronto, está confirmado que la plataforma tendrá a partir de ese momento la exclusividad de todas las películas disponibles de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, muchas de ellas actualmente dispersas y repartidas en otras plataformas. Lo mismo ocurrirá con el resto de los contenidos (series, producciones animadas) pertenecientes a las distintas marcas de la compañía del ratón Mickey que hoy están disponibles en Netflix y Amazon Prime Video.

Diego Lerner, presidente de Disney para América Latina, confirmó que la plataforma agrupará a todos los clásicos animados de Disney "en un único y exclusivo destino". Y agregó: "Disney + será el único servicio en ofrecer el catálogo completo de todas las películas de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars con acceso ilimitado y permanente". A esa oferta se suman las producciones de Disney para TV realizadas en la Argentina o en otros lugares: series, largometrajes, documentales, conciertos, shows y eventos especiales: Violetta, Soy Luna, Bia, Cuando toca la campana, O11CE, Peter Punk y otras.

Tom Hiddleston como Loki, protagonista de una de las series originales de Marvel que se verá en simultáneo con Estados Unidos Fuente: Archivo

Disney + apuesta fuertemente para hacer crecer la suscripción a las producciones originales de sus marcas, que no solo incluyen a sus producciones bajo el paraguas de la productora del ratón Mickey, sino también a Star Wars y Marvel. La plataforma tenía, en mayo último, 54,5 millones de abonados en los cerca de veinte países en los que está disponible actualmenteun número sorprendente ya que aún no se cumplió un año de su lanzamiento, aunque el dominio de Netflix es aún apabullante: 193 millones de suscriptores en 198 países.

Entre las series que estarán disponibles a su debut en nuestro país está la primera temporada de The Mandalorian, un western ambientado en el universo Star Wars, protagonizado por Pedro Pascal y el viral "Baby Yoda", que tiene varias nominaciones para los premios Emmy y una segunda temporada confirmada. Disney + tendrá disponibles los ocho episodios de la primera temporada y confirmó que la segunda llegará simultáneamente con el estreno en los Estados Unidos (el famoso "day and date"). Para los fans del universo de George Lucas, en noviembre la plataforma de Disney también contará con el documental Disney Gallery: The Mandalorian, con el detrás de escena del rodaje de la serie. También podrá verse el regreso de Star Wars: The Clone Wars, la serie animada que volverá con su tramo final.

Otros tanques de Disney + serán las nuevas producciones originales del Universo Cinematográfico de Marvel, o MCU: Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, con acontecimientos que tienen lugar luego de lo ocurrido en Avengers: Endgame; lo mismo ocurrirá en el caso de Falcon y el Soldado del invierno (The Falcon and the Winter Soldier), con Anthony Mackie y Sebastian Stan. A ellos se sumará WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, en clave de comedia. Las fechas de estreno de estos tres últimos títulos no han sido reconfirmadas por la señal luego de suspenderse las grabaciones por la cuarentena. Según las últimas informaciones, el rodaje se reanudaría entre septiembre y octubre. Para 2021 y 2022 quedarán She-Hulk, Hawkeye (con Jeremy Renner y, se rumorea, Hailee Steinfeld), Ms. Marvel y Moon Knight, en diversas etapas de casting y preproducción.

La casa de Mickey Mouse y otras producciones de las señales televisivas de Disney también se verán en la plataforma

Otro argumento para sumar una suscripción adicional es la enorme librería de títulos cinematográficos, entre clásicos de Disney y producciones originales del estudio que muy posiblemente terminen viéndose a través de la plataforma debido al cierre de los cines por el coronavirus. El caso de Mulan es muy especial, ya que Disney tomó la decisión, a raíz de las infinitas demoras forzadas por la pandemia para su esperado estreno cinematográfico, de ofrecerla a partir del 4 de septiembre en su plataforma dentro de los países en los que hoy está disponible y tienen las salas de cine inactivas. ¿Qué pasará en la Argentina con Mulan? Es una incógnita. Hasta hoy sigue firme el estreno en cines, pero si la parálisis de la actividad se mantiene no extrañaría que Disney decida repetir sus planes y extender a otros mercados la oferta de Mulan a un precio premium y diferencial, fuera del abono. Habrá que esperar un tiempo para saber qué ocurrirá con este esperado título.

Lo que sí está confirmado es que Disney+ incluirá en su catálogo varias producciones exclusivas creadas para la plataforma como la nueva versión live action de uno de sus clásicos animados, La dama y el vagabundo. También podrán verse en carácter de estrenos la comedia navideña Noelle, protagonizada por Anna Kendrick y la película de aventuras Togo, inspirada en hechos reales ocurridos en el invierno de 1925 en Alaska, protagonizadas por Willem Dafoe y un perro que le da con su nombre el título a la película. A esos títulos hay que agregar la versión filmada del musical Hamilton, de Lin-Manuel Miranda con su elenco original.

Según la información conocida hoy, la plataforma también será el hogar de todas las series de las señales de cable de Disney, tanto en carácter de originales estreno (seguramente estará Muppets Now, nueva versión de los personajes clásicos de Jim Henson) como clásicas. Entre las novedades para los más chicos y los adolescentes aparecen una nueva serie que actualiza las historias de High School Musical, con referencias constantes al modelo original; Sociedad secreta de hijos reales, largometraje que mezcla aventuras de la realeza con relatos de superhéroes en acción; Proyecto Héroes de Marvel, programa dedicado a contar historias reales de chicos que se destacan en sus respectivas comunidades, y varias series y documentales: The Imagineering Story, Pixar en la vida real y Disney Family Sundays, así como la colección de cortos SparkShorts y Forky Pregunta, este último inspirado en el personaje surgido de Toy Story.

La dama y el vagabundo, en versión live action, una de las películas originales de la plataforma

El catálogo de Disney + tendrá todos los títulos de la historia del estudio, desde los clásicos de la animación como Blancanieves y los siete enanos, Pinocho, Bambi, El rey león, La cenicienta y La bella y la bestia hasta las recientes versiones de algunos de esos títulos como Aladdin y El libro de la selva. También contará con las películas de la saga completa de Star Wars, de 1977 a 2019 y todo el catálogo de Pixar.

Lo mismo ocurrirá con las series y películas más conocidas de Disney Channel (Hannah Montana, Kim Possible, High School Musical, Camp Rock), las series de TV con los personajes de Marvel realizadas desde los años 70 (X-Men, El Hombre Araña) y varios documentales originales de National Geographic, como Free Solo (ganadora del Oscar) y la serie La ciencia de lo absurdo.