Diversidad y representatividad en la pantalla chica: la deuda que el streaming quiere saldar

Tomás Balmaceda 10 de junio de 2020

Luego de décadas sin personajes gays, lesbianas, bisexuales o trans ni en los roles principales ni dentro del elenco de personajes secundarios, los programas y series de televisión de locales y del resto del mundo comenzaron a reflejar en los últimos años una sociedad más diversa e inclusiva . Un informe publicado hoy muestra que el 70 por ciento de los televidentes argentinos reconocieron que los personajes diversos y disidentes "ayudaron a aumentar su entendimiento de la comunidad LGTBIQ+ ".

La organización internacional GLAAD -siglas en inglés de "Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación", una de las ONG con más historia y peso en el discurso público en el mundo- publicó hoy, de la mano de Netflix , un informe sobre representatividad en las series más populares. De acuerdo con sus hallazgos, la mayoría de los argentinos y las argentinas encuestados coinciden en que hoy la comunidad LGTBIQ+ es mucho más visible en la TV.

"Durante años, los únicos personajes gays que se veían en la televisión eran, en el mejor de los casos, meramente decorativos, pero en la mayoría de las instancias, puestos ahí para ser objeto de risa y burla. La representatividad tiene que estar dada por una variedad de personajes más allá de 'el mejor amigo gay' o una villana lesbiana, tienen que ser centrales a la historia y mostrarlos en todas sus facetas", le dijo en exclusiva a LA NACIÓN Mónica Trasandes, directora de medios en español para GLAAD.

Trailer de la segunda temporada de Sex Education - Fuente: Netflix 00:46

Trasandes, una uruguaya que vive hace ya varios años en los Estados Unidos, experimentó en carne propia la ausencia de roles: "Yo crecí sin verme reflejada en las historias que se contaban. No había mujeres como las que yo sentía que era o que quería ser en la televisión. Uno de los fundadores de GLAAD, Vito Russo, se dedicó a estudiar el impacto de los personajes de ficción en la sociedad y soy una convencida del poder de que más personas vean sus vidas reflejadas en la pantalla, aumentando su empatía y la comprensión".

En la Argentina aún queda un largo camino por recorrer, aunque por fortuna parecen haber quedado atrás los tiempos en los que los hombres homosexuales de la pantalla chica eran "Huguito Araña", de Matrimonios y algo más , o el personaje de Fabián Gianola en Los Benvenuto . La explosión de contenidos gracias a la aparición de más señales y plataformas de streaming están colaborando en esta mayor representatividad, lo que muchos creen tienen impacto directo en la sociedad.

Por ejemplo, mientras que el 70 por ciento de las personas argentinas encuestadas aseguraron que series como Élite o Sex Education los ayudaron a conocer y entender más nuevas identidades y vínculos sexo-afectivos, también gracias a ellas pudieron mejorar sus propias relaciones interpersonales con personas LGTBIQ+.

El camino hacia una representatividad total, por su supuesto, aún es largo pero además de las ficciones de streaming, la TV local fue sumando identidades diversas en tiras como 100 días para enamorarse , Las Estrellas , Pequeña Victoria o Solteras . Si bien el foco de GLAAD es la diversidad de identidades de género y sexuales, también tiene como objetivo lograr mayor representatividad de cuerpos, etnias y de personas viviendo con diversidad funcional.

La Pequeña Victoria llegó al mundo y unió los destinos de cuatro mujeres, ¡para que sean sus mamas! 00:58

"En América Latina se están produciendo cada vez una mayor cantidad de series y películas que llevan la diversidad en su ADN, más allá de que sean comedias, dramas o historias de alto impacto, con mucha calidad. Me da mucha alegría ver este cambio pero quisiera más y más", expresó Trasandes.

Dentro de las deudas de la ficción con las personas LGBTQ está la necesidad de mayores historias de padres, madres y familias diversas. El informe de Netflix y GLAAD en Argentina, por ejemplo, mostró que casi el 75 por ciento de los encuestados aseguraron que estas historias ayudan a generar mayor comprensión por parte de sus familiares.

Además, a medida que aumenta la representatividad delante de la cámara, también debe crecer detrás de ella. En los Estados Unidos uno de los debates de los últimos años fue la composición de los equipos técnicos y de producción de las películas y series, en donde no siempre hay balance de género. Una discusión más profunda es la pertinencia o no de que actores y actrices cis -es decir, aquellos cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado- interpreten personajes trans.

"El prejuicio y la violencia que vemos en todo el continente contra las personas trans no pueden ser minimizados. Y en ocasiones proviene del discurso de odio que indica que las mujeres trans no son reales, que son hombres disfrazados de mujeres... No podemos permitir que la ficción ahonde esta percepción. Darle el rol de una mujer trans a un hombre cis es ahondar en esta ignorancia y es una práctica que debe ser revisitada", advirtió la especialista.

"Los datos que venimos analizando desde hace años demuestran que mostrar una mayor representación acelera la aceptación, así que debería ser parte de una agenda urgente que las ficciones reflejan a toda nuestra sociedad", concluyó Trasandes.