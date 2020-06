Series de mayo: qué ver en Amazon, HBO, Starzplay y más

Upload, la nueva serie de Amazon Prime

Martín Fernández Cruz 4 de junio de 2020 • 09:12

En medio de una cuarentena que se prolonga para muchos el refugio por excelencia es el mundo de las series . Y muy atentos a los lanzamientos repasamos cuáles son los estrenos más importantes de mayo en las plataformas de streaming y en canales de cable . Comedia, aventura, drama y hasta tiras infantiles en un mes que incluye propuestas para todos los gustos.

Upload (primera temporada)

De un tiempo a esta parte surgió un subgénero televisivo que fantasea con qué puede suceder luego de la muerte. Episodios como "San Junipero" en Black Mirror o títulos como The Good Place o Miracle Workers juegan con ese y otros temas similares. Y Upload llega para unirse a esa lista y dar otra mirada sobre el asunto. En el futuro planteado por esta serie, cuando una persona muere, su espíritu puede ser cargado a una nube digital, y así es como tiene la posibilidad de vivir una segunda vida en el plano informático. El protagonista de la historia es Nathan Brown ( Robbie Amell ), que vivirá esa particular experiencia luego de morir en un accidente automovilístico. De esa manera, Nathan experimenta esa vida digital en la que a priori todo parece perfecto, pero que con el tiempo presenta pequeñas grietas que no tardan en revelarse como verdaderos problemas.

El responsable detrás de esta nueva comedia que llega a Amazon es Greg Daniels , un verdadero veterano en el mundo de la televisión. Daniels trabajó en los noventa como productor en Los Simpson , y estuvo detrás de algunos de sus mejores episodios. Pero su gran momento profesional llegó cuando le tocó supervisar la versión americana de The Office , y poco tiempo después una sitcom de tónica similar, Parks and Recreation . Decidido a hacer a un lado los falsos documentales, Daniels hace años comenzó a escribir Upload con el objetivo de dar una mirada satírica sobre una posible segunda vida comprimida en un mundo digital. Y si bien el humor es el elemento más importante de esta ficción, otros elementos como el romance o la intriga también forman parten de esta original trama. La primera temporada ya se encuentra disponible en Amazon Prime.

I Know This Much Is True (miniserie)

Mark Ruffalo es uno de los mejores intérpretes de su generación, y su versatilidad le permite lograr enormes interpretaciones en films tanto de aventuras como en comedias románticas o dramas, y en I Know This Much Is Tru e el actor se sumerge en la dura historia de dos hermanos gemelos. Ruffalo encarna a los dos protagonistas, ambos atravesados por una difícil realidad. Basada en la novela de Wally Lamb, la trama presenta a Thomas, un hombre que sufre esquizofrenia y estrés post traumático luego de su paso por la guerra, y a su hermano Dominic, quien siente que su entorno se derrumba luego de un difícil divorcio.

Tomando como eje el vínculo entre esos dos hermanos, y estableciendo la vida de ambos en la década de los noventa, la trama plantea una dramática saga familiar en la que ellos se convierten en el hilo conductor de un pasado trágico, que involucra momentos bisagra en la historia de Estados Unidos, y que van desde la guerra de Vietnam a la aparición del Sida o la presidencia de George Bush padre. El responsable de esta ficción es el director Derek Cianfrance ( realizador de Blue Valentine ), que aquí hace su debut en la pantalla chica con un título que promete ser de los más importantes de 2020. El primer episodio se emite el 10 de mayo por HBO, a las 22.00.

Dinastía Trump: el show de Trump (documental)

La figura de Donald Trump provocó y sigue provocando todo tipo de polémicas. El excéntrico millonario devenido a presidente de los Estados Unidos fue objeto de muchos documentales, sin embargo, History lanza en mayo un especial de dos horas en el que se revelará mucho material inédito centrado en Trump. Desde sus inicios en los negocios a su ansiada llegada a la televisión, su consolidación como mediático y su carrera política, Dinastía Trump: el show de Trump es un análisis a fondo de la vida del presidente y de su pasado. Disponible en History Play.

El nombre de la rosa (miniserie)

La novela de Umberto Eco , a pesar de su indiscutida popularidad, no tuvo muchas adaptaciones, de hecho solo tuvo una: el film de 1986 protagonizado por Sean Connery . Y a más de veinte años de ese largometraje, la pieza literaria clásica publicada en 1980 regresa a la pantalla chica como una miniserie, con John Turturro en el personaje de Guillermo de Baskerville, junto a Rupert Everett como Bernardo Gui.

La historia transcurre en 1327, y cuenta la investigación que lleva adelante Baskerville para descubrir qué se esconde detrás de una serie de muertes ocurridas en una abadía, al norte de Italia. El director es Giacomo Battiato , quien en una entrevista confesó que le resultaba muy difícil "expresar la emoción causada al armar y adaptar uno de los mayores hitos de la literatura del siglo XX". El nombre de la rosa es una coproducción entre Italia y Alemania, y se convirtió en un verdadero hit para la televisión italiana, logrando vender el producto a más de 130 países. Disponible en Starzplay a partir del 7 de mayo.

Los internacionales (miniserie)

Cecilia Roth, Juan Pablo Shuk, Rafael Ferro, Gustavo Garzón, Boy Olmi, Carlos Santamaría y Susana Varela son los nombres detrás de Los internacionales , la ambiciosa producción que Telefe y FLOW pondrán al aire en mayo. Tomando como base la novela La conexión Bogotá , la historia se sitúa en 2001, un terrible momento para la economía Argentina y para miles de personas que ante un panorama de total incertidumbre decidían guardar sus ahorros "debajo del colchón". Ante ese panorama, un grupo de ladrones colombianos viaja a la Argentina para llevar adelante una serie de robos en domicilios particulares. Lo que allí buscan es todo tipo de ahorros y joyas. La producción de Los internacionales se llevó adelante en Buenos Aires y en Bogotá, y sus ocho episodios fueron realizados en cuarenta locaciones situadas en ambas ciudades. Se estrenará en mayo, en fecha a confirmar.

The Secret She Keeps (miniserie)

Luego de su aplaudido paso por la ficción británica Downton Abbey , la actriz Laura Carmichael deja los vestidos de época para ponerse al frente de una serie basada en intrigas y viejos rencores. La trama se centra en Agatha (Carmichael) y Meghan ( Jessica De Gouw ), dos mujeres que transitan los últimos meses de sus respectivos embarazos. Ellas viven realidades muy distintas, pero las unen secretos que, de salir a la luz, podrían arruinarlas. Y el destino de ambas se une cuando se convierten en protagonistas de un impactante acontecimiento que las afectará profundamente, y que cambiará el curso de sus vidas. La miniserie de seis episodios se basa en el libro homónimo de Michael Robotham , un thriller apasionante del que Stephen King llegó a decir: "Una lectura que no podrás soltar, aunque en más de una oportunidad sientas la necesidad de taparte los ojos". El primer episodio se emite el 18 de mayo, a las 22, en los canales 201 y 1201 de On Direct TV (una vez emitido cada episodio, estará también disponible en la plataforma DIRECT TV GO).

Homecoming (segunda temporada)

La primera temporada de esta serie fue uno de los títulos más esperados del año pasado , no solo por su atrapante planteo y por contar con Sam Esmail (creador de Mr. Robot ) como coordinador, sino principalmente por contar con Julia Roberts como figura central. Y a un año de ese exitoso experimento, Amazon estrena una segunda temporada con una diferencia capital. Roberts ya no se encuentra en el proyecto, y ahora la nueva protagonista es interpretada por Janelle Monáe . De esa forma, la historia da un giro sobre su argumento, y ahora se dedica al camino personal de una mujer que luego de despertar amnésica en una canoa, comienza a investigar cuál es su identidad y cómo llegó hasta allí. Como es de esperar, durante ese proceso comenzará a investigar qué conexiones tiene con la misteriosa empresa Geist, marco de este thriller. Disponible en Amazon Prime a partir del 22 de mayo.

Mini Beat Power Rockers (nueva temporada)

Los más pequeños de la casa también tienen motivos para festejar durante mayo, porque llegan los nuevos episodios de los Mini Beat Power Rockers . Esta ficción animada (producida por Juan José Campanella), una de las más importantes de la señal Discovery Kids , se dedica a seguir las travesuras de un grupo de bebés que se encuentra bajo el cuidado de una despistada niñera, Dolores. Pero lo más interesante de esta serie que atrapa tanto a adultos como a chicos es que en cada uno de sus episodios los Mini Beat descubren distintos géneros musicales, desde el punk al rock o la música clásica. Así es como los protagonistas se convierten en vehículo para dar a conocer todo tipo de estilos musicales y enseñan a los televidentes en qué consiste cada uno de ellos. Un dibujo animado imperdible que vale la pena descubrir. Los nuevos capítulos se emitirán a partir del lunes 11, a las 11 de la mañana, por Discovery Kids.

Riverdale (final de temporada)

Esta nueva reversión del cómic Archie sorprendió al llevar las edulcoradas aventuras del protagonista a un plano mucho más adulto. Infidelidades, asesinatos y misterios de todo tipo son los ingredientes que hacen de Riverdale una ficción muy seguida por el público, y en mayo llegará el cierre de su cuarto año. En el capítulo final, titulado "Killing Mr. Honey", el grupo central comienza a fantasear sobre cómo les gustaría que muriera el director de la preparatoria a la que concurren, en venganza por los muchísimos dolores de cabeza que les trajo durante el año. Pero según adelantaron, el episodio culminará con una sorpresiva escena que dejará todo preparado para un quinto año de Riverdale , con nuevos conflictos que pondrán en jaque a Archie y al resto de sus amigos. El final de temporada se emite el miércoles 6, a la medianoche, por Warner Channel.