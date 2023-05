El amor después del amor: un mensaje impactante en la calle, un brindis y cómo se gestó la exitosa serie que desnuda al hombre detrás del artista

escuchar

En medio de una gira, Fito Páez visitó la casa de Frida Kahlo en México. Quienes trabajan con el cantante están acostumbrados a que en cualquier país de América Latina la gente le pida fotos. Pero esa tarde, cuando salían de la casa que la pintora compartió con Diego Rivera, un hombre se acercó y le confesó: “Me pasaron cosas duras y en muchos momentos lo único que hizo que no me quitara la vida fueron tus canciones”. Quienes presenciaron esa escena se quedaron impactados. Entendieron la trascendencia de su arte. Ese momento fue, tal vez, la chispa que encendió la llama de El amor después del amor .

En una cena descontracturada, Juan Pablo Kolodziej, que era parte del staff de Fito, le deslizó que tenían que hacer la serie de su vida. Había elementos para pensar que podía funcionar. El más fuerte era el éxito atravesado por la tragedia. En ese momento, la serie de Luis Miguel y la película de Freddie Mercury eran un éxito. Mostrar la persona detrás del artista parecía ser una fórmula efectiva. Para sorpresa del director, Fito no lo descartó. Nunca se lo habían propuesto.

El amor después del amor Julieta Horak / Netflix

A Juan Pablo la idea le quedó en la cabeza. Se sorprendió con detalles de la vida de Fito que no recordaba. La muerte prematura de su madre, la de su padre en pleno éxito y la pérdida trágica de su abuela y su tía. El vínculo inicial del showrunner con Fito es a través de su hermana Eugenia, pareja del músico hace más de 10 años. El showrunner le comentó la idea a Mariano Chihade, dueño de Mandarina Contenidos, quien sí es fan de Fito y se entusiasmó rápido con la idea. Fito accedió y a partir de allí avanzaron en el acercamiento con las plataformas.

El momento fundacional de El amor después del amor fue en un restaurante de Costanera en octubre de 2019. Sin saberlo, los productores sembraron también la semilla para que Fito escriba sus memorias, “Infancia y juventud”. En la cena, Fito se mostró cauteloso en cómo iba a contarse. No puso restricciones, pero sí pidió estar cerca de dos personajes: Fabiana Cantilo y Cecilia Roth. En ese brindis, sellaron el acuerdo. El lunes siguiente empezaron a trabajar en la elección de los autores y en el proceso de escritura.

Fueron más de diez las reuniones en la casa de Fito. El guionista Francisco Varone grababa las largas charlas para bocetar los guiones. Cuando llegó la pandemia, los encuentros pasaron a ser virtuales. Los libros tuvieron muchas reversiones: el primer capítulo se escribió ocho veces. El rosarino siempre estuvo cerca.

Andy Chango como Charly García Ig / @andychango_oficial

El proceso de casting duró más de diez meses. La idea era trabajar con actores desconocidos para buscar una versión bien realista de los protagonistas, que en su mayoría están vivos y vigentes. Buscaban parecido físico, mínimos conocimientos de música y de canto. Allí Páez hizo una única intervención: “Charly es como un Dios, tiene que ser un tipo como Andy Chango”. Hubo mucha resistencia porque necesitaban a un Charly joven y Andy ronda los 50. “Véanlo”, pidió. El casting les gustó mucho y decidieron avanzar. Oscar Mullet hizo un arduo trabajo en maquillaje para disimular las arrugas. Primero evaluaron la aplicación de botox, pero finalmente optaron por parches de silicona que tuvieron que importar desde Alemania.

Micaela Riera interpreta a Fabiana Cantilo Instagram @mmicariera

La elegida para encarnar a Fabiana Cantilo había sido Sofía Morandi. La actriz avanzó en las audiciones, pero finalmente declinó la propuesta por un viaje de estudio a Nueva York. Micaela Riera, que no había sido seleccionada, no se dio por vencida. Se preparó y se volvió a presentar con un look muy parecido a Cantilo e hizo una interpretación excepcional de “Cleopatra” . Todos quedaron impactados. Riera fue pareja de Gastón Baremberg, actual baterista de Fito. Un guiño del destino.

Quien llegó a las últimas instancias para el rol protagónico que finalmente encarnó Iván Hochman fue Benicio Mutti Spinetta, el nieto de Luis Alberto. También audicionó su hermano Ángelo. Además del talento de los jóvenes, había algo en los rasgos de los nietos del Flaco que los retrotraía al joven Fito.

Más de 130 personas rodaron en 2022 durante seis meses en medio de la segunda ola de coronavirus. La mayoría de las escenas las grabaron en Buenos Aires y algunas en Santa Marta, Colombia.

En el podio de las más vistas de Netflix desde su estreno, El amor después del amor trae un regalo. Fito presenta “My little earthquake” o “Mi pequeño terremoto”, una canción inédita que musicaliza el momento que retrata la muerte de su padre con flashbacks hacia ese pequeño Fito que en medio del dolor consigue la llave para abrir el piano de su madre. Ahí, donde empezó todo.