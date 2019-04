Nikolaj Coster-Waldau y Gwendoline Christie listos para la gran batalla del tercer episodio de Game of Thrones Fuente: Archivo

La práctica hace al maestro. Con la experiencia de siete temporadas y sus correspondientes giras de promoción en su haber, Nikolaj Coster-Waldau tiene tanta habilidad para esquivar preguntas que obliguen a respuestas con potenciales spoilers como Jamie Lannister, su personaje, tiene para blandir la espada frente al enemigo. Algo que volvió a demostrar anoche en el tercer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones . De hecho, la grabación del capítulo que según la producción de la serie de HBO mostró la batalla más extensa alguna vez vista en un programa de TV y película, fue uno de los pocos temas que el actor pudo revelar sobre la nueva temporada durante la entrevista en Londres con LA NACION.

"Fue difícil de filmar pero para los actores no fue tan extenuante como para el equipo técnico, porque nosotros no estuvimos todas esas noches pero ellos si. 55 jornadas de grabación de un tirón, de noche, en Irlanda del Norte. En enero y febrero. Fue horrible. Pero toda la grabación fue así. Fue una tarea gigante y es una temporada gigante a muchos niveles aunque sean solo seis episodios. Como todos amamos trabajar en este programa compartimos el espíritu de que no importaba el esfuerzo que hiciera falta, íbamos a dar lo mejor de nosotros para lograrlo", contaba Coster-Waldau.

Ahora que se emitió el publicitado episodio que su director, Miguel Sapochnik, describió como del género terror de supervivencia inspirado por la batalla de cuarenta minutos que se veía en la película El señor de los anillos: Las dos torres. Una extensión que Game of Thrones superó anoche por más de veinte minutos con el esperado enfrentamiento entre las tropas de Danearys y Jon Snow y el Ejército de la Noche, que requirió el trabajo de más de 750 personas entre actores, extras y equipo técnico. Además de una porción tan considerable del presupuesto, razón por la cual, según los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, la octava temporada consiste de apenas seis episodios.

Obligado a guardar bajo siete llaves hasta el mínimo de detalle de la octava temporada, Coster-Waldau -a la hora de elegir su escena favorita de la ficción- eligió una secuencia que aunque no arruinaba nada de lo que luego sucedería en la serie, habla de la redención de Jamie y su vínculo con Brienne de Tarth ( Gwendoline Christie ), puesta de relieve en el segundo episodio de este año, "Un caballero de los Siete Reinos".

"De todos estos años, la escena que más recuerdo es una de la temporada tres en la que Brienne está en una especie de madriguera de un oso y Jamie se mete allí para salvarla. La grabamos en Irlanda del Norte y luego tuvimos que viajar a Los Ángeles para completar la escena con un oso llamado Bart. Fue una experiencia extraña porque resulta que el oso era una diva caprichosa. En el set había una especie de cerco electrificado para proteger al equipo técnico, que tenía que aplaudir en el momento en que se abría el camión para que saliera Bart. Y luego tenía que tener crema batida siempre a su disposición.Toda esa secuencia fue una locura porque grabamos con el oso en Los Ángeles y luego en Belfast con un tipo en su lugar vistiendo un enterito azul", recordó el actor danés entre risas.