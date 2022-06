Glamorous: Kim Cattrall llega a Netflix con una serie que la acerca al espíritu de Sex and the City

Que Kim Cattrall jamás volverá al universo de Sex and the City ya se sabe. Luego de algunos roces con Sarah Jessica Parker, la actriz abandonó aquella exitosa serie y trabajó en otras propuestas que no gozaron de la misma repercusión. Pero el próximo proyecto que tiene entre manos la devuelve al mundo del glamour y la moda, ingredientes que la acercan un poco al espíritu de su inolvidable Samantha Jones.

Kim Cattrall

Según confirmó Variety, Cattrall tendrá un papel central en Glamorous, un nuevo título al que Netflix dio luz verde, y que formará parte de su catálogo. En esa producción, Kim le dará vida a una poderosa mujer llamada Madolyn Addison, una importante empresaria del rubro de la cosmética y el maquillaje. Ella será la jefa de Marco Mejia (Miss Benny), una persona de género no binario, que entra en la empresa de Addison con el objetivo de encontrarle un rumbo a su vida, y a su propia identidad. Netflix ordenó una primera temporada inicial de diez episodios, que comenzarán a filmarse durante julio en Toronto.

Glamorous es un proyecto que desde hace varios años busca un lugar en el mundo de las plataformas de streaming o la televisión de Estados Unidos. Originalmente, la señal Warner Channel ordenó un piloto en 2019, pero eso no llegó a buen puerto. El principal responsable de esta serie, en el rol de guionista y productor ejecutivo, es Jordon Nardino, un reconocido profesional que trabajó en diversas ficciones como Gilmore Girls, Amas de casa desesperadas, Quantico y Star Trek: Discovery.

Kim Cattrall junto al elenco de Sex and the City, otras épocas Archivo

De esa manera, Cattrall regresa como uno de los principales atractivos de una serie, que parece encontrar un personaje a la altura de su carisma, devolviéndola a una temática cercana a la moda. Durante los últimos años, la actriz participó de la remake de Queer as Folk, y fue la voz en off en la serie How I Met Your Father. También estuvo en otras series televisivas como Modus, Tell Me a Story, Producing Parker, y protagonizó Filthy Rich y Sensitive Skin. En ninguno de esos títulos, ella logró una relevancia similar a la que tuvo con Sex and the City, motivo por el que el público no dejó de fantasear con la posibilidad de un regreso a esa ficción, algo que ya se sabe, es muy improbable que suceda.

A finales del año pasado, con la vuelta de Sex and the City bajo el título And Just Like That, Cattrall se mostró muy conforme con su decisión de no regresar a ese mundo. Sin necesidad de referirse explícitamente al asunto, decidió romper el silencio de una manera muy ingeniosa, y acorde a los tiempos que corren: likeando determinados tuits vinculados al tópico en cuestión. “Y así de repente... me encontré queriendo mirar cualquier cosa en la que aparezca Kim Cattrall”, rezaba uno de los mensajes a los que reaccionó la actriz y que comenzaba con un juego de palabras con el título de la serie, And just like that. “Y así de repente, quiero volver a ver el drama de HBO Canadá Sensitive Skin protagonizado por Kim Cattrall”, decía otro tuit. El más llamativo de estos mensajes aplaudía a la actriz por haber tomado “la decisión correcta” y no haber vuelto a la serie si no la “estaba haciendo feliz.